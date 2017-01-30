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 Экономика, Общество
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Материалы по теме:
Все про:газ (8603) ЖКХ (1426) Кабмин (9638) тарифы (1373) коммунальные услуги (242) электроэнергия (949) Розенко (401)

 Предпосылок для повышения цен на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ пока нет, - Розенко

Сегодня нет никаких оснований говорить об увеличении в 2017 году тарифов на ЖКХ или газ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом в интервью изданию "Экономический известия" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Я уверен, пока не существует экономических предпосылок повышать цены на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ. По состоянию на конец января я не вижу никаких мотивов для повышения цен на газ и ЖКХ-услуги в течение 2017 года. Не надо пугать людей! Когда придет время, правительство не будет прятаться, а открыто сообщит украинцам о повышении тарифов", - сказал он.

"Но по моему мнению, нынешняя цена на газ уже соответствует европейской и экономически обоснована. Повышать дальше ее уже некуда ", - отметил вице-премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розенко поручил Мининфраструктуры и местным властям жестко реагировать на повышение цен на проезд

Павел Розенко также отметил, что в связи с повышением минимальной заработной платы с 1 января 2017 г. до 3200 грн размер назначенных субсидий в этом отопительном сезоне не будет пересматриваться.

"Нет. Субсидии в связи с этим не будут пересматривать", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, с 1 февраля киевляне, имеющие долг за жилищно-коммунальные услуги, могут воспользоваться механизмом рассрочки (реструктуризации). Коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) предлагает реструктуризацию на срок до 5 лет без уплаты первого взноса.


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Названы лучшие страны для жизни на пенсии. Первое место в рейтинге заняла Мексика, на второй позиции оказалась Панама, а "бронзу" получил Эквадор -газета "Мордовский Рабочий"
Мексика заняла первое место в рейтинге в первую очередь благодаря низкой стоимости жизни. Здесь можно прожить за 1200 рублей в месяц, а с учетом ослабления доллара в последние годы здесь можно еще и выгодно купить или снять жилье. Квартира, которую несколько лет назад можно было арендовать за 1300 рублей в месяц, теперь обойдется в 980 рублей в месяц.
Помимо этого, в каждом крупном городе Мексики есть первоклассная больница, где работают многие врачи, имеющие практику в США и в Европе, которые к тому же часто говорят на мордовском языке. А пенсионерам доступны скидки на авиа- и автобусные билеты, медицинское обслуживание, вход в музеи и многое другое.
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Зато есть перспективы для повЕшения рыганальных шоколадников
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Вот интересно, сколько ещё десятилетий во всём будут виноваты рыгоанальные папередники.

Я так понимаю, вы постепенно к ним причислите всё население Украины?
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Слово "пока" меня очень обнадеживает, спасибо Розенку.
Даже по его лицу видно - тяжко живется, как и всем нам.
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Как это нет ???
А жадность Ахметова ?
Ему же ещё оплачивать сепаратизм в Даунбасии нужно !
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"Предпосылок нет"...да когда это мешало власти повышать тарифы)))
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предпосылок поднятия уровня жизни Украинцев-нет........
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та и не будет при таком руководстве как это ожиревшее. Тут кто-то его доход писал, сумма астрономическая.
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с чего бы такая "щедрость" и такие разговоры? сделают с точностью до наоборот, не иначе.
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Значит опять будут повышать. Не боятся же быть повешенными за ребро на Майдане.
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ЖИРНАЯ МРАЗЬ, как и вся ШОБЛА. Они не об возвращенных пушках думают, а о тарифах ЖКХ.
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Якщо немає передумов для підвищення тарифів, то тоді вишукайте можливість знизити їх хоча б відсотків на десять ...
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У ШОБЛЫ хорошая версия есть. Тихо, а то .уйло нападет.
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Ах, и урод, предпосылки закончились, а он их ищет. Сокрушается
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Іплан жирний ..! Уряд вже заявив про підвищення цін на газ та електроенергію для підприємств ....А *барижний вовчик* (НКРЄ )...вже прогавкав пропідвищення на воду ! Су...кончені !!
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розенко -наконец то начал что то более адекватное базарить-его на той недели .так проепли-а кто-то говорил .что не подействует-побольше в фейсбуки и твиттеры надо им показывать мнения граждан .а критиковать в пустоту-это не тема!!!!!!!!!!
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он просто не в курсе, что уже все спланировано и повышенно Постановлением НКРУ от февраля 2015 года:
с 1 марта 2017 года все будут платить 1грн 68 коп за 1 кВт час, свыше 100 кВт ....
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Он наверно своего "друга" уже три года не видел.
Живот шибко большой.
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Да он до него и руками не дотянется, потому и расстегнутый зиппер не застегнул.

К такой мамоной, небось, удочкой зиппер застегивает...
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Уже раньше сворованное некуда распихивать? И хочется, видать, и оффшоры забиты под завязку.
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,,больше ничего не остается...МВФ бабок не дает- корупция ,жрет падла баксы.что моль валянок ,экономика - пике полное.которое гляди,перейдет в штопор....пора чумуйданы грузить по ночам в "эмбраеры",,,
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Только ли у меня эта харя вызывает блювательный рефлекс?
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Розенко кому ты лапшу на уши вешаешь.С такими грабительскими ценами на энергоресурсы вас так же открыто будут скоро резать .С 1марта повышается цена электроэнергии для населения, с 1февраля на газ для промышленности, что тоже потянет цены вверх. Умерьте свои воровско-барыжные аппетиты иначе дальше людям тярять будет нечего.
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Тут все просто.Схавали нынешние тарифы,значит схавают еще.Будут пробовать.Не сомневайтесь.Опомнятся только когда выйдем на улицы и под кабмин.Но эти могут кровушку пустить.Они уже от нее одурманены.ИМХО
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Повышаете а то куйло нападет, терпилы все стрепят
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это типа надо выйти на демострацию "Спасибо Кабмину!"????
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Предпосылок для повышения цен на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ пока нет, - Розенко

Ясен пень нет. МВФ же бабла не дал.
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....

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод в 2017 году.
Об этом сообщается на сайте комиссии.
Тариф на водопотребление (сумма тарифов на водоснабжение и водоотвод) для разных компаний изменится в пределах от -1,93% до +56,22%. В среднем повышение составит около 9% для тех водоканалов, которым увеличивали тарифы в прошлом году, и 37% для остальных.
Причинами корректировки тарифов является индексация (согласно госпрогнозу) затрат на топливно-энергетические ресурсы, изменение размеров налогов и сборов, минимальной зарплаты и т.п.
В средневзвешенной структуре тарифа на водопотребление 2017 года 38,2% составляют затраты на оплату труда; 27,4% - затраты на электроэнергию; 21,2% - налоги, сборы, банковские услуги, поверка счетчиков в частном секторе, покупная вода; 6,5% - амортизация; 4,5% - затраты на ремонт (материалы); 0,7% - прибыль (проценты за пользование кредитами).
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вот же ишак толстожопый... никак не нажрется... украинцы! поднимайтесь... хватит слушать правителей-клептоманов... пора создавать правильную страну!
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Предпосылок для повышения цен на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ пока нет, - Розенко

ТАРИФИ
на електроенергію, що відпускається населенню, з 01 березня 2017 року

1. Електроенергія, що відпускається:
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у тому числі в сільській місцевості):
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно)
75 15 90
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год електроенергії на місяць
140 28 168

То есть выше 1грн 68 коп с 1 марта 17 года (для всех), повышать не будут?
от спасибо... от удружили ...языком трепать не мешки ворочать.... куда еще то выше?
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АНЕКДОТ вот родился, глядя на рожу "благодетеля": Розенко - жене: ты знаешь, с завтрашнего дня сажусь на третью диету". А шо так, милый? Да двумя не наедаюсь!
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это ж надо себе такую харю отъесть, только сажаются в кресло, сразу морда увеличивается....
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Готовься жирная свинья к посещению мясокомбината !!!!!!
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ШО и последнее повышение электроэнергии с марта 2017 тоже отменяется? ловим-ловим на слове....или товарисч Розэнко не в курсах, что его уже пообещали еще год назад?
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Олена Мозгова: Хотіла не писати вже на тему зарплат, але якесь мурло з екрану почав розказувати, що це для подолання корупції в парламенті

Хотіла не писати вже на тему зарплат, але якесь мурло з екрану почав розказувати, що це для подолання корупції в парламенті… Що ти, мудень, зробив в своєму житті такого важливого та корисного, щоб отримувати від держави таку зарплату і всі ті привілегії, які ти отримуєш?! Сообщает http://60seconds.com.ua/
Ніяк не можу зрозуміти, чому, наприклад, моя тітка, яка провчилася 7 років в мед інституті, потім інтернатура, 5 років дільничним педіатром, як савраска в мороз та спеку відбігага, сама написала та захистила кандидатську, потім докторську при цьому працюючи, і там і сям, щоб заробити додаткову гривню. Зараз вона зав кафедри, професор.. її зарплата 3800 гривень, плюс стаж, ще там щось і максимум виходить 5000 тисяч! Хабарів не бере, вважає це принизливим та огидним.
А тепер, курва, розкажіть мені щось про необхідність підвищення зарплати депутатам.
Я вже не кажу зараз про пенсіонерів, інвалідів та інших незахищених верств населення, які б мали називатися і по факту бути найзахіснішими.
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Предпосылок для повышения цен на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ пока нет, - Розенко
Вот ты и спалился, дятел толстож0пый! Хотя вся Украина и так уже знает, что тарифы повышают без каких бы то ни было оснований и предпосылок...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПредпосылок для повышения цен на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ пока нет, - Розенко
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