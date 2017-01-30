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 Политика Украины
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 Сбитый Ил-76: прокуратура направила в суд дело против главаря "ЛНР" Плотницкого и еще двух командиров боевиков

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований (НВФ) - Андрея Патрушева и Александра Гуреева - по делу о сбитом самолете Ил-76.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, действия указанных лиц квалифицированы как террористический акт (ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).

По информации ведомства, Плотницкий, который на момент преступления (14 июня 2014 года) был командиром НВФ "Заря", вместе с Патрушевым (в то время его заместителем) и командиром группировки "Витязь" Гуреевым обвиняются в сбивании военно-транспортного самолета Ил-76, на борту которого находились 49 человек, во время посадки в аэропорту Луганска.

Самолет был сбит переносным зенитно-ракетным комплексом. После попадания он загорелся и упал, а 9 членов экипажа и 40 военнослужащих погибли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговор по делу сбитого Ил-76 будет объявлен в течение месяца, - адвокат. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, в июле 2016 года указанным лицам было заочно сообщено о подозрении в совершении данного преступления. Поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении них проведено специальное досудебное расследование.
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почему нет прямых уголовных дел на путина лаврова шойгу?? сколько можно делать вид что эти 6-ки как плотн. что то там решают
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Потому - что они не враги для Парашенка и его ОПГ. И по этой причине киевская банда не признает раисю страной агрессором, не объявила войну,не ввела военное положение,не закрыла границы и продолжает с ними торговать.
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та,не,кацапа.просто потому что они пока действующие,и могут весь компромат скрывать...но гаага разберется,не переживай
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так до сих пор нет уголовных производств против захараста и плотвы! Вдумайтесь, сограждане! Скоро три года, как началась война на Востоке, а гениальная прокурватура считает, что эти упыри не при делах.
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Такого не может быть. Ведь все действия по торговле или передаче ПЗРК от производителя потребителю контролируются ООН.Надо узнать зачем передали , не нарушили чего ...
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ога...с брацкой помощью гренаде в 37 не разобрались еще
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А как же штабные крысы ВСУ? Те, которым говорили что нельзя направлять Гражданский борт в окруженный Луганск? Опять спрятали? ШОБЛА Проходимцев.
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А ШТАБНЫМ КРЫСАМ говорили, что лететь нельзя, что лететь нельзя, что лететь МОЖНО, что НЕ ЛЕТЕТЬ НЕЛЬЗЯ, что лететь КРАЙНЕ НЕОБХОДИМО, что лететь НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
Штабные Крысы, как Вы говорите, вынуждены были выбирать между ВОЗМОЖНОЙ смертью экипажа и ГАРАНТИРОВАННОЙ смертью гарнизона.
Отакие они, Штабные Крысы...
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Плотницкому давно пора уже Звезду Героя давать.
1. Беднов
2. Ищенко
3. Дремов
4. Мозговой
5. Цыпкалов
6. Болотов
Все - его рук дело. Плюс - подставил Моторолу.
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Ничего личного, просто бизнес. Он и сам-то фигура лишь исполнительная; паханы вообще не в Лугандонии обретаются.
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ЭЛЕМЕНТЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПЕРЕНОСНЫМИ ЗЕНИТНО-РАКЕТНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ (ПЗРК)

Перевод с английского

(приняты на пленарном заседании в 2003 году)

Признавая угрозы, связанные с несанкционированным распространением и использованием переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), особенно в отношении гражданской авиации, при проведении миротворческих миссий, антикризисных и контртеррористических операций. Государства-участники подтверждают, что они применяют строгие меры национального контроля за экспортом ПЗРК.

1. Охват

1.1. Данные Элементы включают:

a) ракетные системы "земля-воздух", разработанные как переносные, переносимые и приводимые в действие одним лицом, и

b) иные ракетные системы "земля-воздух", разработанные как управляемые и приводимые в действие несколькими лицами, действующими в составе боевого расчета, и переносимые несколькими лицами

1.2. Национальные меры контроля применяются в отношении международной передачи или реэкспорта ПЗРК, в том числе системы в сборе, компоненты, запчасти, модели, учебные системы и симуляторы, осуществляемых в любых целях и любым способом, включая экспорт по лицензиям, продажу, предоставление гранта или предоставление по кредиту, лизинг, совместное производство, лицензионное соглашение о производстве (ниже именуемые как "экспорт"). Под охват экспортного регулирования и соответствующего контроля подпадают научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, инжиниринг, производство, сборка, испытания, ремонт, поддержание в боеготовности, обслуживание, модификация, усовершенствование, модернизация, применение, эксплуатация, замена частей или косметический ремонт и утилизация ПЗРК; техническая информация, программное обеспечение, техническое содействие, демонстрация и обучение, связанное с этими функциями; а также безопасная транспортировка и хранение. Под данный охват в соответствии с национальным законодательством может также попадать инвестиционная, маркетинговая, рекламная и иная связанная с этим деятельность.

1.3. Любая связанная с ПЗРК деятельность на территории страны-производителя осуществляется в соответствии с национальными законами и положениями.

2. Условия контроля и критерии оценки

2.1. Решения о поставках ПЗРК будут приниматься компетентными органами правительства страны-экспортера на высоком политическом уровне и предусматривать передачу только иностранным правительствам или агентам, специально уполномоченным осуществлять действия от имени правительства, после представления ими официального сертификата конечного пользователя (СКП) правительства страны-получателя.

2.2. В отношении экспорта ПЗРК не применяются генеральные лицензии, каждая передача является предметом отдельного лицензионного решения.

2.3. При передаче ПЗРК правительства стран-экспортеров не будут пользоваться услугами негосударственных посредников или посреднических фирм за исключением тех случаев, когда они уполномочены действовать от имени правительства.

2.4. В целях предотвращения несанкционированного использования ПЗРК страна-производитель будет применять на вновь разработанных ПЗРК технические устройства контроля за приведением их в действие и/или пуском по мере появления у них в наличии таких технологий. Подобные устройства не должны влиять на эффективность применения ПЗРК при их законном использовании.

2.5. Правительства стран-экспортеров, участвующих в Вассенаарских договоренностях, будут уведомлять о передачах ПЗРК в рамках обязательств по обмена информацией конкретного характера.

2.6. Экспорт ПЗРК будет оцениваться в свете Первоначальных элементов Вассенаарских договоренностей и Вассенаарского документа "Элементы для объективного анализа и рекомендации относительно потенциально дестабилизирующих накоплений обычных вооружений" и любых последующих поправок к ним.

2.7. При решении вопроса о возможности поставки ПЗРК будут приниматься во внимание следующие аспекты:

- вероятность утечки или использования в незаявленных целях в стране-получателе;

- способность и стремление правительства страны-получателя предотвращать несанкционированные передачи, утерю, кражи или попадание незаявленным получателям;

- адекватность и эффективность мер физической защиты, предпринимаемых

правительством страны-получателя для охраны военной собственности, объектов, складских запасов и имущества.

2.8. Перед выдачей разрешения на экспорт ПЗРК правительство страны-экспортера будет получать от правительства страны-импортера следующие гарантии:

- не осуществлять реэкспорт ПЗРК за исключением случаев, когда имеется предварительное согласие правительства страны-экспортера;

- руководствуясь соответствующими двусторонними соглашениями, обеспечить должную безопасность секретных сведений и информации с целью предотвращения незаконного доступа к ней или ее разглашения;

- своевременно информировать правительство страны-экспортера о случаях разглашения секретных сведений, а также несанкционированного использования, утери или кражи любых связанных с ПЗРК матералов.

2.9. Кроме того, правительство страны-экспортера будет удостоверяться в стремлении и способности правительства страны-получателя обеспечить эффективные меры для безопасного хранения, обращения, транспортировки, использования связанных с ПЗРК материалов и уничтожения или утилизации избыточных запасов в целях предотвращения несанкционированного доступа к ним и их использования. Национальные государственные процедуры страны-получателя, направленные на обеспечение сохранности, включают следующие практические меры, но не ограничиваются ими и могут также включать иные шаги, соответствующие им по уровню обеспечения защиты и учета:

- письменное подтверждение доставки ПЗРК;

- инвентаризация по серийным номерам с начала поставки всех пусковых устройств и ракет, если это физически возможно, и ведение письменного учета имеющихся в наличии боекомплектов;

- физическая инвентаризация всех передаваемых ПЗРК, по крайней мере, раз в месяц; и учет по серийным номерам использованных или поврежденных в мирное время компонентов ПЗРК.

- создание должных условий хранения в целях обеспечения самого высокого стандарта безопасности и контроля за доступом. Они могут включать следующее:

- в зависимости от устройства ПЗРК, хранение ракет и пусковых механизмов отдельно друг от друга таким образом, чтобы нарушение системы безопасности одного из хранилищ не ставило под угрозу второе;

- обеспечение постоянного (24-часового) наблюдения;

- создание мер безопасности, согласно которым доступ в хранилище требует присутствия, как минимум, двух уполномоченных лиц;

- транспортировка ПЗРК способом, который обеспечивает наивысший стандарт безопасности при транзите чувствительного военного снаряжения. Там, где возможно, перевозка ракет и пусковых механизмов должна осуществляться в раздельных контейнерах;

- по возможности, соединение и сборка основных компонентов - как правило помещение ракеты в пусковую трубу - только в случае военных действий или намечающихся неизбежных военных действий; для регулярной учебной стрельбы или испытаний, когда изымаются из хранилища и собираются только те компоненты, которые предназначены для стрельб; когда системы развертываются как часть оборонительной зоны приоритетных объектов и районов; а также в любых других случаях, которые могут быть согласованы между правительствами страны-экспортера и страны-получателя.

- доступ к оборудованию и любой связанной с ним секретной информации будет ограничен кругом официальных военных и гражданских лиц из числа тех, кто имеет соответствующие допуски и необходимость в получении информации в целях исполнения своих обязанностей. Любая предоставленная информация будет ограничена сведениями, необходимыми для выполнения служебных обязанностей и по возможности являться только устной и визуальной;

- введение практики тщательного управления имеющимися запасами, которая включает эффективное и безопасное уничтожение или утилизацию накоплений ПЗРК, ставших или становящихся излишними для национальных потребностей.

2.10. Государства-участники по возможности будут оказывать помощь правительствам стран-получателей, которые не в состоянии обеспечить тщательный контроль за ПЗРК и уничтожение излишних запасов. В том числе путем выкупа ранее экспортированного оружия. Такие меры осуществляются на основе добровольного соглашения правительств страны-экспортера и страны-получателя.

2.11. Правительства стран-экспортеров будут обмениваться информацией, касающейся правительств потенциальных стран-получателей, в отношении которых есть доказательства того, что они не в состоянии предоставить вышеуказанные экспортноконтрольные гарантии и выполнять практические меры, изложенные в параграфах 2.8 и 2.9.

2.12. Для повышения эффективности усилий по предотвращению утечек ПЗРК правительства стран-экспортеров будут обмениваться информацией о негосударственных структурах, которые пытаются или, возможно, будут предпринимать попытки приобрести ПЗРК.

3. Государства-участники обеспечат, чтобы нарушения законодательства в сфере экспортного контроля за ПЗРК влекли за собой соответствующие меры наказания, в том числе уголовное преследование.

4. Государства-участники будут на регулярной основе обмениваться информацией и проводить обзор достигнутого прогресса в имплементации этих шагов.

5. Государства-участники договорились содействовать применению изложенных в Элементах принципов государствами, не участвующими в Вассенаарских договоренностях.

Департамент по вопросам безопасности и разоружения

МИД Российской Федерац
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Процитирую. Очень понравилось!
SergTranscarpathian

И верить ему (Генералу) как-то больше причин, чем (СМИ). Ибо вера ... связана с восприятием информации. ...В данном сегменте журналистам равных нет. Это его профессия красиво рассказывать. А вот уровень доверия к его "рассказам" зависят от владельца ушей, в которые он это вкладывает.
Скажу очень неприятную вещь, ..., и для Юры, он будучи "военным экспертом" вряд ли ее знает. Первое чему учат курсанта военного училища это способность принять решение. Тебе доходчиво объясняют три простых варианта: Ты на поле боя надо быстро принять решение. Вариант №1 - ты принял правильное решение, погибло 25% твоего личного состава, вариант №2 - ты принял не правильное решение, погибло 50% твоего личного состава, вариант №3 - ты не принял никакого решения, погибло 100% твоего личного состава (в данном случае гарнизон Аэропрта) и запомни на всю жизнь, что варианта в котором не гибнет твой личный состав - НЕ СУЩЕСТВУЕТ! А весь этот бред, о Совковости и т.д., связан с "голой .опой" нашей армии, тотальным отставанием во всех сферах и т.д. Можно беречь личный состав моча врага Томагавками, если конечно родина тебе их дала...
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Ребята погибли при попытке прорыва к осаждённому Луганскому Аэропорту.
Вечная им Память.
Вопрос. А сколько погибло пацанов при прорывах к Донецкому Аэропорту?
Почему ТЕХ командиров не судят???
Я уж не говорю про Дебаль и Иловайск...
Просто складывается стойкое ощущение, что влада нашла козла отпущения и отводит народный гнев от Муженко и Ко.
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Токо не говорите, что в Донецке НИПРИДУПРИЖДАЛИ...
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Как уже настонадоел этот бесконечный балаган с заочными судилищами. С таким же успехом можно осудить чанкайши и даже потребовать для него смертной казни. Обезъянник какой то...
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Заочный суд приводит к очень даже конкретным результатам!
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Конкретніші результати судів над наочними орками,яких в Україні несчисельна кількість і почувают вони себе комфортно ))))
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Вы полагаете подобные "суды" заставляют больше занести? В таком случае согласен, они очень конкретны
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Проте реальні орки наочно ходят по Україні і глузують над Україною )))))
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Не все. Токо за первый год несколько ТЫСЯЧ орков больше никогда никуда не пойдут...
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Ці більш небезпечні, ніж орки з автоматами ))))))))
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На прошлой неделе суд выносил приговор по поводу урода, отправившего ребят на верную смерть. Как донес?
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А хто відповість за Іловайськ, Дебальцеве, Саур-Могилу????))))
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Следствие, видимо расстроено, что к этим трагедиям Назарова прилепить нельзя...
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Посадить боевого генерала при ТАКИХ обстоятельствах СЕЙЧАС, это создать прецедент, при котором нынешние генералы в неоднозначной и рискованной ситуации будут самоустраняться от принятия решений...
И кому это выгодно???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСбитый Ил-76: прокуратура направила в суд дело против главаря "ЛНР" Плотницкого и еще двух командиров боевиков
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