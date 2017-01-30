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Все про:Абхазия (297) Грузия (3306) дезинформация (64) дипломатия (938) Россия (64974) СМИ (3158) Южная Осетия (122)

 Восстановление дипотношений Грузии и РФ возможно после урегулирования конфликтов вокруг Абхазии и Южной Осетии, - представитель грузинского премьера обвинил российские СМИ в дезинформации

Дипломатические отношения между Грузией и Россией могут быть восстановлены только после решения вопроса с Абхазией и Южной Осетией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе.

"Вопрос о восстановлении дипломатических отношений между Грузией и Россией может быть поставлен лишь после того, как начнется процесс справедливого урегулирования конфликтов вокруг Абхазии и Южной Осетии", - сказал он, комментируя сообщения российских СМИ о готовности Тбилиси восстановить дипотношения с Москвой.

"Никаких новостей по конфликтам пока нет. Нет никакой положительной динамики. Более того, заметна негативная динамика", - добавил чиновник.

Ранее Абашидзе выступил со специальным заявлением в связи с распространенной в российских СМИ информацией о том, что якобы Грузия готова начать переговоры о восстановлении дипотношений с РФ. Дипломат отметил, что российские СМИ правильно привели его слова, однако в общем контексте "выдали нечто совершенно другое".

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Грузия объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией в сентябре 2008 года - спустя несколько дней после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.
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а у меня во дворе собака погавкала, думал , гиви свою власть устанавливает, а нет .... только злые атошники в магазин бегают
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в любом случае, раша, должна страдать ... хыы
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Лучше не стоит, а то козломордые сразу решат "помогать" писать грузинскую конституцию.
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да уж,... вот шайтанат имеет 21 субьект федерации ( к стати очень символично ... очко... то бишь попа..), Где в среди этих субьектов россиянин... где у этой шалупени своя территория... или это клопы на теле остальных субьектов... не зря в том же Татарстане начались гонения ... зарабатывают больше всех и обязваны отдавать загоняя себя в минус на дотации дипрессионых регионов и на мзду за лоялность кадыровской шайки да на содержание вассалов плешивого кремлевского недоразумения
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Тогда почему же Путин не отправит ЧР в свободное плавание? Просто интересно ваше мнение...
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Можна я скажу шо думаю. раша боїться когось відпускати, щоб всі не розбіглися.
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трудно сразу и сказать кто еще не плюнул в сторону " империи"
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москали наверное затянули старую песню "мышебратья"
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как получат пиз..лей, так и сразу воют про братство
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Соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области Анатолий Виногородский - сегодня заявил...
Соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области Анатолий Виногородский - тот самый, который вчера пообещал заблокироватьвсю границу со страной-агрессором - сегодня заявил, что организаторы торговой блокады Донбасса намерены заблокировать Станицу Луганскую к концу следующей недели, а весь оккупированный Донбасс - к середине февраля.

"Мы планируем перекрыть все проходы к Луганской и Донецкой областям. Судя по развитию событий, людей нам для этого хватит, начиная с середины февраля. То есть мы планируем в середине февраля полностью развернуть наши пункты блокады. Мы будем увеличивать количество блокпостов по мере прихода людей. Станицу Луганскую скорее всего мы закроем к концу этой недели", - рассказал он в эфире "112 Украина".
При этом Виногородский отметил, что местные власти осведомлены о планах организаторов блокады.

"Мы поставили в известность местную власть в декабре 2016 года. Они знают, где мы находимся, и у них есть возможность получать информацию из первых рук", - сообщил он.

Также активист отметил, что основные силы составляют ветераны АТО.

На вопрос ведущего о том, как происходит финансирование блокпостов, Виногородский рассказал: "На сегодня с нами работает порядка 12 волонтерских групп, и это количество расширяется. Плюс регулярно к нам приезжают местные жители, которые нам помогают".

Напомню, вчера экс-командир батальона "Айдар" Валентин Лихолит сообщил, что дали заявки на участие в блокаде уже 800 человек. Этого числа действительно может хватить для того, чтобы перекрыть все железнодорожные и автомобильные пути на границе Украины с временно оккупированным Донбассом.
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а кацапы козломордые без брехни не могут прожить ни одной секунды...
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Начать распродажу земель , пенсии в 63 , продажа всего леса - условия кредита МВФ для Порошенко .
И чем они лучше Хуйла ?
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При СССР Абхазию мало было назвать жемчужиной. Это был - рай на земле. Жители ездили или на Волгах, или ВАЗ-2106 на худой конец. Ни одного Запорожца или Москвича. Каждая палка воткнутая в землю приносила тонны мандарин, алычи, черешни, персиков и т.д. Озеро Рица, Новоафонский монастырь и пещеры, Органный зал в Пицунде, красавицы Гагра и Сухум - сотни автобусов с туристами курсировали вдоль и поперёк, принося местным благополучие. Перед ресторанами стояли очереди желающих отобедать вкусную кавказскую еду.
И посмотрите сейчас, во что превратили Абхазию рашисты и их местные пособники-сепаратисты.
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тепер зрозуміло куди сміття зі ЛЬВОВА експортують....
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это , кодло ещё не знает, что дань прийдётца платить Украине
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"Барсеток" в России и так полно. Сейчас они ждут отмены виз чтобы с Европой познакомиться.
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Оборона Горловки
Все))) ,орки сдуваются.... так еще чем то лупят, но то скорее от безысходности. Оголили участки...почему не идем вопрос не ко мне.
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опять вшивые свинособаки к соседям в друзья набиваются.
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Генацвале!На х..р они вам нужны!Не вздумайте,лучше пусть их вообще не будет!Это у нас с каких то херов теляться,и не соберуться духом,никак не разорвут,всё в игры играют...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВосстановление дипотношений Грузии и РФ возможно после урегулирования конфликтов вокруг Абхазии и Южной Осетии, - представитель грузинского премьера обвинил российские СМИ в дезинформации
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