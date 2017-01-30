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 Суд арестовал чиновников ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" с альтернативой внесения залога, - военная прокуратура

Печерским районным судом города Киева по ходатайству военной прокуратуры Центрального региона Украины, должностным лицам Государственного специализированного предприятия "Чернобыльский спецкомбинат" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога директору – 128 тысяч гривен и его заместителю 430 тысяч гривен.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, указанным лицам сообщено о подозрении ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц и сопряженное с вымогательством).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Директор и заместитель ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" задержаны за получение "откатов" в сумме 700 тыс. грн, - Матиос. ФОТО

Напомним, руководство госпредприятия организовали схему отмывания государственных средств при закупке горючего через частное общество, путем обеспечения его победы в тендере, и в последующем, поднятии стоимости горючего.

Во время передачи средств в размере почти полумиллиона гривен, они были задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, а сумма "взятки" изъята.

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а вот если этому чиновнику сломал бы кто нибудь руку то посадили бы без права внесения залога как задолбали уже мудаки
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Прикольно. Откат 700 тысяч грн, залог 128 тысяч и 430 тысяч грн. Сумма залога как всегда меньше суммы отката/взятки.
Спрсил бы как у классика: "А судьи кто???", но ответ и так очевиден.
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...ніяких залогів...конфіскація всього майна та коштів і хай сидять у вьязниці...!!!
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http://censor.net.ua/photo_news/425238/direktor_i_zamestitel_gsp_chernobylskiyi_spetskombinat_zaderjany_za_poluchenie_otkatov_v_

Это же надо - пейсатые сидели на потоках 30 лет -
и тут попались ?
9 ноября 2016 года генеральный директор ГСП ЧАЭС Игорь Грамоткин подробно ознакомил господина Горгана с ходом международных проектов на Чернобыльской АЭС и с ситуацией на предприятии. Председатель КОГА посетил смотровой павильон объекта "Укрытие", площадку сборки Арки, промышленный комплекс по обращению с твердыми РАО, завод по переработке жидких РАО,
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд арестовал чиновников ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" с альтернативой внесения залога, - военная прокуратура
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