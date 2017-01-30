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 Политика Украины
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Все про:блокада (1290) железная дорога (956) обмен (519) СБУ (13118) Укрзализныця (989) энергетика (847) Донбасс (12135) уголь (545) блокирование (94) пленные (55)

 Блокада оккупированных территорий Донбасса имеет признаки противоправной деятельности и отрицательно влияет на процесс освобождения заложников, - СБУ

По данным СБУ предприятия зарегистрированные на подконтрольных территориях, но имеющие производственные мощности на оккупированном Донбассе, уплатили в 2015 году 19 млрд 570 млн 894 тыс. грн налогов, а в 2016 году - 31 млрд 640 млн 781 тыс. грн, (в том числе военный сбор - 777 445 908,57 грн).

Об этом говорится в заявлении СБУ относительно блокирования движения железнодорожного транспорта в и из отдельных районов Донбасса, передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время некоторые политики, прикрываясь патриотическими лозунгами "пресечения торговли с оккупантами", которая якобы "крышуется" СБУ, пропагандируя введение режима "экономической блокады", организовали блокирование движения железнодорожного транспорта в и из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Разделяя позицию своих коллег, которые стоят на переднем крае борьбы с терроризмом, и абсолютного большинства общественности, Служба безопасности Украины категорически отвергает любые обвинения в коммерческой "заинтересованности" в торговли с т.н. "ДНР/ЛНР". Служба осуждает "популистские" действия отдельных политиков, которые основываются на введении в заблуждение и манипулировании сознанием граждан", - сказано в заявлении.

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"СБУ отмечает: Донбасс - это Украина! Согласно ст. 12, 14 Закона Украины "О борьбе с терроризмом" приказом руководителя оперативного штаба по управлению антитеррористической операцией на территории Донецкой и Луганской областей от 12 июня 2015 г. № 415ог утвержден Временный порядок контроля за перемещением транспортных средств и грузов через линию соприкосновения. Он регламентирует, что перемещение товаров с / на неконтролируемые территории осуществляются исключительно железнодорожным транспортом через определенные контрольные пункты въезда-выезда. Предоставление соответствующих разрешений субъектам хозяйствования осуществляется Координационным центром, в состав которого входят представители многих ведомств, в том числе СБУ, после соответствующего представления в Государственную фискальную службу Украины. Разрешение предоставляется при условии уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины, при наличии полной информации о прозрачности такого процесса и непричастности к финансированию террористической деятельности. Предприниматели должны быть зарегистрированы для налогового учета на контролируемой Украиной территории, социально и экспортно ориентированными, иметь единый цикл производства на неконтролируемой и контролируемой украинскими властями территориях и осуществлять расчеты с использованием исключительно банковской системы Украины. Подчеркнем, что товары, поставки которых якобы блокируют отдельные политики, запрещены к перемещению через линию разграничения. Некоторые из них могут поставляться исключительно в виде гуманитарных грузов. Подчеркиваем, что Порядок является открытым. С ним, а также с перечнем коммерческих структур и номенклатурой товаров можно ознакомиться на официальных сайтах СБУ и ГФС Украины", - подчеркнули в ведомстве.

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"17 июля 2015 г. по инициативе СБУ, Верховной Радой Украины были внесены изменения в Закон Украины "О борьбе с терроризмом", предусматривающие определение правового режима перемещения товаров в районе проведения АТО нормативно-правовым актом Правительства Украины. Проект соответствующего постановления, разработанный Службой безопасности Украины, находится на рассмотрении в Кабинете Министров", - добавили в СБУ.

"По результатам действия контрольных функций относительно перемещения товаров в районе проведения АТО, предпринимателями, которые зарегистрированы на контролируемой территории Украины и имеют производственные мощности в ОРДЛО, в 2015 году в Государственный бюджет Украины перечислены 19 млрд 570 млн 894 тыс. грн налогов, за 2016 год - 31 млрд 640 млн 781 тыс. грн, (в том числе военный сбор - 777 445 908,57 грн)", - привели данные в СБУ.

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"Вместе с тем, меры по блокированию движения железнодорожного транспорта активистами: имеют признаки противоправной деятельности (ст. 278 "Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна", ст. 279 "Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия", ст. 280 "Принуждение работников транспорта к невыполнению своих служебных обязанностей "УК Украины); создают предпосылки к срыву стабильного функционирования энергосистемы Украины (с учетом наличия в Украине 5 ТЭС, которые производят до 15% тепловой генерации, отсутствие поставок угля антрацитовой группы приведет к дефициту генерирующих мощностей в Объединенной энергетической системе Украины и заставит внедрить график "веерных" отключений потребителей); наносят прямой ущерб государству (с 25.01.2017 г. в ОРДЛО остались 385 вагонов с 26950 тоннами угля общей стоимостью 35 035 000 грн, больше чем 20 000 пустых вагонов, а также имущество ОАО "Укрзализныця"); приведут к увеличению количества граждан, которые после потери ими рабочих мест, (обеспечивают существование почти 150 000 человек) вынуждены будут, с учетом 40% недоукомплектованности в т.н. "армейских подразделениях" ОРДЛО, вступить в ряды незаконных вооруженных формирований; отрицательно влияют на процесс освобождения заложников", - констатировали в СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По заблокированной линии уголь в Счастье не идет. Рекомендую чиновникам учить географию, - Семенченко

Ранее нардеп ("Самопомич") Семенченко заявил: "Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое". Позже он сообщил, что заблокирован еще один участок железной дороги возле линии разграничения на Луганщине

Напомним, 26 декабря народный депутат Семен Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями ". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля ". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране".
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имеет признаки противоправной деятельности ...

С каких это пор блокирования движения железнодорожного транспорта, является незаконным ?
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Сепаров нужно отсекать , на всех направлениях..Пусть их Рашка содержит. Барыги торговать с ними хотят.., гнусная антинародная политика.. Бойцы должны фронт на востоке держать, а главнокомандующий, бизнес в Липецке со окрестности, вести продолжает..Полный маразм.
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Во время войны фашисты тоже блокировали торговлю СССР с Германией?

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.. Ψ █ МИ ПАТРІОТИ УКРАЇНИ █ Ψ18 минут назадДействияВ районе Авдеевки боевики расстреливают "Градами" украинскую армию.

А украинские чиновники и политики на этом фоне требуют разблокировать поставки угля из ОРДЛО.

Это все, что вам нужно знать о моральном облике этой власти........
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А діяльність призидента та ЙОГО уряду не мають ознак протиправності? А діяльність парламентської коаліції, в якій немає 226 голосів, не є протиправною? Заїб...ли ці законники: то двічі несудимий зек перетворився на затятого зеконніка, тепер ця провладна шобла скрізь хоче "по-закону", хоча сама діє "па-панятіям"
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А представьте себе блокадный Ленинград года эдак 1942 - руководство НКВД и лично тов.Берия договорились о пропуске поездов через линию фронта со стороны Финляндии - люди, мол с голоду умирают, а потом еще и выступили с обращением в защиту такой схемы... А теперь представьте, через сколько часов вышеупомянутых товарищей бы расстреляли... То была война, и все это понимали, а тут - кому война, кому "АТО", а кому ... ну вы поняли
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есть еще одна дыра черещ которую идет конрабас жд и темное автодвижение через Верхнеторецкое
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Это геноцид какой-то, заявили террористы, где же мы будем харчеваться?


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...що кгбісти втрачаете надприбуток з контробанди...мерзотні воші...!
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Не... ну с шавками все понятно. А шо нам скажет начальник транспортного цеха.. т.е. дядько который считается типа президентом и главнокомандующим. А то пауза затянулась. Как попиарится за казенный кошт - так Петьку медом не корми. Как ответственность взять - так язык в жопе.
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Правильно: нехай оголосить ТОЧНУ ДАТУ зняття блокади
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Когда "активисты" кладут болт на правительство и законодательство своей страны, иностранные инвестиции кладут болт на такую страну....
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да простым украинцам от ваших "болтов" глубоко фиолетово!
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Простым украинцам нужны рабочие места. А для создания рабочих мест нужны инвестиции. А своих инвестиций нет - потому что на момент бегства Янука страна была банкрот.
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Леня, пусть "инвесторы" сначала отсидят за украденное в Украине и сдадут все явки и пароли. А потом украинцы будут с ними разговаривать.
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Льоня, я вас умоляю: інвестору навіть ширінку розстібати на нас не збирались
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мутные цыничные барыги из СБУ...по визгам и стонам раздающимся со всех экранов тв, можно сделать однозначный вывод - РЕБЯТА НАСТУПИЛИ ЭТИМ КОЗЛАМ НА "СЕКРЕТНОЕ" ЯЙЦО...И ИМ ЩАС ОНО БОЛИТ. И ЭТО ОЧЕНЬ ГУД.
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Эти мрази теперь нас же шантажируют заложниками. Как порошенко всё время шантажирует путиным.
Нужен импичмент.
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Ну это если порошенко будет продолжать блокировать закон об импичменте. Другого выхода не останется.
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Не смешите меня Кто ему устроит импичмент Ети заплывшие жиром хари? А если незаплывшие то Такие хари Что при виде их Любой здравый человек Засунет руку в карман И проверит На месте ли деньги Офшорник их кормит отлично За наш счет разумеется Им нравится жизнь которую они ведут А скоро пидра Пашинского оправдают И тогда можно будет постреливать в лохов Для развлечения А вы про импичмент
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Не, ну все верно

Вот Тука уже заявил что никакой окупации Бамбаса не было, а Сраная Рашка всего лишь осуществляет там эфективное управление
Из лексикона чиновников постепенно исчезают выражение "террористы" или т.н ДНР а появляется загадочная аббревиатура ОРДЛО

А с ОРДЛО торговать можно. Это с окупантами нельзя - но окупантов по словам Туки там нет


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Инфа рассчитана на детский сад .! . В такую зраду никто не поверит . Твоё желание смешать Туку с дерьмом понятно но придумывай что нибудь более правдоподобное .
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Конечно, имеет признаки, ведь эти "блокировщики" работают на Кремль, осознанно или по глупости! Пора бы уже разогнать всю эту банду Семенченко! Народ только поддержит!
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Думаю в этот раз, наученный горьким опытом народ, не даст вам сбежать.
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Все эти "блокады" рассчитаны на создание недовольства населения. Кому понравятся веерные отключения электричества, особенно зимой ?
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А что фашисты поставляли электричество в блокадный Лениград чтобы советы вечерами не скучали?
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Так вы за отключения, или против ? Не юлите, говорите честно: желаете ли вы чтобы больницы, родильные дома, школы, дома престарелых, просто квартиры обычных граждан остались без электричества ?
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"Недовольства" чим? Тим, що в магазини вже заходити страшнувато? Ну, то дійсно: краще вже нехай скрізь буде темно і холодно, адже скоро вже і за світло, і за тепло платити нічим буде - дохазяйнувалисяь... жидки пархаті
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а не хочет сбу проверить на кого, как и ПО КАКИМ ЗАКОНАМ работают предприятия ПРЕНАДЛЕЖАЩИЕ порошенке и прочей шобле, в Крыму? КОМУ ОНИ ПЛАТЯТ НАЛОГИ И КУДА ДЕВАЕТСЯ ПРИБЫЛЬ????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлокада оккупированных территорий Донбасса имеет признаки противоправной деятельности и отрицательно влияет на процесс освобождения заложников, - СБУ
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