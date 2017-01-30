 Порошенко прибыл с рабочим визитом в Германию. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.
По данным ведомства, Порошенко проведет встречу с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Программой визита также предусмотрено совместное заявление для представителей СМИ лидеров Украины и Германии.
Фото: пресс-служба Президента
Онлайн-трансляция мероприятия состоится на официальном Youtube-канале Администрации Президента Украины ориентировочно в 15:35 (по киевскому времени).
Кроме того, запланирована встреча Президента с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что на встрече в Германии канцлер Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко обсудят вопросы выполнения Россией пунктов минских соглашений, урегулирования ситуации с безопасностью на Донбассе, а также вопрос освобождения заложников.
2431 69
Тандит: Я не сомневаюсь, что Порошенко и Меркель во время встречи в Германии обсудят вопрос освобождения украинских заложников(20)
"Его поэзия показывает, как надо любить Украину, - Порошенко почтил память Александра Олеся(58)
В Киеве минутой молчания почтили память погибших в бою под Крутами(47)
Франция и Германия обеспокоены скандальным антииммигрантским указом Трампа(130)
Имеющие совесть депутаты массово выходят из БПП — Тимошенко(0)
После разговора с Абэ и Меркель Трамп беседует по телефону с Путиным, - пресс-служба Белого дома(299)
Порошенко в 2016 году предоставил украинское гражданство 131 россиянину(65)
ПРОСТО ЖАХ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
до цього ?
нічого позитивного про порошенка в німецькій пресі .
Ответить
Ответить
Ответить
а у Коломойского Приват отобрать - тут и поседеешь,
Ответить
Яку обрали ми самі,
Для нас завжди суцільна вада,
Не знати звідки і де взяли".
Жиди погані правлять нами!
А ми ще гірші ніж жиди,
Ми продали дідівську славу,
Жиди ж "в ярмо нас запрягли".
Майбутнє нашої країни,
Очима наших же дітей.
Яскраве, світле і щасливе,
Але не тут й не для людей.
Ответить
что до жидов, то я благодарен Коломойскому, Корбану, Филатову
и всей команде Днепра
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
..
*Мінськ ..по новому * ???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
пацан сказал, пацан сделал
Ответить
18 минут назад
Действия
В районе Авдеевки боевики расстреливают "Градами" украинскую армию.
А украинские чиновники и политики на этом фоне требуют разблокировать поставки угля из ОРДЛО.
Это все, что вам нужно знать о моральном облике этой власти.
..
....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Интерестно сколько Сталин совершил заграничных поездок в период с 1941 по 1945 ?
Ответить
Ответить