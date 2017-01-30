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 За минувшие сутки 5 воинов погибли, 14 - ранены и травмированы, - спикер АТО

За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО на востоке Украины 5 украинских военнослужащих погибли, 14 – получили ранения и травмы.

Об этом спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в результате боевых действий, по предварительной информации, 5 украинских военнослужащих погибли, 14 - получили ранения и травмы", - сообщил Мотузяник.

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Он отметил, что почти все потери украинские войска понесли во время тяжелых боев в районе Авдеевки.

Напомним, бой в районе Авдеевки продолжается. Украинские воины мужественно держатся на своих позициях.


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В морг больницы Калинина привезли 60 оккупантов из ВС РФ.
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- Опять двадцать пять! - устало вздохнул работник донецкого крематория, глядя на новую порцию тел российских оккупантов.
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Не знаю откуда, но в морге больницы Калинина уже больше 60 трупов. Не путайте, местных боевиков "от Ходаковского" сюда не возят. Тут кадровые РФ. (информация от местных)
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До каких пор шоколадник будет называть войну - АТО ?
До каких пор терпилы будуть идти на убой не сопротивляясь этому уйобищному названию - АТО?
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Не ;тєрпіли; а Воїни. На на ;убой;- а захищати Україну.
Ішов би ти звідси по доброму, чудо під проксі.
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ЯКЩО НАЗВАТИ АТО ВІЙНОЮ ТОДІ ПОТРІБНО ВКАЗАТИ З КИМ ВІЙНА
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а зачем, санкции не снимают, законтаченных и так утилизируют, фсе норм
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Сегодня еще с утра 2 бойцов потеряла 72-а бригада в районе пром. зоны в районе Авдеевки.
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ЗЕМЛЯ ПУХОМ ПАТРИОТАМ. Где обещанные возврат на передок пушек и градов, обещанные шоколадной шоблой в случае ухудшения обстановки. ЭТО РАССТРЕЛ ПАТРИОТОВ.
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#Макеевка - люди слышали и видели залпы с Гвардейки по Гвардейке.
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А шо там слепо-глухое ОБСЕ? Опять не в курсах, кто, откуда и куда стреляет? Или сильно озабочены?
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ШОБЛА СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ (ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕМ) ПРОСТО РАССТРЕЛИВАЮТ ПАТРИОТОВ.
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А стоило то всего Трампу поболтать по телефону с Мэй, Меркель и Олландом и у Асада скоропостижно случился инсульт...
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http://www.pravda.com.ua/news/2017/01/30/7133883/
У понеділок внаслідок ворожих обстрілів
двоє бійців
загинули, п'ятеро поранені. У понеділок під Авдіївкою вже є загиблі і поранені
Понеділок, 30 січня 2017, 12:50Покойтесь с МИРОМ - ВОИНЫ !
Раненым - скорейшего выздоровления .
Срочно Указ о выделении семьям п о г и б ш и х воинов материальной помощи - 800 000 тысяч гривен и квартир .
Объявить в стране т р а у р по погибшим ГЕРОЯМ !

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еще станцию на Марсе построить
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и всех москалей туда жить отправить- оце було би щастя
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Ну для етого видимо и повысили тарифы, чтобы кроме как покрыть себестоимость електроенергии Ахметке еще хватило на финансирование разейских террористов. Потому что как уже не секрет, что Хуйло в связи с тяжелым финансовым положенем на Рашке, в несколько раз урезал финансирование своих боевиков, перекинув остальную разницу уже на украинскую сторону.
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#Донецк Сведения с той стороны. 1.Арта орков стоит сразу за жилыми домами. 2.Скорые пачками везут тела орков в больницы и морги.

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не живется мирно, все реванша за котлы "беспокойные" хотят
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Смерть пархатому кондитеру - предателю украинцев и Украины.

Сегодня он спал спокойно и "кровавые мальчики" ему не ЯВЛЯЛИСЬ.
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А что там Нацгвардейцы в районе блокады ж-д путей? Может пора их ввести в бой на помощь 72?
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места на кладбищах не хватит, нацики только с мирными воевать умеют
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Вічна пам'ять...(
Я маю надію що ті, хто винен у цих смертях понесе справедливе покарання. І разом з російськими окупантами на лаві підсудних будуть сидіти «українські» політики, починаючи з Пороха, за те, що розплачувались українськими життями за бажання торгувати з окупантами
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки 5 воинов погибли, 14 - ранены и травмированы, - спикер АТО
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