 Восстановление дипотношений Грузии и РФ возможно после урегулирования конфликтов вокруг Абхазии и Южной Осетии, - представитель грузинского премьера обвинил российские СМИ в дезинформации

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе.
"Вопрос о восстановлении дипломатических отношений между Грузией и Россией может быть поставлен лишь после того, как начнется процесс справедливого урегулирования конфликтов вокруг Абхазии и Южной Осетии", - сказал он, комментируя сообщения российских СМИ о готовности Тбилиси восстановить дипотношения с Москвой.
"Никаких новостей по конфликтам пока нет. Нет никакой положительной динамики. Более того, заметна негативная динамика", - добавил чиновник.
Ранее Абашидзе выступил со специальным заявлением в связи с распространенной в российских СМИ информацией о том, что якобы Грузия готова начать переговоры о восстановлении дипотношений с РФ. Дипломат отметил, что российские СМИ правильно привели его слова, однако в общем контексте "выдали нечто совершенно другое".
Грузия объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией в сентябре 2008 года - спустя несколько дней после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.
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круто !!!!!
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Соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области Анатолий Виногородский - тот самый, который вчера пообещал заблокироватьвсю границу со страной-агрессором - сегодня заявил, что организаторы торговой блокады Донбасса намерены заблокировать Станицу Луганскую к концу следующей недели, а весь оккупированный Донбасс - к середине февраля.
"Мы планируем перекрыть все проходы к Луганской и Донецкой областям. Судя по развитию событий, людей нам для этого хватит, начиная с середины февраля. То есть мы планируем в середине февраля полностью развернуть наши пункты блокады. Мы будем увеличивать количество блокпостов по мере прихода людей. Станицу Луганскую скорее всего мы закроем к концу этой недели", - рассказал он в эфире "112 Украина".
При этом Виногородский отметил, что местные власти осведомлены о планах организаторов блокады.
"Мы поставили в известность местную власть в декабре 2016 года. Они знают, где мы находимся, и у них есть возможность получать информацию из первых рук", - сообщил он.
Также активист отметил, что основные силы составляют ветераны АТО.
На вопрос ведущего о том, как происходит финансирование блокпостов, Виногородский рассказал: "На сегодня с нами работает порядка 12 волонтерских групп, и это количество расширяется. Плюс регулярно к нам приезжают местные жители, которые нам помогают".
Напомню, вчера экс-командир батальона "Айдар" Валентин Лихолит сообщил, что дали заявки на участие в блокаде уже 800 человек. Этого числа действительно может хватить для того, чтобы перекрыть все железнодорожные и автомобильные пути на границе Украины с временно оккупированным Донбассом.
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И чем они лучше Хуйла ?
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И посмотрите сейчас, во что превратили Абхазию рашисты и их местные пособники-сепаратисты.
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Все))) ,орки сдуваются.... так еще чем то лупят, но то скорее от безысходности. Оголили участки...почему не идем вопрос не ко мне.
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