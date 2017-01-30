 Суд арестовал чиновников ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" с альтернативой внесения залога, - военная прокуратура

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, указанным лицам сообщено о подозрении ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц и сопряженное с вымогательством).
Напомним, руководство госпредприятия организовали схему отмывания государственных средств при закупке горючего через частное общество, путем обеспечения его победы в тендере, и в последующем, поднятии стоимости горючего.
Во время передачи средств в размере почти полумиллиона гривен, они были задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, а сумма "взятки" изъята.
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Спрсил бы как у классика: "А судьи кто???", но ответ и так очевиден.
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Это же надо - пейсатые сидели на потоках 30 лет -
и тут попались ?
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