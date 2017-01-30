EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Политика Украины, Экономика
  1577  52
Все про:вооружение (3210) оружие (3579) статистика (263) экспорт (473) Укроборонпром (392)

 "Укроборонпром" нарастил экспорт оружия на 25% в 2016 году, - замдиректора концерна Гурак

По итогам 2016 года объем экспорта вооружений и продукции двойного и специального назначения предприятиями государственного концерна "Укроборонпром" вырос на 25% по сравнению с 2015 годом - до $756 млн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель директора концерна Денис Гурак.

По его данным, объем оружейных экспортных контрактов, заключенных предприятиями госконцерна в прошлом году, составил $1,45 млрд. Объем экспортных оружейных контрактов, заключенных в 2014-2016 годах, в целом оценивается в $3,8 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский аналог американской винтовки М16 будет называться WAC-47, - "Укроборонпром". ФОТО

Напомним, предприятия Государственного концерна "Укроборонпром" на 100% выполнили государственный оборонный заказ в 2016 году.



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За продаж зброї під час війни треба судити трибуналом! Спочатку треба переозброїти ЗСУ на танки БМ Оплот та БТР-4Е а потім вже розпочинати продажі за кордон! За кордон треба продавати стару зброю і за ці гроші робити нову для ЗСУ, а в нас все навпаки, ніби влада спеціально віддає надсучасну техніку та зброю за кордон, щоб ця зброя не потрапила на фронт!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так что государство заказало, то и поставили. А что сверх того продали за валюту. И єто прекрасно.
Поддерживает бренд Украины и устойчивость предприятий. Позволяет модернизировать станочный парк, разрабатывать новую технику.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так тому і не замовляє держава, щоб ЗСУ не мали переваги над терористичиними військами!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это делается для того, чтобы в то время когда будет реальная необходимость отбивать агрессию России и освобождать Крым такой возможности не было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все дуже просто, танки БМ Оплот дозволяють отримати значну перевагу над російскими танками в бою і тому агентурі путіна в Україні поставлено завдання саботувати виробництво танків БМ Оплот, а ті що вдасться виробити відправити подалі від України - в Тайланд! Саме тому на заводі ім.Малишева виробляють всього лише по 5 танків БМ Оплот на рік! і всі їх відправляють в Тайланд! Завод ім. Малишева розрахований на виробництво 1000 танків на рік в мирний час та 3400 танків на рік під час війни!
Та сама ситуація з БТР-4Е який теж можуть виробляти на ЗІМ (заводі ім.Малишева), а виробляють на експериментальному виробництві ХКБ ім.Морозова використовуючи виробничі площа ЗІМу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это можно решить намного дешевле и эффективней, чем дорогостоящими Оплот.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вирішили за три роки війни? А чому не вирішили? Може тому що влада працює проти народу України?
 показать весь комментарий
Ответить
 
млять ви що знущаєтесь. який експорт... своя.ВОЮЮЧА армія не переозброєна... А вони експорт збільшили на 25%... Уроди кончені
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И эти уроды - президент уркаины, начальник его гавноштаба.......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ГЕНШТАБ уже полностью перешёл на грабеж по воровским схемам поставок на фронт .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
интересно что жэта падаль продаёт на экспорт... наверное бронетехнику и арту...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну а долги надо же как то раздавать. А откуда еще денег взять? Вот и от продажи оружия на погашение пойдут
 показать весь комментарий
Ответить
 
И по этому остановил львовский танкоремонтный завод ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Немає грошей на нові бронемашини Дозор, от і зупинили завод! Танки теж не хочуть модернізовувати! Влада системно зриває оборону України на користь ворогу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я сам работал на оборонке ( РЛС станции) и все прекрасно знаю . С 1991 года оборонка планомерно уничтожалась.Лвовская ЛОРТА сейчас в состоянии руин , как и ее филиалы в области.
 показать весь комментарий
Ответить
 
За три роки війни можна було все нове побудувати, але ж влада нічого не робить, бо не зацікавлена в перемозі України!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Судя по всему Луганский патронный завод преднамеренно оставили оккупантам . Новый строить не торопятся так как на каждой новой закупке партии боеприпасов можно получить не плохой откат .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просто отлично. Волонтеры обеспечивают армию, а Оборонпром по быстрячку распродает все последнее вооружение и материальные резервы.
Это беспредел товарищи, все должно идти на защиту Украины, а не в карман барыгам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А як же "а то Путін нападе!"?

Судя по тому что оружие вывозят за границу это уже не актуально мистер главнокомандующий?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он уже напал, ты что не видишь что в Крыму творится?
 показать весь комментарий
Ответить
 
На 25% ето как? В прошлом году выпустили 5 танков Оплот а в етом году аж 6 ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пашинские с липецкими рулят.Оружие продают,деньги пропивают,а нашим воинам мушкеты с кресалом выдают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне не нравится ,что вчера 5 украинских семей осиротели.Мне не нравится ,что Крым и часть Донбасса уже три года(!!!) под грязным и вонючим лаптём орды,а липецкие и пашинские скоро в ворота пролазить не будут,а 90% стариков,построивших процветающую Украину ,вынуждены прозябать на 30$ в месяц!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
відповім тобі порохоботу -- якщо хуйло почне повномаштабне вторгнення, то першими розбомблять саме військові заводи. І тоді уже ніхто нічого не побудує і не відремонтує.А поки цього не сталося усе вироблене треба поставляти ЗСУ, а непродавати. Сподіваюсь дійшло...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
стране нужны деньги это раз второе откуда ты знаешь о чем идет речь и что именно это нужно ВСУ это два и третье скушай конфетку рошен она сладкая и помогает мозговой деятельности ибо ты не понимаешь элементарных вещей
 показать весь комментарий
Ответить
 
Стране нужны деньги - а откуда ты знаешь что деньги от экспорта идут в страну, а не тупо разворовываются? Это во-первых. Что нужно ВСУ я почему то читаю на цензоре в воплях волонтеров, хотя налоги мы платим исправно, цены на ЖКХ, продукты питания, ГСМ для населений уже просто зашкаливают. Ну и потом - а разве оружия на передовой мало бывает? Это два. Ну и третье - заставлять людей кушать конфетки рошен в твоем контракте минстеця написано?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ватник страный да навалить кучю оружия на передовой шоб мало не было и при чем здесь продукты и жкх у тебя там усе перепуталось бросай бухать и кушай рошен
 показать весь комментарий
Ответить
 
А при том, что с рыночных причин их повышать не было. Просто тупо подняли расценки. Куда разница пошла? Это т.с. скрытый налог как впрочем и акциз. И как по мне - пусть будет лучше куча оружия, чем саперной лопаткой отмахиваться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А была бы статья, что экспорт уменьшился, были бы вопли-
1. Влада ворует.
2. Влада на черный рынок гонит.
3. Влада оркам поставляет
4. Влада закрывает производства, чтобы ....../ну тут много вариантов/ 😊
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Писала уже, но повторюсь. Как кацапы воспринимают хорошие новости с Украины? С трудом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для чого ломати списи? думаєте під час війни вам правду сказали про стан оборонки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не было бы, как ты говыоришь, воплей, если бы тут же мы не читали сообщения от волонтеров о том сколько и чего бойцам на передовой нужно. А так еще раз повторюсь согласно твоих пунктов только с небольшой коррекцией:
1. Влада продает оружие и ворует деньги.
2. Влада половину оружия через черный рынок проганяет.
3. Не дай Бог если еще по каким нибудь теневым схемам (от наших власть имущих можно всего ожидать) влада поставляет оружие оркам. То что энергоносители, воду и питание поставляет уже факт.
4. Вот тут выше написали: Александр Пахомов 395cba96

И по этому остановил львовский танкоремонтный завод ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цифры цыферки, цыфири.... Ну мы спокой ны у вас работает продавец ЯИЦ Пашинский младший...... не всё ещё распилили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно . Когда Петя с Турчиновым построят завод по выпуску патронов ? Не красиво так делать - блокировать . Может Ху ... ло не велит ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И вопрос. А стране чтой то осталось? Или опять только ВОЛОНТЁРЫ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коли почнеться власне виробництво боєприпасів? Совдепівські запаси не безмежні. Хуйло домагається щоб ми залишились без боєзапасу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
альо экспартеры, медного кабеля 2 км не завалялось случайно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Волонтерам нужно создавать свой "оборонпром". С этим дел не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ексклюзив: Україна може виробляти бойові машини піхоти на основі шасі танка Оплот
АВТОР ВОЛОШИН ПАВЛО · 30.01.2017

Українські оборонні компанії можуть виробляти нові важкі бойові машини піхоти (БМП) на основі основного бойового танка Оплот.
Проект нової важкої бойової машини піхоти має робочу назву "Berserk", Передає Національний промисловий портал, з посиланням на Defence-Blog.
"Berserk" важка бойова машина піхоти була розроблена і вироблена на основі основного бойового танка (ОБТ) Оплот. Крім того, бойова машина має додаткову броню носової частини, дно має додатковий протимінний захист.
БМП оснащена абсолютно новими системами захисту:Багатошарова комбінована стаціонарна броня з елементами композиційних матеріалів;Динамічна броня;Система дистанційного захисту.
Екіпаж має діапазон зору до 360 градусів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Выставки....фейк...Реальность. Кулибины ПАТРИОТЫ уже столько разработали придумали. Сам в лодке........
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всенепременно повсеместно надо прекратить
Обижено-озлобленным гением быть,
Когда-то,почему-то и за что-то изгнанным из Рая.
И не мешать Вкрайине окончательно защитить
Себя, Эвропушку, и аж целый Израиль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нехреново девки пляшут,
По три штуки в один ряд.
И с такой гордостью, мля, нарастили они.
Зато на передке на сорокалетних машинах пацаны рассекают.
Может, потому и не дает никто нам летального оружия, потому что сами его производим больше, чем достаточно. Да и нет у людей уверенности, мне кажется, что наш доблестный генштаб, при случае, не загнал бы это оружие (в случае, если бы все-таки дали), куда-нибудь на сторону ради выгоды малой...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укроборонпром" нарастил экспорт оружия на 25% в 2016 году, - замдиректора концерна Гурак
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия боевик боевые действия военнослужащие Донбасс Донецкая область задержание КГГА Киев Климкин Минобороны Нацполиция обстрел оружие панихида Порошенко прокуратура ранение расследование Россия самоубийство СБУ смерть суд США терроризм травма Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти