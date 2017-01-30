 В Высшем совете правосудия прокомментировали процедуру задержания и освобождения судей

Об этом говорится в ответе главы Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка на запрос Цензор.НЕТ.
По его словам, если судья задержан во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, то согласие Высшего совета правосудия не нужно, при условии, что такое задержание является необходимым для предотвращения совершения преступления, предотвращения последствий преступления или обеспечения сохранности доказательств этого преступления.
"Дальнейшее избрание меры пресечения в отношении судьи, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление, должно происходить в общем порядке, предусмотренном Конституцией Украины и УПК Украины (статья 482). То есть с согласия Высшего совета правосудия, которое является обязательным. Цель задержания должна быть указана в протоколе о задержании. Причем, если цель такого задержания достигнута, судья должен быть немедленно освобожден", - говорится в ответе.
Бенедисюк также отметил, что в соответствии с частью 1 статьи 211 УПК Украины срок задержания не может превышать 72 часов с момента задержания. Если же судья задержан без согласия Высшего совета правосудия во время, или сразу же после совершения им тяжкого или особо тяжкого преступления и цель такого задержания не достигнута, то судья, в соответствии с частью 2 статьи 211 УПК Украины, не позднее чем через 60 часов должен быть доставлен в суд для рассмотрения ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения.
"Избрание в отношении судьи меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста осуществляется с обязательного согласия Высшего совета правосудия. Генеральный прокурор или его заместитель должны обратиться в Высший совет правосудия с представлением о даче согласия на содержание под стражей или арест судьи", - подчеркнул Бенедисюк.
В ответе также указано, что для того, чтобы судьи, понимая тяжесть возможного наказания за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, не скрывались от органов предварительного расследования или суда, к ним могут быть применены меры, в том числе содержания под стражей или домашний арест. Важно, чтобы Генеральный прокурор или его заместитель оперативно обратились в Высший совет правосудия с представлением в том случае, когда речь идет о предоставлении согласия на содержание под стражей или арест судьи. Надлежащее выполнение всеми субъектами, ответственными за применение в отношении судьи пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, своих обязанностей будет залогом того, что судья не сможет скрываться от органов предварительного расследования и/или суда.
Кроме того, Бенедисюк проинформировал, что в Высшем совете правосудия не предусмотрено дежурство его членов для оперативного принятия решения о предоставлении согласия относительно задержания судьи или избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста в выходные и праздничные дни, поскольку такое решение принимается Высшим советом правосудия во время пленарного заседания.
"И, хотя Закон Украины "О Высшем совете правосудия" предусматривает для рассмотрения этого вопроса до пяти дней со дня получения представления Генерального прокурора или его заместителя, Высший совет правосудия будет рассматривать такие представления безотлагательно. Мы осознаем, что имеет место несогласованность между положениями УПК Украины, регулирующими сроки задержания судьи, в пределах которых необходимо обратиться в Высший совет правосудия и сроки рассмотрения представления Генерального прокурора или его заместителя о предоставлении согласия на содержание под стражей или арест судьи, но поскольку все члены Высшего совета правосудия, кроме Председателя Верховного Суда, работают на постоянной основе, то постараемся рассматривать такие представления максимально оперативно", - рассказал Бенедисюк.
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Причем не только судья, любой кто задержан на месте преступления должен быть расстрелян. Сбил, например, водитель пешехода - расстрелять на месте. Вот это будет демократия, блин.
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