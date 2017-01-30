 За выходные с улиц и дорог Киева вывезено более 5 000 тонн снега, - КГГА

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА, ссылаясь на данные КК "Киевавтодор".
Так, дорожники расчищали от снежных валов и остатков "снежной каши" дороги и улицы города, наземные пешеходные переходы и остановки общественного транспорта.
К работе привлекалась как крупногабаритная специальная техника, так и маленькие, но мощные многофункциональные машины "Bucher CityCat".
В целом на протяжении выходных на специальные площадки было вывезено более 5 000 тонн снега.
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горюче - смазочных материалов и моторесурса техники .
На ЕС равняетесь -
так там снег или растапливают спец . машинами , или вывозят в русла рек ....
или
совсем никуда не вывозят - как в Финляндии - Норвегии - Швеции -
весна
придет - само
растает !
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Ай, молодца! Получите у Пети шчиколядку
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