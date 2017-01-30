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 Разговор между Путиным и Трампом был хорошим "и в политическом, и в человеческом смысле", - Лавров

Состоявшийся в субботу разговор между президентами России и США - Владимиром Путиным и Дональдом Трампом - был хорошим "и в политическом, и в человеческом смысле"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Разговор, который состоялся в субботу между президентами Путиным и Трампом, был хорошим, я бы сказал и в политическом, и в человеческом смысле, разговор, который проявил взаимное уважение, стремление лидеров общаться без нравоучений, опираясь, это хочу особо подчеркнуть, на национальные интересы каждой страны. Из этого исходит президент Путин, из этого исходит президент Трамп", - сказал Лавров, комментируя итоги первого после инаугурации Трампа телефонного контакта лидеров двух стран.

По словам министра, разговор выявил целый ряд сфер, в которых интересы Москвы и Вашингтона совпадают. Лавров отметил, что главы государств договорились продолжить контакты, сроки и детали которых еще предстоит согласовать.

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Что касается работы на уровне экспертов, необходимо дождаться, когда будет сформирована новая внешнеполитическая администрация США, добавил глава МИД. По его словам, дальнейшие контакты покажут, насколько это совпадение интересов можно будет перевести в совместные действия и создание механизмов для решения общих проблем.
"Нацеленность на достижение результатов есть, но практическая работа еще вся впереди", - сказал Лавров.

Президенты России и США в субботу обсудили по телефону такие вопросы, как ситуация в Сирии и в Украине, и отметили важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом.

Вечером 28 января Трамп поговорил по телефону с Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьером Японии Синдзо Абэ и президентом Франции Франсуа Олландом.


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Разговор между Путиным и Трампом был хорошим "и в политическом, и в человеческом смысле", - Лавров
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"на национальные интересы каждой страны..." странно както звучит господин Лавр..ентий, это как ? в Грузии, в Украине,в Сирии г-н Лавр..ентий или Вы это не считаете в вашем понимании странами ха? какая следующая СТРАНА господин хороший ??????????
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРазговор между Путиным и Трампом был хорошим "и в политическом, и в человеческом смысле", - Лавров
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