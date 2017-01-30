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 Политика Украины
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Все про:суд (19963) судебная реформа (502)

 Судебная реформа - одна из предпосылок евроинтеграции Украины, - зампредседателя ВХСУ

До сих пор остаются не приведенными в соответствие с изменениями к Конституции и положениями Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" процессуальные кодексы.

Геннадий Кравчук, заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Украины прокомментировал ход внедрения судебной реформы в части соответствия преобразований европейским стандартам правосудия, сообщает Lb.ua.

Так, по словам Геннадия Кравчука, проведение судебной реформы является "крайне важным для украинского общества и для государства в целом, а также является необходимой предпосылкой для европейской интеграции Украины".

Система судоустройства и реформирования смежных институтов давно требовала своевременного и качественного реформирования, чтобы отвечать потребностям времени, общества и европейским стандартам правосудия.

По мнению заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины Геннадия Кравчука, несмотря на ряд прогрессивных положений и преобразований, соответствующих нормам европейского судоустройства, еще и до сих пор остаются не приведенными в соответствие с изменениями к Конституции Украины и положениям Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальные кодексы. Они подлежат изменению на законодательном уровне. Это вопрос не судей, а исключительно законодателей-народных депутатов. Законы же принимают они.

На сегодняшний день уже сделан очень большой объем работы по подготовке проектов кодексов. Проекты прошли обсуждение внутри юридического сообщества: ученых, судей, адвокатов, практикующих юристов. Сейчас заканчивается их "шлифовка". Вскоре кодеки будут переданы до законодательного органа. Сколько времени их будут обсуждать народные депутаты и когда они будут приняты увидим. Но решение процедурных вопросов рассмотрения дел хозяйственными, гражданскими, административными и уголовными судами на всех уровнях является крайне насущным.

Отсутствие современных четко определенных процедур рассмотрения дел мешает более интенсивному ходу судебной реформы, развития правового государства и вызывает вопросы со стороны европейских партнеров Украины.

"Вместе с тем, надеемся,что первые положительные результаты судебной реформы будут ощутимы для граждан уже после формирования и начала работы нового Верховного Суда", - уверяет Геннадий Кравчук, заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Украины.
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интересно кто тормозит судебную реформу?
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Кто бы о судебной реформе говорил? Хозяйственная вышка - скопище воров и барыг, достойных только гилляки!
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Судью, которого задержали на прошлой неделе, в четверг на взятке в 22 тыс. долл., отпустили в зале суда. Под личное обязательство. Потому что не оказалось специального согласия Высшего совета правосудия. При этом само задержание судья Галицкого районного суда г. Львова Котельва посчитала…незаконным!

Это по мнению пархатой скотинки - реформы ?
Реформы будут - когда под лозунгами "КАЖДОМУ СУДЬЕ ПО ФОНАРНОМУ СТОЛБУ !" их гирляндами будут развешивать под гимн Украины !!!
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Крав чук і Куч крав... Але тільки не шапки, там діяв монополіст...
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И НЕ ТОЛЬКО СУДЕВ ВСЮ РОДНЮ В ПЛОТЬ ДО СОБАЧЕК
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Украина страна, где к власти пришли одни 3.14..болы
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