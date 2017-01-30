 Блокада оккупированных территорий Донбасса имеет признаки противоправной деятельности и отрицательно влияет на процесс освобождения заложников, - СБУ

Об этом говорится в заявлении СБУ относительно блокирования движения железнодорожного транспорта в и из отдельных районов Донбасса, передает Цензор.НЕТ.
"В последнее время некоторые политики, прикрываясь патриотическими лозунгами "пресечения торговли с оккупантами", которая якобы "крышуется" СБУ, пропагандируя введение режима "экономической блокады", организовали блокирование движения железнодорожного транспорта в и из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Разделяя позицию своих коллег, которые стоят на переднем крае борьбы с терроризмом, и абсолютного большинства общественности, Служба безопасности Украины категорически отвергает любые обвинения в коммерческой "заинтересованности" в торговли с т.н. "ДНР/ЛНР". Служба осуждает "популистские" действия отдельных политиков, которые основываются на введении в заблуждение и манипулировании сознанием граждан", - сказано в заявлении.
"СБУ отмечает: Донбасс - это Украина! Согласно ст. 12, 14 Закона Украины "О борьбе с терроризмом" приказом руководителя оперативного штаба по управлению антитеррористической операцией на территории Донецкой и Луганской областей от 12 июня 2015 г. № 415ог утвержден Временный порядок контроля за перемещением транспортных средств и грузов через линию соприкосновения. Он регламентирует, что перемещение товаров с / на неконтролируемые территории осуществляются исключительно железнодорожным транспортом через определенные контрольные пункты въезда-выезда. Предоставление соответствующих разрешений субъектам хозяйствования осуществляется Координационным центром, в состав которого входят представители многих ведомств, в том числе СБУ, после соответствующего представления в Государственную фискальную службу Украины. Разрешение предоставляется при условии уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины, при наличии полной информации о прозрачности такого процесса и непричастности к финансированию террористической деятельности. Предприниматели должны быть зарегистрированы для налогового учета на контролируемой Украиной территории, социально и экспортно ориентированными, иметь единый цикл производства на неконтролируемой и контролируемой украинскими властями территориях и осуществлять расчеты с использованием исключительно банковской системы Украины. Подчеркнем, что товары, поставки которых якобы блокируют отдельные политики, запрещены к перемещению через линию разграничения. Некоторые из них могут поставляться исключительно в виде гуманитарных грузов. Подчеркиваем, что Порядок является открытым. С ним, а также с перечнем коммерческих структур и номенклатурой товаров можно ознакомиться на официальных сайтах СБУ и ГФС Украины", - подчеркнули в ведомстве.
"17 июля 2015 г. по инициативе СБУ, Верховной Радой Украины были внесены изменения в Закон Украины "О борьбе с терроризмом", предусматривающие определение правового режима перемещения товаров в районе проведения АТО нормативно-правовым актом Правительства Украины. Проект соответствующего постановления, разработанный Службой безопасности Украины, находится на рассмотрении в Кабинете Министров", - добавили в СБУ.
"По результатам действия контрольных функций относительно перемещения товаров в районе проведения АТО, предпринимателями, которые зарегистрированы на контролируемой территории Украины и имеют производственные мощности в ОРДЛО, в 2015 году в Государственный бюджет Украины перечислены 19 млрд 570 млн 894 тыс. грн налогов, за 2016 год - 31 млрд 640 млн 781 тыс. грн, (в том числе военный сбор - 777 445 908,57 грн)", - привели данные в СБУ.
"Вместе с тем, меры по блокированию движения железнодорожного транспорта активистами: имеют признаки противоправной деятельности (ст. 278 "Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна", ст. 279 "Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия", ст. 280 "Принуждение работников транспорта к невыполнению своих служебных обязанностей "УК Украины); создают предпосылки к срыву стабильного функционирования энергосистемы Украины (с учетом наличия в Украине 5 ТЭС, которые производят до 15% тепловой генерации, отсутствие поставок угля антрацитовой группы приведет к дефициту генерирующих мощностей в Объединенной энергетической системе Украины и заставит внедрить график "веерных" отключений потребителей); наносят прямой ущерб государству (с 25.01.2017 г. в ОРДЛО остались 385 вагонов с 26950 тоннами угля общей стоимостью 35 035 000 грн, больше чем 20 000 пустых вагонов, а также имущество ОАО "Укрзализныця"); приведут к увеличению количества граждан, которые после потери ими рабочих мест, (обеспечивают существование почти 150 000 человек) вынуждены будут, с учетом 40% недоукомплектованности в т.н. "армейских подразделениях" ОРДЛО, вступить в ряды незаконных вооруженных формирований; отрицательно влияют на процесс освобождения заложников", - констатировали в СБУ.
Ранее нардеп ("Самопомич") Семенченко заявил: "Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое". Позже он сообщил, что заблокирован еще один участок железной дороги возле линии разграничения на Луганщине
Напомним, 26 декабря народный депутат Семен Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями ". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля ". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране".
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"Мы начали с Луганской области и сейчас разведчиков завели в Донецкую", - экс-командир "Айдара" Лихолит о блокаде(181)
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О предложениях по обмену Крыма на Донбасс(0)
По заблокированной линии уголь в Счастье не идет. Рекомендую чиновникам учить географию, - Семенченко(128)
Общественная деятельность не должна нарушать Уголовный кодекс, - Луценко о блокировании железной дороги на Луганщине(266)
С каких это пор блокирования движения железнодорожного транспорта, является незаконным ?
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А украинские чиновники и политики на этом фоне требуют разблокировать поставки угля из ОРДЛО.
Это все, что вам нужно знать о моральном облике этой власти........
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Нужен импичмент.
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Вот Тука уже заявил что никакой окупации Бамбаса не было, а Сраная Рашка всего лишь осуществляет там эфективное управление
Из лексикона чиновников постепенно исчезают выражение "террористы" или т.н ДНР а появляется загадочная аббревиатура ОРДЛО
А с ОРДЛО торговать можно. Это с окупантами нельзя - но окупантов по словам Туки там нет
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