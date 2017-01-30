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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1389) Минздрав (1260) образование (1455) тестирование (216) врачи (512) студенты (486)

 "Мы тестируем не студентов, а нашу систему образования", - Минздрав разъяснил, как будет проходить оценивание украинских медиков на соответствие стандартам США

Министерство здравоохранения совместно с Центром тестирования при МОЗ Украины предоставили разъяснения относительно особенностей проведения в 2017 году оценки состояния медицинского образования в Украине по сравнению с международными стандартами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Одной из функций Министерства здравоохранения Украины является определение требований и контроль качества профессиональной подготовки. В 2017 году Минздрав Украины инициирует проведение на преддипломному и последипломном этапах подготовки врачей оценку состояния украинского медицинского образования по сравнению с международными стандартами, в частности американскими", - сказано в сообщении.

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"В течение 16 лет Центр тестирования при МОЗ Украины проводит лицензионный интегрированный экзамен "Крок" - объективное внешнее независимое оценивание профессиональной компетентности будущих медиков. Лицензионный интегрированный экзамен включает один, два или три отдельных тестовых экзамена в зависимости от квалификационного уровня - "Крок 1" (3 курс), "Крок 2" (6 курс), "Крок 3" (интерны), "Крок М" (младшие специалисты) и "Крок Б" (бакалавры). Ежегодно тестирование проходят более 55000 студентов / врачей-интернов, 10% из которых не сдают экзамен. С целью приближения содержания и уровня украинской медицинской преддипломного и последипломного образования к международных стандартам подготовки врачей было решено включить американские тесты к оценке студентов и интернов", - пояснили в Минздраве.

"Если мы внедряем западные стандарты лечения, то и стандарты образования должны быть соответствующими. Этот экзамен станет объективным показателем состояния наших учебных программ: мы тестируем не студентов, а нашу систему образования", - отметил Александр Линчевский, заместитель Министра здравоохранения.

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"Так, к лицензионному интегрированному экзамену "Крок 3. Общая врачебная подготовка" включат субтест по оказанию помощи при неотложных состояниях, содержание которого будет базироваться на вопросах экзамена USMLE ( United States Medical Licensing Examination - "Экзамен по Получение Медицинской Лицензии Соединенных Штатов Америки"). Субтест составлять 25% от общего количества задач, вынесенных на экзамен: в блок будут включены только разделы, где протоколы оказания неотложной помощи в Украине приближены к международным протоколам, и не имеют никаких разногласий. Несмотря на включение субтеста, "Крок 3" пройдет по графику - 23 марта 2017 года. Результат написания субтеста на основе USMLE не будет влиять на конечную оценку интерна", - добавили в ведомстве.

"Студенты 6 курса, обучающихся по направлению "Медицина", 12 мая 2017 года будут сдавать экзамен IFOM ( International Foundations of Medicine или Международные основы медицины), который также базируется на американском медицинском лицензионном экзамене USMLE. Это даст возможность сравнить уровень медицинского образования в Украине с другими странами, прежде всего с США, но не только. Этот экзамен проводится в разных странах Европы, Ближнего Востока, Южной Америки и тому подобное. Тестирование будет проходить на украинском или английском языках. Подчеркиваем, что тестирование IFOM не заменяет лицензионный экзамен "Крок 2. Общая врачебная подготовка", который будет проведен в соответствии с графиком, утвержденным МЗ Украины, 23 мая 2017 года. Студенты, которые по результатам тестового экзамена IFOM получат балл, равный или выше проходного балла американского медицинского лицензионного экзамена USMLE STEP 2, получат от NBME сертификат о сдаче теста IFOM", - разъяснили в Минздраве.

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"Проведение такой оценки позволит выявить и озвучить проблемы, имеющиеся в учебных программах вузов, и, соответственно, изменить или улучшить программу подготовки с учетом международных требований и проанализированных проблемных моментов", - отметила заместитель директора Центра тестирования Марина Мруга.
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ну где зрадафилы тут же про пендосов и их систему и как они захватят наш минздрав
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Кого вы там тестировать собрались, наши медики уже протестированы своим профессионализмом в госпиталях Днепра, Одессы, Харькова и др. населенных пунктов, где они подручным средствами спасли тысячи жизней украинских воинов. Они сами кого хочешь протестируют.
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Якщо це дасть випускникам плюс до оплати праці, то добре. А якщо це спосіб відмити гроші, то нехац ідуть лісом. Тут не всі дурні і знають, що у нас одна з кращих теоретична підготовка. Питання у фінансуванні медзакладів. Американці ніколи не прооперують на нашому обладнанні, а наші на їхньому - без проблем. Нехай би влаштували змагання за операційним столом, а ми б подивилися, що б робив америкос в нашій районній лікарні. А то тільки в керівні крісла та на грошові потоки готові сідати. Аферистка ця Супрун. Правильно все Тодуров сказав.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы тестируем не студентов, а нашу систему образования", - Минздрав разъяснил, как будет проходить оценивание украинских медиков на соответствие стандартам США
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