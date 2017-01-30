 "Нельзя позволить украинскому кризису превратиться в застарелый кризис", - Песков заявляет о сходстве позиций Трампа и Путина

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, в каком контексте обсуждалась украинская проблематика в телефонном разговоре между лидерами России и США - Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
"Американская сторона также является убежденной сторонницей точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратиться в застарелый кризис, необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы", - сказал он.
По его словам, в позиции Москвы по этому вопросу ничего не изменилось: она зиждется "на понимании безальтернативности реализации Минских договоренностей и, конечно, в первую очередь реализации Минских договоренностей со стороны Киева без какого-либо двойного или тройного толкования этих договоренностей".
Напомним, вечером 28 января Трамп поговорил по телефону с Путиным.
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