 "Укроборонпром" нарастил экспорт оружия на 25% в 2016 году, - замдиректора концерна Гурак

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель директора концерна Денис Гурак.
По его данным, объем оружейных экспортных контрактов, заключенных предприятиями госконцерна в прошлом году, составил $1,45 млрд. Объем экспортных оружейных контрактов, заключенных в 2014-2016 годах, в целом оценивается в $3,8 млрд.
Напомним, предприятия Государственного концерна "Укроборонпром" на 100% выполнили государственный оборонный заказ в 2016 году.
1577 52
Наградное оружие - не собственность награжденного, а после его смерти возвращается государству, - Аваков(80)
За 2014-2016 годы Аваков вручил 1322 единицы наградного оружия: "Не вручал - негодяям, проходимцам с деньгами..."(237)
Патрульными Ривненщины оперативно задержана группа вооруженных убийц, - Аваков. ФОТОрепортаж(54)
Российские войска регулярно разгружают поезда с оружием на станциях "Укрзализныци" в ОРДЛО, - Черныш(10)
Санкции или ядерное оружие – что выберет Россия?(0)
На дорогах десяти областей ситуация критическая. ИНФОГРАФИКА(14)
Мы должны поддержать растущий спрос на украинское оружие собственного производства, - Порошенко на заседании СНБО(118)
Ответить
Ответить
Ответить
Поддерживает бренд Украины и устойчивость предприятий. Позволяет модернизировать станочный парк, разрабатывать новую технику.
Ответить
Ответить
Ответить
Та сама ситуація з БТР-4Е який теж можуть виробляти на ЗІМ (заводі ім.Малишева), а виробляють на експериментальному виробництві ХКБ ім.Морозова використовуючи виробничі площа ЗІМу.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это беспредел товарищи, все должно идти на защиту Украины, а не в карман барыгам.
Ответить
Судя по тому что оружие вывозят за границу это уже не актуально мистер главнокомандующий?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. Влада ворует.
2. Влада на черный рынок гонит.
3. Влада оркам поставляет
4. Влада закрывает производства, чтобы ....../ну тут много вариантов/ 😊
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. Влада продает оружие и ворует деньги.
2. Влада половину оружия через черный рынок проганяет.
3. Не дай Бог если еще по каким нибудь теневым схемам (от наших власть имущих можно всего ожидать) влада поставляет оружие оркам. То что энергоносители, воду и питание поставляет уже факт.
4. Вот тут выше написали: Александр Пахомов 395cba96
И по этому остановил львовский танкоремонтный завод ?
Ответить
Ответить
...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
АВТОР ВОЛОШИН ПАВЛО · 30.01.2017
Українські оборонні компанії можуть виробляти нові важкі бойові машини піхоти (БМП) на основі основного бойового танка Оплот.
Проект нової важкої бойової машини піхоти має робочу назву "Berserk", Передає Національний промисловий портал, з посиланням на Defence-Blog.
"Berserk" важка бойова машина піхоти була розроблена і вироблена на основі основного бойового танка (ОБТ) Оплот. Крім того, бойова машина має додаткову броню носової частини, дно має додатковий протимінний захист.
БМП оснащена абсолютно новими системами захисту:Багатошарова комбінована стаціонарна броня з елементами композиційних матеріалів;Динамічна броня;Система дистанційного захисту.
Екіпаж має діапазон зору до 360 градусів.
Ответить
Ответить
Обижено-озлобленным гением быть,
Когда-то,почему-то и за что-то изгнанным из Рая.
И не мешать Вкрайине окончательно защитить
Себя, Эвропушку, и аж целый Израиль.
Ответить
По три штуки в один ряд.
И с такой гордостью, мля, нарастили они.
Зато на передке на сорокалетних машинах пацаны рассекают.
Может, потому и не дает никто нам летального оружия, потому что сами его производим больше, чем достаточно. Да и нет у людей уверенности, мне кажется, что наш доблестный генштаб, при случае, не загнал бы это оружие (в случае, если бы все-таки дали), куда-нибудь на сторону ради выгоды малой...
Ответить