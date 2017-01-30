 Украинские воины в ходе боев в авдеевской промзоне взяли в плен троих боевиков, двое из них скончались, - спикер АТО

Об этом спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Во время боя в авдеевской промзоне украинские воины взяли в плен боевика. Он передан сотрудникам СБУ, более детальная информация будет обнародована в ближайшее время", - рассказал он.
Отвечая на уточняющий вопрос о количестве попавших в плен боевиков Мотузяник подтвердил информацию, что в ходе боев в плен попали трое боевиков, однако двое из них скончались.
"Эта информация соответствует действительности. Однако, как я сказал на сегодняшний день в плену находится один член НВФ. Его фамилия пока не разглашается, однако предварительно могу сказать, что этот житель зарегистрирован в Макеевке", - добавил спикер АТО.
14729 101
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Для оказания помощи людям в Авдеевку направлен сводный отряд полиции. ФОТОрепортаж(32)
За минувшие сутки 5 воинов погибли, 14 - ранены и травмированы, - спикер АТО(62)
В 72 ОМБр назвали имена погибших под Авдеевкой военнослужащих(139)
216 взрывов зафиксированы за 4,5 часа в районе Ясиноватой, - ОБСЕ(8)
10 военных конфликтов, которые грозят миру и процветанию в 2017 году(0)
Тяжелораненых в результате боев в авдеевской промзоне нет, - пресс-секретарь 72-й ОМБР(25)
Бой под Авдеевкой не затихает. Российские наемники ввели в бой танки. Воины 72-й мехбригады не отступают ни на шаг, - журналист(879)
Ответить