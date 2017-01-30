 За минувшие сутки 5 воинов погибли, 14 - ранены и травмированы, - спикер АТО

Об этом спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в результате боевых действий, по предварительной информации, 5 украинских военнослужащих погибли, 14 - получили ранения и травмы", - сообщил Мотузяник.
Он отметил, что почти все потери украинские войска понесли во время тяжелых боев в районе Авдеевки.
Напомним, бой в районе Авдеевки продолжается. Украинские воины мужественно держатся на своих позициях.
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До каких пор терпилы будуть идти на убой не сопротивляясь этому уйобищному названию - АТО?
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Ішов би ти звідси по доброму, чудо під проксі.
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#Макеевка - люди слышали и видели залпы с Гвардейки по Гвардейке.
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У понеділок внаслідок ворожих обстрілів
двоє бійців
загинули, п'ятеро поранені. У понеділок під Авдіївкою вже є загиблі і поранені
Понеділок, 30 січня 2017, 12:50Покойтесь с МИРОМ - ВОИНЫ !
Раненым - скорейшего выздоровления .
Срочно Указ о выделении семьям п о г и б ш и х воинов материальной помощи - 800 000 тысяч гривен и квартир .
Объявить в стране т р а у р по погибшим ГЕРОЯМ !
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#Донецк Сведения с той стороны. 1.Арта орков стоит сразу за жилыми домами. 2.Скорые пачками везут тела орков в больницы и морги.
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Сегодня он спал спокойно и "кровавые мальчики" ему не ЯВЛЯЛИСЬ.
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Я маю надію що ті, хто винен у цих смертях понесе справедливе покарання. І разом з російськими окупантами на лаві підсудних будуть сидіти «українські» політики, починаючи з Пороха, за те, що розплачувались українськими життями за бажання торгувати з окупантами
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