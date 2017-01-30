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 Украинские воины в ходе боев в авдеевской промзоне взяли в плен троих боевиков, двое из них скончались, - спикер АТО

В ходе вчерашних боев в авдеевской промзоне в плен были взяты трое боевиков, двое из них скончались, один, предварительно житель Макеевки, - передан в СБУ.

Об этом спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Во время боя в авдеевской промзоне украинские воины взяли в плен боевика. Он передан сотрудникам СБУ, более детальная информация будет обнародована в ближайшее время", - рассказал он.

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Отвечая на уточняющий вопрос о количестве попавших в плен боевиков Мотузяник подтвердил информацию, что в ходе боев в плен попали трое боевиков, однако двое из них скончались.

"Эта информация соответствует действительности. Однако, как я сказал на сегодняшний день в плену находится один член НВФ. Его фамилия пока не разглашается, однако предварительно могу сказать, что этот житель зарегистрирован в Макеевке", - добавил спикер АТО.

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские воины в ходе боев в авдеевской промзоне взяли в плен троих боевиков, двое из них скончались, - спикер АТО
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