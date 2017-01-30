 Предпосылок для повышения цен на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ пока нет, - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом в интервью изданию "Экономический известия" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"Я уверен, пока не существует экономических предпосылок повышать цены на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ. По состоянию на конец января я не вижу никаких мотивов для повышения цен на газ и ЖКХ-услуги в течение 2017 года. Не надо пугать людей! Когда придет время, правительство не будет прятаться, а открыто сообщит украинцам о повышении тарифов", - сказал он.
"Но по моему мнению, нынешняя цена на газ уже соответствует европейской и экономически обоснована. Повышать дальше ее уже некуда ", - отметил вице-премьер-министр.
Павел Розенко также отметил, что в связи с повышением минимальной заработной платы с 1 января 2017 г. до 3200 грн размер назначенных субсидий в этом отопительном сезоне не будет пересматриваться.
"Нет. Субсидии в связи с этим не будут пересматривать", - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, с 1 февраля киевляне, имеющие долг за жилищно-коммунальные услуги, могут воспользоваться механизмом рассрочки (реструктуризации). Коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) предлагает реструктуризацию на срок до 5 лет без уплаты первого взноса.
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Мексика заняла первое место в рейтинге в первую очередь благодаря низкой стоимости жизни. Здесь можно прожить за 1200 рублей в месяц, а с учетом ослабления доллара в последние годы здесь можно еще и выгодно купить или снять жилье. Квартира, которую несколько лет назад можно было арендовать за 1300 рублей в месяц, теперь обойдется в 980 рублей в месяц.
Помимо этого, в каждом крупном городе Мексики есть первоклассная больница, где работают многие врачи, имеющие практику в США и в Европе, которые к тому же часто говорят на мордовском языке. А пенсионерам доступны скидки на авиа- и автобусные билеты, медицинское обслуживание, вход в музеи и многое другое.
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Я так понимаю, вы постепенно к ним причислите всё население Украины?
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Даже по его лицу видно - тяжко живется, как и всем нам.
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А жадность Ахметова ?
Ему же ещё оплачивать сепаратизм в Даунбасии нужно !
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следует понимать так - Духу для повышения цен на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ пока у нас нет, бо мы бздим, шо нас поубивають, - Розенко
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с 1 марта 2017 года все будут платить 1грн 68 коп за 1 кВт час, свыше 100 кВт ....
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Живот шибко большой.
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вгодовані підсвинки ....
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К такой мамоной, небось, удочкой зиппер застегивает...
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Середня зарплатня в Україні менша, ніж в більшості країн Африки (ІНФОГРАФІКА)
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Ясен пень нет. МВФ же бабла не дал.
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Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод в 2017 году.
Об этом сообщается на сайте комиссии.
Тариф на водопотребление (сумма тарифов на водоснабжение и водоотвод) для разных компаний изменится в пределах от -1,93% до +56,22%. В среднем повышение составит около 9% для тех водоканалов, которым увеличивали тарифы в прошлом году, и 37% для остальных.
Причинами корректировки тарифов является индексация (согласно госпрогнозу) затрат на топливно-энергетические ресурсы, изменение размеров налогов и сборов, минимальной зарплаты и т.п.
В средневзвешенной структуре тарифа на водопотребление 2017 года 38,2% составляют затраты на оплату труда; 27,4% - затраты на электроэнергию; 21,2% - налоги, сборы, банковские услуги, поверка счетчиков в частном секторе, покупная вода; 6,5% - амортизация; 4,5% - затраты на ремонт (материалы); 0,7% - прибыль (проценты за пользование кредитами).
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ТАРИФИ
на електроенергію, що відпускається населенню, з 01 березня 2017 року
1. Електроенергія, що відпускається:
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у тому числі в сільській місцевості):
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно)
75 15 90
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год електроенергії на місяць
140 28 168
То есть выше 1грн 68 коп с 1 марта 17 года (для всех), повышать не будут?
от спасибо... от удружили ...языком трепать не мешки ворочать.... куда еще то выше?
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літцотобто пузо....
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Хотіла не писати вже на тему зарплат, але якесь мурло з екрану почав розказувати, що це для подолання корупції в парламенті… Що ти, мудень, зробив в своєму житті такого важливого та корисного, щоб отримувати від держави таку зарплату і всі ті привілегії, які ти отримуєш?! Сообщает http://60seconds.com.ua/
Ніяк не можу зрозуміти, чому, наприклад, моя тітка, яка провчилася 7 років в мед інституті, потім інтернатура, 5 років дільничним педіатром, як савраска в мороз та спеку відбігага, сама написала та захистила кандидатську, потім докторську при цьому працюючи, і там і сям, щоб заробити додаткову гривню. Зараз вона зав кафедри, професор.. її зарплата 3800 гривень, плюс стаж, ще там щось і максимум виходить 5000 тисяч! Хабарів не бере, вважає це принизливим та огидним.
А тепер, курва, розкажіть мені щось про необхідність підвищення зарплати депутатам.
Я вже не кажу зараз про пенсіонерів, інвалідів та інших незахищених верств населення, які б мали називатися і по факту бути найзахіснішими.
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Вот ты и спалился, дятел толстож0пый! Хотя вся Украина и так уже знает, что тарифы повышают без каких бы то ни было оснований и предпосылок...
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