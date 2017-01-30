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 Политика Украины
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 "Нельзя позволить украинскому кризису превратиться в застарелый кризис", - Песков заявляет о сходстве позиций Трампа и Путина

Россия и США исходят из того, что ситуация на Донбассе не должна превратиться в "застарелый кризис".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, в каком контексте обсуждалась украинская проблематика в телефонном разговоре между лидерами России и США - Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

"Американская сторона также является убежденной сторонницей точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратиться в застарелый кризис, необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы", - сказал он.

По его словам, в позиции Москвы по этому вопросу ничего не изменилось: она зиждется "на понимании безальтернативности реализации Минских договоренностей и, конечно, в первую очередь реализации Минских договоренностей со стороны Киева без какого-либо двойного или тройного толкования этих договоренностей".

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Напомним, вечером 28 января Трамп поговорил по телефону с Путиным.


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ага кризис украинский-а санкции на расею иди проспись пьянь
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кризис украинский-а санкции - наши и как бы не которым не хотелос, за наши санкцый мы сами и решим и не важно что там писков или ловров звиздят - вот так вот.
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Какой еще нахрен украинский кризис, это кризис кацапский, поскольку козломордые засунули свое рыло на территорию Украины, а не Украина напала на кремль.
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Так выметайтесь из Украины, суки И кризис закончится.
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кто тебе это сказал - нее надо уничтожить източник всех бед а не разрешить им зацыклитса, чтоб потом в один день, когда по их мнению благородные обстоятельства пошло возполение сного.
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Цинизма у кремлевских тварей не убавляется. Вместо того чтобы вывести разейскую армию с Украины они призывают весь мир посмотреть что будет в стране которая не сдается разейским войскам.
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Какое вообще может быть сходство между федерастом и пыжиком рыжего цвета?
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У тебя всегда так. А я потом работать не могу
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Та щоб ви всі показилися брехливі кацапи !
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так надо разделять украину пока они все не разосрались
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Смотри чтоб твоя пидоРоссия не разделилась....
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Надо тебе мозг разделить. На два полушария. Топором.
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чес для законтаченно-апущенных урок, прекрасных Мурок и просто чесных )(уйловцев.
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Boris Nemirovski ...побачив у німців повідомлення, що він (Асад) на 70 відсотків паралізований.
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А его кто-то спрашивал? Нам его мнение до одного места. ПНХ!
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Короче,путен собрал всех своих недоносков и дал установку:продолжаем наёпывать всех,что Трамп наш друг.
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Это можно сделать запросто!Пусть от нас ордынцы отъе..ся,и ещё лучше-забудут,что мы есть!А за нами тем более это не задержится,давно мечтаем!!
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Как уже этот воблоглазый утырок задолбал!
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"Кризис украинский", а гробы косяками идут в раисию! Дебил!
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Донецк с Луганском вернёте, а потом Крым и будете платить дань 200 лет, обезьяны
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нельзя позволить украинскому кризису превратиться в застарелый кризис", - Песков заявляет о сходстве позиций Трампа и Путина
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