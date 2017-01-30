 Суд приговорил к 10-11 годам тюрьмы участников вооруженной банды, в которую входили бойцы "Грифона" и "Беркута"

Об этом говорится в приговоре коллегии судей под председательством Светланы Салаячук, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как указано в мотивировочной части решения суда, кроме организатора в банду входили еще три человека: его брат-"беркутовец", сотрудник "Грифона" и безработный. 2 ноября 2013 г. они напали на мужчину, который занимался обменом валюты на рынке "Барабашово", надели на него наручники, на голову - непрозрачную шапку, связали, избили, вывезли на окружную и бросили в лесополосе, предварительно отобрав деньги (30 тыс. долл, 2,5 тыс. евро и 80 тыс. грн).
6 ноября 2013 г. банда совершила второе нападение - на мужчину, который собирался купить квартиру и поэтому периодически менял крупные суммы денег. Инсценировав ДТП, они вынудили потерпевшего выйти из машины, после чего напали на него, надели наручники, отвезли на значительное расстояние, и бросили в наручниках в машине, забрав у него более 1 млн 150 тыс. грн, рюкзак и iPhone5.
В обоих случаях преступники представлялись прохожим сотрудниками милиции, которые проводят задержание.
В ходе досудебного следствия, а также судебного рассмотрения дела обвиняемые не признавали себя виновными и отказывались давать показания. О признании вины и раскаянии они заявили лишь входе судебных дебатов, не давая пояснений по предъявленному обвинению.
"Признание обвиняемыми вины на стадии судебных дебатов при отсутствии содействие органу досудебного следствия в раскрытии уголовных преступлений и суда во время судебного разбирательства с отказом от дачи показаний и при отсутствии возмещения ущерба потерпевшим в любом размере, не может свидетельствовать, по мнению суда, об искреннем раскаянии обвиняемых в совершенных ими преступлениях", - отмечается в приговоре суда.
Все четверо признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.257 (бандитизм), ч.3 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием), ч.3т.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой), ч.4 ст.187 (разбой, совершенный организованной группой), ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса. Кроме того, экс-бойцы "Грифона" и "Беркута" признаны виновными в превышении должностных полномочий (ст.364 УК).
Организатор банды приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, экс-бойцы "Беркута" и "Грифона" - к 10,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, четвертый член банды - к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, все они лишены права в течение 3 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций и должны заплатить штраф 8,5 тыс. грн каждый.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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А то выглядит, как "самый гуманный в мире суд"...
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Когда-то один высокопоставленный чиновник, неоднократно занимавший министерские должности в разные годы, честно объяснил мне небывалое разворовывание страны в 90-х.
Суть оказалась в том, что после развала Союза никто не знал, что делать со свалившейся на голову независимостью. Ни у кого, начиная с рядового чиновника и заканчивая президентом, не было понятия, как строить государство и куда двигаться. Вместо этого был страх, что вся эта «малина» продлится очень недолго, и вскоре Москва спросит с каждого за все «художества». Никто не верил в то, что Украина состоится как независимое государство.
Поэтому, пользуясь случаем, каждый пытался заработать побыстрее и побольше, чтобы в случае чего уехать из страны и обеспечить себе безбедное будущее за границей. Кто-то брал кредиты на Западе под госгарантии правительства за откат, выводил их в оффшор, а долг «вешался» на бюджет. Кто-то резал на металлолом шахты и заводы. Кто-то распродавал направо и налево государственное имущество. Зачем что-то строить и создавать ради будущего, если завтра все может закончиться?
Но Украина состоялась. Потихоньку многие схемы прикрыли, началось строительство государственных институтов, заработали шахты и заводы. Воровство не исчезло, но ему появилась альтернатива - зарабатывать.
Так продолжалось до войны с Россией. И вдруг призрак «старшего брата», который может вернуться, настрелять по ушам и забрать все «нажитое непосильным трудом», стал снова приходить в кошмарных снах к нашим чиновникам. Комплекс временщика и собственной «меншовартости», спавший много лет, снова проснулся.
Коррупция, которую мы сегодня видим, напоминает панику перед концом. Как и в 90-е, каждый, кто может, с обезумевшими глазами пытается урвать побольше, чтобы, в случае открытого нападения России, можно было быстро уехать из страны и начать за рубежом новую жизнь.
Значительная часть наших «элит» попросту не верит ни в свою страну, ни в свой народ. И это объясняет тот факт, почему сегодня, после Майдана, когда общество намного более нетерпимо к коррупционерам, взяточничество приобрело масштабы большие, чем при Януковиче.
Но удивляться нечему. Ведь многие люди, которым власть и деньги свалилась на голову благодаря родственным связям или знакомствам, никогда в своей жизни ничего не добились сами. Это - те же советские люди, патерналисты, которые своему положению и деньгам обязаны другим, а не себе.
Они не чувствуют в себе силы самостоятельно строить свое будущее, будущее государства и очень зависимы от конъюнктуры и благосклонности начальства. И потому они не могут верить в других, если не верят в самих себя.
Но эти чиновники не свалились к нам с Луны. Они - плоть от плоти народ, и они - срез нашего общества. И если большинство привыкло ждать, что кто-то подарит ему сладкую жизнь, оно не может породить чиновников, которые мыслили бы по-другому. Обыватель ждет от чиновника, чиновник - от начальника, начальник - от руководства страны, руководство - от Москвы, Вашингтона или Брюсселя, в зависимости от внешнеполитического вектора. Все ждут и просят.
Такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока большая часть нашей нации, наконец, не выдавит из себя раба и не поверит в собственные силы, в свое будущее и возможности строить свою судьбу. А до тех пор придется пенять только на самих себя.
Дмитрий БАЧЕВСКИЙ
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ПЕТРКСЕИЧ И КОМПАНИ . ДАВАЙ ИСЧО. ЖГИ . НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ
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