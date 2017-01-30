EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Киевские новости
  243  8
Все про:КГГА (1850) Киев (15970) снегопад (599)

 За выходные с улиц и дорог Киева вывезено более 5 000 тонн снега, - КГГА

На протяжении 28 и 29 января, предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" вывезли с улиц и дорог столицы более 5 000 тонн снега.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА, ссылаясь на данные КК "Киевавтодор".

Так, дорожники расчищали от снежных валов и остатков "снежной каши" дороги и улицы города, наземные пешеходные переходы и остановки общественного транспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Синоптики предупреждают украинцев о снеге и тумане, - ГСЧС

К работе привлекалась как крупногабаритная специальная техника, так и маленькие, но мощные многофункциональные машины "Bucher CityCat".

В целом на протяжении выходных на специальные площадки было вывезено более 5 000 тонн снега.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Где список всех городов Украины ?.Где и сколько снега вывезли.Я требую.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты не требуешь, ты трындишь на цензоре, требовать надо в мерии своего города
 показать весь комментарий
Ответить
 
О чувстве юмора никогда не слышал? Или для тебя эта новость дня о вывозы снега.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хороший развод для списания гешефтниками

горюче - смазочных материалов и моторесурса техники .
На ЕС равняетесь -
так там снег или растапливают спец . машинами , или вывозят в русла рек ....
или

совсем никуда не вывозят - как в Финляндии - Норвегии - Швеции -
весна

придет - само

растает !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За выходные с улиц и дорог Киева вывезено более 5 000 тонн снега, - КГГА
Ай, молодца! Получите у Пети шчиколядку
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ворюги..офигеть умудрились вывезти аж 5 000 тон снега.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Педалик в карманах вынес???? Вывоз не видел уже месяц. Езжу каждый день... 5000тонн одна машина пусть 12т... это более 400 машин где они ездили что я ни одной не видел?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЗа выходные с улиц и дорог Киева вывезено более 5 000 тонн снега, - КГГА
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия боевик боевые действия военнослужащие Донбасс Донецкая область задержание КГГА Киев Климкин Минобороны Нацполиция обстрел оружие панихида Порошенко прокуратура ранение расследование Россия самоубийство СБУ смерть суд США терроризм травма Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти