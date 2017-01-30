 Судебная реформа - одна из предпосылок евроинтеграции Украины, - зампредседателя ВХСУ

Геннадий Кравчук, заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Украины прокомментировал ход внедрения судебной реформы в части соответствия преобразований европейским стандартам правосудия, сообщает Lb.ua.
Так, по словам Геннадия Кравчука, проведение судебной реформы является "крайне важным для украинского общества и для государства в целом, а также является необходимой предпосылкой для европейской интеграции Украины".
Система судоустройства и реформирования смежных институтов давно требовала своевременного и качественного реформирования, чтобы отвечать потребностям времени, общества и европейским стандартам правосудия.
По мнению заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины Геннадия Кравчука, несмотря на ряд прогрессивных положений и преобразований, соответствующих нормам европейского судоустройства, еще и до сих пор остаются не приведенными в соответствие с изменениями к Конституции Украины и положениям Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальные кодексы. Они подлежат изменению на законодательном уровне. Это вопрос не судей, а исключительно законодателей-народных депутатов. Законы же принимают они.
На сегодняшний день уже сделан очень большой объем работы по подготовке проектов кодексов. Проекты прошли обсуждение внутри юридического сообщества: ученых, судей, адвокатов, практикующих юристов. Сейчас заканчивается их "шлифовка". Вскоре кодеки будут переданы до законодательного органа. Сколько времени их будут обсуждать народные депутаты и когда они будут приняты увидим. Но решение процедурных вопросов рассмотрения дел хозяйственными, гражданскими, административными и уголовными судами на всех уровнях является крайне насущным.
Отсутствие современных четко определенных процедур рассмотрения дел мешает более интенсивному ходу судебной реформы, развития правового государства и вызывает вопросы со стороны европейских партнеров Украины.
"Вместе с тем, надеемся,что первые положительные результаты судебной реформы будут ощутимы для граждан уже после формирования и начала работы нового Верховного Суда", - уверяет Геннадий Кравчук, заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Украины.
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Это по мнению пархатой скотинки - реформы ?
Реформы будут - когда под лозунгами "КАЖДОМУ СУДЬЕ ПО ФОНАРНОМУ СТОЛБУ !" их гирляндами будут развешивать под гимн Украины !!!
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