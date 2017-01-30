 Сбитый Ил-76: прокуратура направила в суд дело против главаря "ЛНР" Плотницкого и еще двух командиров боевиков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, действия указанных лиц квалифицированы как террористический акт (ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).
По информации ведомства, Плотницкий, который на момент преступления (14 июня 2014 года) был командиром НВФ "Заря", вместе с Патрушевым (в то время его заместителем) и командиром группировки "Витязь" Гуреевым обвиняются в сбивании военно-транспортного самолета Ил-76, на борту которого находились 49 человек, во время посадки в аэропорту Луганска.
Самолет был сбит переносным зенитно-ракетным комплексом. После попадания он загорелся и упал, а 9 членов экипажа и 40 военнослужащих погибли.
Как сообщалось ранее, в июле 2016 года указанным лицам было заочно сообщено о подозрении в совершении данного преступления. Поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении них проведено специальное досудебное расследование.
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ЖЕСТЬ...
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Штабные Крысы, как Вы говорите, вынуждены были выбирать между ВОЗМОЖНОЙ смертью экипажа и ГАРАНТИРОВАННОЙ смертью гарнизона.
Отакие они, Штабные Крысы...
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1. Беднов
2. Ищенко
3. Дремов
4. Мозговой
5. Цыпкалов
6. Болотов
Все - его рук дело. Плюс - подставил Моторолу.
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Перевод с английского
(приняты на пленарном заседании в 2003 году)
Признавая угрозы, связанные с несанкционированным распространением и использованием переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), особенно в отношении гражданской авиации, при проведении миротворческих миссий, антикризисных и контртеррористических операций. Государства-участники подтверждают, что они применяют строгие меры национального контроля за экспортом ПЗРК.
1. Охват
1.1. Данные Элементы включают:
a) ракетные системы "земля-воздух", разработанные как переносные, переносимые и приводимые в действие одним лицом, и
b) иные ракетные системы "земля-воздух", разработанные как управляемые и приводимые в действие несколькими лицами, действующими в составе боевого расчета, и переносимые несколькими лицами
1.2. Национальные меры контроля применяются в отношении международной передачи или реэкспорта ПЗРК, в том числе системы в сборе, компоненты, запчасти, модели, учебные системы и симуляторы, осуществляемых в любых целях и любым способом, включая экспорт по лицензиям, продажу, предоставление гранта или предоставление по кредиту, лизинг, совместное производство, лицензионное соглашение о производстве (ниже именуемые как "экспорт"). Под охват экспортного регулирования и соответствующего контроля подпадают научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, инжиниринг, производство, сборка, испытания, ремонт, поддержание в боеготовности, обслуживание, модификация, усовершенствование, модернизация, применение, эксплуатация, замена частей или косметический ремонт и утилизация ПЗРК; техническая информация, программное обеспечение, техническое содействие, демонстрация и обучение, связанное с этими функциями; а также безопасная транспортировка и хранение. Под данный охват в соответствии с национальным законодательством может также попадать инвестиционная, маркетинговая, рекламная и иная связанная с этим деятельность.
1.3. Любая связанная с ПЗРК деятельность на территории страны-производителя осуществляется в соответствии с национальными законами и положениями.
2. Условия контроля и критерии оценки
2.1. Решения о поставках ПЗРК будут приниматься компетентными органами правительства страны-экспортера на высоком политическом уровне и предусматривать передачу только иностранным правительствам или агентам, специально уполномоченным осуществлять действия от имени правительства, после представления ими официального сертификата конечного пользователя (СКП) правительства страны-получателя.
2.2. В отношении экспорта ПЗРК не применяются генеральные лицензии, каждая передача является предметом отдельного лицензионного решения.
2.3. При передаче ПЗРК правительства стран-экспортеров не будут пользоваться услугами негосударственных посредников или посреднических фирм за исключением тех случаев, когда они уполномочены действовать от имени правительства.
2.4. В целях предотвращения несанкционированного использования ПЗРК страна-производитель будет применять на вновь разработанных ПЗРК технические устройства контроля за приведением их в действие и/или пуском по мере появления у них в наличии таких технологий. Подобные устройства не должны влиять на эффективность применения ПЗРК при их законном использовании.
2.5. Правительства стран-экспортеров, участвующих в Вассенаарских договоренностях, будут уведомлять о передачах ПЗРК в рамках обязательств по обмена информацией конкретного характера.
2.6. Экспорт ПЗРК будет оцениваться в свете Первоначальных элементов Вассенаарских договоренностей и Вассенаарского документа "Элементы для объективного анализа и рекомендации относительно потенциально дестабилизирующих накоплений обычных вооружений" и любых последующих поправок к ним.
2.7. При решении вопроса о возможности поставки ПЗРК будут приниматься во внимание следующие аспекты:
- вероятность утечки или использования в незаявленных целях в стране-получателе;
- способность и стремление правительства страны-получателя предотвращать несанкционированные передачи, утерю, кражи или попадание незаявленным получателям;
- адекватность и эффективность мер физической защиты, предпринимаемых
правительством страны-получателя для охраны военной собственности, объектов, складских запасов и имущества.
2.8. Перед выдачей разрешения на экспорт ПЗРК правительство страны-экспортера будет получать от правительства страны-импортера следующие гарантии:
- не осуществлять реэкспорт ПЗРК за исключением случаев, когда имеется предварительное согласие правительства страны-экспортера;
- руководствуясь соответствующими двусторонними соглашениями, обеспечить должную безопасность секретных сведений и информации с целью предотвращения незаконного доступа к ней или ее разглашения;
- своевременно информировать правительство страны-экспортера о случаях разглашения секретных сведений, а также несанкционированного использования, утери или кражи любых связанных с ПЗРК матералов.
2.9. Кроме того, правительство страны-экспортера будет удостоверяться в стремлении и способности правительства страны-получателя обеспечить эффективные меры для безопасного хранения, обращения, транспортировки, использования связанных с ПЗРК материалов и уничтожения или утилизации избыточных запасов в целях предотвращения несанкционированного доступа к ним и их использования. Национальные государственные процедуры страны-получателя, направленные на обеспечение сохранности, включают следующие практические меры, но не ограничиваются ими и могут также включать иные шаги, соответствующие им по уровню обеспечения защиты и учета:
- письменное подтверждение доставки ПЗРК;
- инвентаризация по серийным номерам с начала поставки всех пусковых устройств и ракет, если это физически возможно, и ведение письменного учета имеющихся в наличии боекомплектов;
- физическая инвентаризация всех передаваемых ПЗРК, по крайней мере, раз в месяц; и учет по серийным номерам использованных или поврежденных в мирное время компонентов ПЗРК.
- создание должных условий хранения в целях обеспечения самого высокого стандарта безопасности и контроля за доступом. Они могут включать следующее:
- в зависимости от устройства ПЗРК, хранение ракет и пусковых механизмов отдельно друг от друга таким образом, чтобы нарушение системы безопасности одного из хранилищ не ставило под угрозу второе;
- обеспечение постоянного (24-часового) наблюдения;
- создание мер безопасности, согласно которым доступ в хранилище требует присутствия, как минимум, двух уполномоченных лиц;
- транспортировка ПЗРК способом, который обеспечивает наивысший стандарт безопасности при транзите чувствительного военного снаряжения. Там, где возможно, перевозка ракет и пусковых механизмов должна осуществляться в раздельных контейнерах;
- по возможности, соединение и сборка основных компонентов - как правило помещение ракеты в пусковую трубу - только в случае военных действий или намечающихся неизбежных военных действий; для регулярной учебной стрельбы или испытаний, когда изымаются из хранилища и собираются только те компоненты, которые предназначены для стрельб; когда системы развертываются как часть оборонительной зоны приоритетных объектов и районов; а также в любых других случаях, которые могут быть согласованы между правительствами страны-экспортера и страны-получателя.
- доступ к оборудованию и любой связанной с ним секретной информации будет ограничен кругом официальных военных и гражданских лиц из числа тех, кто имеет соответствующие допуски и необходимость в получении информации в целях исполнения своих обязанностей. Любая предоставленная информация будет ограничена сведениями, необходимыми для выполнения служебных обязанностей и по возможности являться только устной и визуальной;
- введение практики тщательного управления имеющимися запасами, которая включает эффективное и безопасное уничтожение или утилизацию накоплений ПЗРК, ставших или становящихся излишними для национальных потребностей.
2.10. Государства-участники по возможности будут оказывать помощь правительствам стран-получателей, которые не в состоянии обеспечить тщательный контроль за ПЗРК и уничтожение излишних запасов. В том числе путем выкупа ранее экспортированного оружия. Такие меры осуществляются на основе добровольного соглашения правительств страны-экспортера и страны-получателя.
2.11. Правительства стран-экспортеров будут обмениваться информацией, касающейся правительств потенциальных стран-получателей, в отношении которых есть доказательства того, что они не в состоянии предоставить вышеуказанные экспортноконтрольные гарантии и выполнять практические меры, изложенные в параграфах 2.8 и 2.9.
2.12. Для повышения эффективности усилий по предотвращению утечек ПЗРК правительства стран-экспортеров будут обмениваться информацией о негосударственных структурах, которые пытаются или, возможно, будут предпринимать попытки приобрести ПЗРК.
3. Государства-участники обеспечат, чтобы нарушения законодательства в сфере экспортного контроля за ПЗРК влекли за собой соответствующие меры наказания, в том числе уголовное преследование.
4. Государства-участники будут на регулярной основе обмениваться информацией и проводить обзор достигнутого прогресса в имплементации этих шагов.
5. Государства-участники договорились содействовать применению изложенных в Элементах принципов государствами, не участвующими в Вассенаарских договоренностях.
Департамент по вопросам безопасности и разоружения
МИД Российской Федерац
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SergTranscarpathian
И верить ему (Генералу) как-то больше причин, чем (СМИ). Ибо вера ... связана с восприятием информации. ...В данном сегменте журналистам равных нет. Это его профессия красиво рассказывать. А вот уровень доверия к его "рассказам" зависят от владельца ушей, в которые он это вкладывает.
Скажу очень неприятную вещь, ..., и для Юры, он будучи "военным экспертом" вряд ли ее знает. Первое чему учат курсанта военного училища это способность принять решение. Тебе доходчиво объясняют три простых варианта: Ты на поле боя надо быстро принять решение. Вариант №1 - ты принял правильное решение, погибло 25% твоего личного состава, вариант №2 - ты принял не правильное решение, погибло 50% твоего личного состава, вариант №3 - ты не принял никакого решения, погибло 100% твоего личного состава (в данном случае гарнизон Аэропрта) и запомни на всю жизнь, что варианта в котором не гибнет твой личный состав - НЕ СУЩЕСТВУЕТ! А весь этот бред, о Совковости и т.д., связан с "голой .опой" нашей армии, тотальным отставанием во всех сферах и т.д. Можно беречь личный состав моча врага Томагавками, если конечно родина тебе их дала...
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Вечная им Память.
Вопрос. А сколько погибло пацанов при прорывах к Донецкому Аэропорту?
Почему ТЕХ командиров не судят???
Я уж не говорю про Дебаль и Иловайск...
Просто складывается стойкое ощущение, что влада нашла козла отпущения и отводит народный гнев от Муженко и Ко.
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И кому это выгодно???
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