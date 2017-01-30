 4-й энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосети

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ГП "НАЭК "Энергоатом".
Как сообщается, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационная обстановка в зоне расположения ЗАЭС без изменений.
В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков.
Действующие энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков нет.
В 12:44 высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская" включена. Ведется подготовка к подключению энергоблока №4 Запорожской АЭС к сети.
Справка. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.
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покупай, ищи и попробуй застрелить... смари ток сам не застрелись, рЕмбо)))))))))))))
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кагалом на Запорожской станции АЭС.
В военное время -
весь руководящий персонал -пойдет под Трибунал и
никакой выкуп
этим любителям г е ш е ф т а уже не поможет !
Комендантский взвод четко исполняет приговор Военного ТРИБУНАЛА .
Ожидайте ... время бежит быстро ...
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Единая энергосистема - Совокупность объединенных энергосистем, соединенных межсистемными связями, охватывающая значительную часть территории страны при общем режиме работы и имеющая диспетчерское управление.
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Слава Украине! Герои не замерзають!
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