 "Многие улики утрачены в том же 2014 году", - начальник полиции Одесской области Головин о расследовании "дела 2 мая"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин в интервью "Укринформу".
"Многие улики утрачены в том же 2014 году, когда расследование вели привлеченные сотрудники МВД из других областей. Тем не менее, оставшиеся улики, документы наши следователи по крупицам собирают", - сказал он.
"Мы исходим из того, что спешить с расследованием во вред качеству не следует: лишь при таких условиях возможно объективное раскрытие ключевых эпизодов этого резонансного дела. Мы же видим, как трудно продвигается рассмотрение в Малиновском райсуде Одессы быстро завершенного уголовного дела по событиям в районе Греческой площади", - добавил чиновник.
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Напомним, 16 декабря 2016 года Малиновский районный суд Одессы продлил еще на 60 суток срок пребывания под стражей пятерым обвиняемым по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.
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В Сети появилось видео бегства одесских милиционеров при штурме горУВД (видео)
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Там было типичное самовозгорание от неосторожного обращения с горящим ватным пердаком. Виновные понесли наказание.
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1. В Крыму была только самооборона из местных
2. "Не могли же себя "ополченцы" обстреливать!"
3. "Не могли ж Одессе сами себя сжечь".
1 - опровергнуто Хуйлом
2.- опровергнуто Болотовым
3. ждем-с....
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это уничтожение врагов , тварей говенного русского мира, в котором от русских если и осталось что, так это вонь.,
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