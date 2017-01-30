 Двое украинских воинов погибли, пятеро получили ранения в результате утреннего обстрела вблизи Авдеевки, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Утром противник продолжил коварные обстрелы из танков и артиллерии. Огонь по позициям Вооруженных Сил Украины велся из населенного пункта Яковлевка и района Спартака. Около 10.30 обстрел из тяжелого вооружения прекратился, но беспокоящий огонь из стрелкового оружия продолжается. Двое наших бойцов погибли, пятеро ранены", - сказано в сообщении.
Напомним, по сообщению пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки было зафиксировано 56 обстрелов, в результате которых 5 украинских военнослужащих погибли, 9 ранены и 4 травмированы.
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