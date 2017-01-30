 Один из пострадавших от взрыва газового баллона на Харьковщине умер в больнице, - врач

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заведующий ожоговым отделением Аслан Цогоев.
"Скончался 52-летний рабочий, который пострадал от взрыва газового баллона во время ремонта квартиры, - самый старший по возрасту. Он получил тотальные ожоги, то есть повреждения 100% тела, дыхательных путей и общее отравление организма", - рассказал врач.
По его словам, состояние еще четверых пострадавших - женщины с ожогами 50% тела и многочисленными травмами и троих мужчин с ожогами 90-100% тел - остается критическим.
"Пострадавшим оказывается комплексная реанимационная помощь. Переливания крови не предусмотрено, но нам нужны доноры для пополнения запасов компонентов крови, в частности, плазмы. Состояние одного из пострадавших осложнено сахарным диабетом", - добавил Цогоев.
Напомним, 28 января в поселке Слобожанское в квартире пятиэтажного дома во время монтажа натяжного потолка взорвался газовый баллон. Невестку хозяйки квартиры - женщину 1993 г. р. - выбросило взрывной волной с балкона 5-го этажа. На месте пострадали еще 4 человека: муж хозяйки 1973 г. р., ее сын 1993 г. р. и двое рабочих - мужчины 1965 и 1993 г. р.
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