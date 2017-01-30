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 Политика Украины
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Все про:Брюссель (486) МИД (3825) Совет Европы (386) Евросоюз (11514) Могерини (269) минские соглашения (1882)

 Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Украине 6 февраля

Совет Европейского союза на уровне глав МИД планирует на своем заседании 6 февраля в Брюсселе дать оценку прогрессу в осуществлении программы реформ в Украине за прошедший год.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила в понедельник пресс-служба совета.

"Министры (иностранных дел. - Ред.) проведут дискуссию о том, как повысить отдачу от поддержки со стороны ЕС. Они будут, в частности, оценивать помощь ЕС в реализации минских договоренностей", - говорится в опубликованной на сайте совета предварительной повестке дня этого заседания.

Совет ЕС под председательством высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини также обсудит политическую ситуацию в Ливии год спустя после формирования правительства национального согласия.

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Предполагается, что министры рассмотрят вопрос о том, как работать с Ливией для решения проблемы нелегальной иммиграции по маршруту Центрального Средиземноморья на основе предложений, представленных 25 января 2017 года Европейской комиссией и Европейской внешнеполитической службой, а также в свете итогов встречи на высшем уровне ЕС на Мальте 3 февраля 2017 года.

Кроме того, Совет ЕС обсудит ситуацию в Египте и перспективу развития отношений между Каиром и Брюсселем. Проект повестки допускает, что министры смогут более конкретно рассмотреть проблемы миграции и борьбы с терроризмом и роль Египта в регионе.

Напомним, как ранее сообщили в МИД Украины, Россия, как подписант минских соглашений не выполнила ни один из пунктов, записанных в документе.



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Та пішли ви зі своєю допомогою і з Мінськими домовленостями разом на три веселих літери
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Який на х... прогрес))) Прогресуют лише статки на власних рахунках бариг ))))
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тётя Роза ‏@Anakoyher
Новый президент США уделяет исключительное внимание террористам.
И даже подолгу беседует с ними по телефону.
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