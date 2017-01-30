EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Киевские новости
  490  1
Все про:КГГА (1850) суд (19963)

 Сегодня суд рассмотрит админпротокол, составленный в отношении замглавы КГГА Сагайдака

Сегодня в Шевченковском районном суде Киева будет рассмотрен протокол о совершении административного правонарушения, составленный в отношении заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Ильи Сагайдака.

Соответствующая информация размещена на сайте суда.

Читайте также: Чиновника Печерской РГА будут судить за служебную халатность, которая обошлась госбюджету в 580 тыс. грн, - прокуратура

По данным источника Цензор.НЕТ, Сагайдак, являясь депутатом Киевского городского совета, в нарушение требований Закона "О предотвращении коррупции" не сообщил городскому совету о наличии у него реального конфликта интересов, и 3 марта 2016 года проголосовал на сессии Киевского горсовета за принятие решения о его назначении на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Таким образом Сагайдак совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией. Ответственность за него предусмотрена ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 (нарушение требований относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов) КУоАП. В его отношении был составлен протокол о совершении административного правонарушения, который направлен в Шевченковский районный суд Киева.

Цензор.НЕТ пытался связаться с Ильей Сагайдаком, однако на момент написания новости получить его комментарий не удалось.

Согласно информации, размещенной на сайте суда, рассмотрение протокола судьей Андреем Трубниковым состоится сегодня, 30 января, в 15:00. В разделе "суть дела" указано следующее: "Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов".
 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVSMEl3V1ZCUmRFaDZVVzEwUTFRd1NsQlJhMEU5UFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСегодня суд рассмотрит админпротокол, составленный в отношении замглавы КГГА Сагайдака
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия боевик боевые действия военнослужащие Донбасс Донецкая область задержание КГГА Киев Климкин Минобороны Нацполиция обстрел оружие панихида Порошенко прокуратура ранение расследование Россия самоубийство СБУ смерть суд США терроризм травма Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти