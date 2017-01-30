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Все про:АЭС (340) Запорожье (1426) отключение (127)

 4-й энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосети

30 января 2017 года в 12:11 из-за отключения высоковольтной линии электропередачи 750 кВ "Днепровская" действием автоматики отключен от энергосети энергоблок №4 Запорожской АЭС и суммарная нагрузка станции снижена до 4000 МВт.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ГП "НАЭК "Энергоатом".

Как сообщается, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационная обстановка в зоне расположения ЗАЭС без изменений.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков.

Также читайте: На Южно-Украинской АЭС аварийно отключили третий энергоблок

Действующие энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков нет.

В 12:44 высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская" включена. Ведется подготовка к подключению энергоблока №4 Запорожской АЭС к сети.

Справка. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третий энергоблок на Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети
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кто напишет, что виновата манта юля.. куплю автомат, найду и застрелю...
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виновата жулина манда- она лично отключала, а однотуровый гандон на стрёме стоял))))

покупай, ищи и попробуй застрелить... смари ток сам не застрелись, рЕмбо)))))))))))))
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я эту кацапскую скотину сам бы катком переехал... но вы просто не поняли...
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Жюлька на время терракта(?) скрылась в США.Ведьма.Наколдовала липецкому..Привезёт санкции липецко-пашинским персональные..
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уголь из лугандона не завезли....
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Вот это у ж е прямая диверсия (подрыв обороноспособности Украины)

кагалом на Запорожской станции АЭС.
В военное время -
весь руководящий персонал -пойдет под Трибунал и
никакой выкуп
этим любителям г е ш е ф т а уже не поможет !
Комендантский взвод четко исполняет приговор Военного ТРИБУНАЛА .
Ожидайте ... время бежит быстро ...
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Пдлая власть хочет обвенить защитников родины в отключении энергоблока. Люди на цензоре прощитали ихний ход еще вчера, так и сдучилось. педро и ко плохо закончат.
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На станции очень много калоратов.Где-то на ЛЭП-750 произошла авария или диверсия?Уж больно часто ЗАЭС отключается именно в критические дни.Порошенко и Грицак зря зарплату из наших налогов получают.НГ Украины и СБУ отвечают за АЭС..
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Как вовремя отключили - наверняка специально - для того, чтобы настроить народ против блокирующих поставки угля с Лугандона.
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прекратите подавать электроэнергию в оккупированный Крым. Кто не в курсе: как раз линия на Армянск идет с ЗАЭС.
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линия на Армянск идет с ЗАЭС. " - не влияет.

Единая энергосистема - Совокупность объединенных энергосистем, соединенных межсистемными связями, охватывающая значительную часть территории страны при общем режиме работы и имеющая диспетчерское управление.
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4-й энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосети

Слава Украине! Герои не замерзають!
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Вальцман тварь и предатель. Отключения происходят, когда идут обстрелы кацапами высоковольтных линий и подстанций. Почему до сих пор не разъединены энергосистемы оккупированных территорий и остальной Украины? Торгуют с врагом, гниды.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия4-й энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосети
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