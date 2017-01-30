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 Политика Украины
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Все про:визит (2024) Германия (2605) Меркель (1338) Порошенко (10525) Габриэль (3)

 Порошенко прибыл с рабочим визитом в Германию. ФОТО

Президент Петр Порошенко начал рабочий визит в ФРГ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

По данным ведомства, Порошенко проведет встречу с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Программой визита также предусмотрено совместное заявление для представителей СМИ лидеров Украины и Германии.

порошенко
Фото: пресс-служба Президента

Онлайн-трансляция мероприятия состоится на официальном Youtube-канале Администрации Президента Украины ориентировочно в 15:35 (по киевскому времени).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тандит: Я не сомневаюсь, что Порошенко и Меркель во время встречи в Германии обсудят вопрос освобождения украинских заложников

Кроме того, запланирована встреча Президента с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что на встрече в Германии канцлер Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко обсудят вопросы выполнения Россией пунктов минских соглашений, урегулирования ситуации с безопасностью на Донбассе, а также вопрос освобождения заложников.
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а я думала, что ноша воюющей страны нелегкая, ладно почитаем в оригинале немцев.
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а ви не читали ?
до цього ?
нічого позитивного про порошенка в німецькій пресі .
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сомніваюсь , занадто мєлкій багига для "Real" .
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ну да, заносить в панаму не самоё легкое дело,
а у Коломойского Приват отобрать - тут и поседеешь,
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І ми говорим: "Наша влада,
Яку обрали ми самі,
Для нас завжди суцільна вада,
Не знати звідки і де взяли".

Жиди погані правлять нами!
А ми ще гірші ніж жиди,
Ми продали дідівську славу,
Жиди ж "в ярмо нас запрягли".

Майбутнє нашої країни,
Очима наших же дітей.
Яскраве, світле і щасливе,
Але не тут й не для людей.
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похоже просто посчитали,
что до жидов, то я благодарен Коломойскому, Корбану, Филатову
и всей команде Днепра
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пеці мабудь треба уюо.... і так досить напиз... опустить до такого рівня ДЕРЖАВУ , що про УКРАЇНУ говорять уже без УКРАЇНИ .
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Для Главнокомандующего обстрелы ПАТРИОТОВ градами это ерунда.... Главное с марта месяца для НАРОДА тарифы срочным образом поднять на электроэнергию и воду. ШОБЛА МРАЗЕЙ.
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Тут не постареешь !!! Три дня кантрабас не идёт на Лугандон))))))) Петя постарел . А тут ишо и Трамп сказал что надо мылить сраку )))))))) Все шло к этому . Ну нельзя же вечно издеваться над памятью Майдана .
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Все порочное ,губит и старит. Глупцы,кто свое барахло,ставит выше праведной жизни.
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А я тільки думав зранку, куди ж поїде порошенко цього разу, під час загострення на фронті! Вже навіть став переживати, невже совість в порошенко прокинулась і він лишився в штабі командувати підрозділами та давати добро на використання всієї потужності ЗСУ проти терористів! А виявилось все як завжди! Тільки ворог наступає, порошенко вже в мокрих штанях летить за кордон!
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А хто керує обороною замість порошенка? Хто зараз віддає накази Начальнику Генштаба на застосування ракет проти терористів, на перекидання резервів в АТО, на застосування танків та РСЗО, на перекриття кордонів? Взагалі хоч хтось лишився в Києві обороняти Україну?
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че так нервничаешь, Кровавый Пастор забросил паребрик обратно в Пидер, фсе норм)))))))))
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да не фсе банальнее, Мацква под прицелом, законтаченные уже не рыпнутся))))))))))))
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Красиво жить не запретишь.... А почему главнокомандующий не прибыл в Авдеевку к примеру?
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ой лучше не надо. когда армии не мешают.она сама решает все вопросы.
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И кто этот персонаж? Если это Турчинов, Грицак, Аваков, то наврядле этих товарищей можно сегодня с утра увидеть в той же Авдеевке.
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Діями в АТО формально керує СБУ. Це в її компетенції боротись з терористами.
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Так СБУ не только руководить должна, а еще и действовать. СБУшников целая армия. Но в зоне АТО (на переднем крае) этих товарищей никто не видел.
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грицаку зараз не до АТо - бізнес від торгівлі з лугандоном накривається.
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ТВ ...Сьогодні під Авдієвкою загинуло 2 наших воїна ...!..Царствіє небесне патріотам ,
..
*Мінськ ..по новому * ???
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Туда ему сцыкливо ехать . Хоть Авдеевка - ЭТО УКРАИНА !
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Просто поехал себе тачку б/у с германии пригнать
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Турчинов, Грицак, Аваков..... почему этих товарищей Главнокомандующий не отрядил на передовую посмотреть что к чему?
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Судя по фото *сквозь строй* и внешний вид чоколЯдного ,такое ощущение что Пецю ведут на бойню подковы сдирать вместе со шкурой
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Президент воюючої країни має колотися ботоксом і скакати на лабутенах?
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-если попросить еще денег, дадут или нет?
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И для чего его харю показывать ?
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Интересно какие вопросы кроме как клянчить бабла , будут обсуждены ? У Президента Украины проблемы по грабежу страны : фронтовики блокируют кантрабас на Лугандон .
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без визы прилетел
пацан сказал, пацан сделал
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Ψ █ МИ ПАТРІОТИ УКРАЇНИ █ Ψ
18 минут назад

Действия


В районе Авдеевки боевики расстреливают "Градами" украинскую армию.

А украинские чиновники и политики на этом фоне требуют разблокировать поставки угля из ОРДЛО.

Это все, что вам нужно знать о моральном облике этой власти.

..
....
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у яценюка к слову наградной пулемёт "максим" имеется
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Нет в Германии настоящих патриотов Украины. Был бы, так один из караула почетно коцнул бы пэцю всей Украине на радость
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обычно при визитах рошеновца на передовую бойцов перед встречей с камандуючим разоружают, во время вручения наград бойцам мусорские шакалы охраняющие рошеновца держат их на прицеле .....
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Лучше бы на фото это был не почетный караул, а конвой в СИЗО.
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Толку от него никакого.Точнее,вред будет.А толку,никакого.
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Постарел сильно Петро, конечно. Стресс не слабый в такое время страну возглавить. Хотя бы за это ему респект
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та да, многое надо успеть, и сынка старшенького в раду пристроить, и про младшенького не забыть
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Канешно ! В таке время - зразу побигло офшори одкривать ! Тьфу! Барига б**ть !
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А де ци " народни обранци " ??? Чому не збирають позачергову сесию ! Для них вийни не мае ! НЕМА СМЕРТЕЙ НАШИХ ГЕРОИВ на передовий ? Шо чоколядни пидораси, у вас все добре ? И УКРАИНА процвитае ? ?? Натомились - спрацьовани наши ! Шоб ви повиздихали !!!
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Пусть не возвращается. Целее будет. Он со своей поддержкой оккупантов спалился полностью. Всем еж понятно, что он предатель Украины.
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Так пусть там и остается, нацист. Хотя в Германии не нацистов давно, он сепаратист и националист, как и вся рада.
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Я так понимаю у нас президент выходного дня, ибо с понедельника по пятницу он в заграничных турне. Пользуясь случаем, Пеця решил объехать весь мир за бюджетный счет.
Интерестно сколько Сталин совершил заграничных поездок в период с 1941 по 1945 ?
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поехал жаловаться на Парасюка, мол не даёт торговать с бандитами
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко прибыл с рабочим визитом в Германию. ФОТО
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