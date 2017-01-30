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 Политика Украины, Общество
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Все про:беспорядки (314) Одесса (5300) Одесская область (1345) Нацполиция (5687) расследование (1842)

 "Многие улики утрачены в том же 2014 году", - начальник полиции Одесской области Головин о расследовании "дела 2 мая"

В ходе расследования уголовного производства касательно беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года были утрачены многие улики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин в интервью "Укринформу".

"Многие улики утрачены в том же 2014 году, когда расследование вели привлеченные сотрудники МВД из других областей. Тем не менее, оставшиеся улики, документы наши следователи по крупицам собирают", - сказал он.

"Мы исходим из того, что спешить с расследованием во вред качеству не следует: лишь при таких условиях возможно объективное раскрытие ключевых эпизодов этого резонансного дела. Мы же видим, как трудно продвигается рассмотрение в Малиновском райсуде Одессы быстро завершенного уголовного дела по событиям в районе Греческой площади", - добавил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело 2 мая: Следствие установило организаторов захвата Дома профсоюзов в Одессе

Напомним, 16 декабря 2016 года Малиновский районный суд Одессы продлил еще на 60 суток срок пребывания под стражей пятерым обвиняемым по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

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Головін це луганський мент, який "працював" в Криму з "секс-прокурором" Поклонською і лишився гарної думки про її професійні здібності. Що можна чекати від такого керівника? Все буде затягуватись максимально довго, поки путін не нападе!
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Міліція в Одесі 4 травня відмовилась захищати ІВС де були затримані проросійські терористи і дозволила "натовпу" взяти штурмом ІВС і звільнити проросійських бандитів! За це досі не покарані ні прокуратура, ні менти, ні СБУшники!

В Сети появилось видео бегства одесских милиционеров при штурме горУВД (видео)
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Он бы еще, дебил, сказал, что истек срок исковой давности. Это какой-то 3,14здец, больше слов не подберу.
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Бгг, начал читать с ударением на "У" думал новость про Пчеловода
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шо там раследовать, хороший шашлык получился )))) наградить, героев
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Дык. Там не только шашлык был. До него сепары буянили на улицах. Менты типа не замечали.
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Думаю справжні розлідування всіх подій починаючи з майдану почнуться ще нескоро. Не при цій і мабуть не при наступній владі.
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Что там расследовать? "руССкий мир" приготовил ураинцам западню, а сам в нее попал. Не рой яму другому и будет тебе счастье.
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пусть жрут. они же себя с дедами отождествляют .... гыыы
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самое интересное что в блокаде Ленинграда участвовала армия Власова и донские Казаки - теперь мозг может сломаться совсем.
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и Маннергейм, стеллу которому недавно в том же Питере и поставили!
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в конце 30-х годов на Ленинградском заводе "Скороход" для немецкой армии было изготовлено более миллиона пар сапог, Чей сапог топтал землю Европы и Украинскую землю ?
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Какие улики ещё нужны,видео весь мир видел как расстреливали людей как сжигали..но арестовали тех кто убегал от бандитов и нелюдей ,якобы захват произвели(((..уж просто назовитесь прямо,хунта,и чего тогда изображать правосудие?
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Блин... Капец!! Два плюс два сложить не могут!
Там было типичное самовозгорание от неосторожного обращения с горящим ватным пердаком. Виновные понесли наказание.
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кстати там сгорела братва из преднестровья, пускай они лучше расследуют как они в Украине очутились
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все помнят "столпы" рашкованской пропаганды?
1. В Крыму была только самооборона из местных
2. "Не могли же себя "ополченцы" обстреливать!"
3. "Не могли ж Одессе сами себя сжечь".
1 - опровергнуто Хуйлом
2.- опровергнуто Болотовым
3. ждем-с....
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Утрачены или припрятанные к нужному времени
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Ужаснейшее массовое убийство, которое навсегда останется черным пятном в истории Украины.
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ооо .... это было здорово, когда более 40 коларадов, были помножены на 0 ,... фанаты - красавчики, всё правильго сделали
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борьбас террористами некогда не была и не может быть убийством.
это уничтожение врагов , тварей говенного русского мира, в котором от русских если и осталось что, так это вонь.,
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Многие улики утрачены в том же 2014 году", - начальник полиции Одесской области Головин о расследовании "дела 2 мая"
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