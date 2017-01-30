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 Политика Украины
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 28,54 млн грн заблокированы на счетах "чиновников" "ДНР" и "ЛНР", - Госфинмониторинг

Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) за период с марта 2014 года по декабрь 2016 года заблокировала средства на сумму 28,54 млн грн, принадлежавшие "чиновникам" "ДНР" и "ЛНР" в банках Украины

"Госфинмониторинг на постоянной основе осуществляет идентификацию новоназначенных "так называемых" чиновников "ДНР" и "ЛНР", актуализирован список "так называемых" чиновников "ДНР" и "ЛНР" и установил счета новоназначенных лиц в банковских учреждениях Украины. За указанный период на счетах указанных лиц обнаружены и заблокированы средства на общую сумму в эквиваленте 28,54 млн грн", - говорится в отчете о работе Госфинмониторинга в 2016 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В нем также указывается, что в 2016 году Госфинмониторинг подготовил 591 материал (из них 269 обобщенных, 322 дополнительных обобщенных), которые направлены: в Генеральную прокуратуру Украины (34 и 139 материалов соответственно); Национальную полицию Украины (66 и 41), в Государственную фискальную службу (83 и 46), Службу безопасности Украины (61 и 50), Национальное антикоррупционное бюро Украины (25 и 46).

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По данным Госфинмониторинга, в этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и другими преступлениями, определенными Уголовным кодексом, составляет 45,8 млрд грн.

Госфинмониторинг продолжает расследование фактов отмывания средств, полученных путем коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами, а также в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей на территории Украины.

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По данным ведомства, за период расследований (март 2014 года - декабрь 2016 года) в отношении финансовых операций, осуществленных бывшими высокопоставленными лицами страны, подготовлено и направлено в правоохранительные органы 547 материалов. Сумма финопераций, которые могут быть связаны с легализацией доходов или совершением других преступлений, по этим материалам составляет 201,7 млрд грн.

"По результатам принятых мер Госфинмониторинг за время расследований заблокировал на счетах физических и юридических лиц, имеющих связь с Януковичем В.Ф. и бывшими высокопоставленными лицами, средства в эквиваленте $1,54 млрд", - сообщает ведомство.

Кроме того, в настоящее время уделяется внимание поиску/блокированию активов бывших высокопоставленных лиц за рубежом.

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Как сообщает Госфинмониторинг со ссылкой на данные подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных лиц Украины и связанных с ними лиц на общую сумму $107,19 млн, EUR15,87 млн и CHF135,01 млн, среди прочего - в Австрии, Великобритании, Латвии, Кипре, Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах.
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ну так на помощь воинам перечислить и сказать шо не було нiяких грошей
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Что то малавато (28,54 млн грн - прибли зительно лям $ )
Неужто кормящий всю Украину "дамбас" такой бедненький?
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тим чиновникам вони вже не потрібні і повинні бути потрачені державою на житло військовим ЗСУ чи будівництво підприємства оборонпрому для ЗСУ із подальшою озвучкою подяки у ЗМІ з указанням хто і скільки грошей дав на підтримку ЗСУ ( Цікаво як довго вони проживуть після цього? Але на війні як на війні... І толерантність до ворога призводить до смерті друзів і рідних)
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... я - в бреду!? У меня - глюки!?!? У них в наших банках и счета имеются... Пиастры... Пиастры... Пиастры...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины28,54 млн грн заблокированы на счетах "чиновников" "ДНР" и "ЛНР", - Госфинмониторинг
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