 Сегодня суд рассмотрит админпротокол, составленный в отношении замглавы КГГА Сагайдака

Соответствующая информация размещена на сайте суда.
По данным источника Цензор.НЕТ, Сагайдак, являясь депутатом Киевского городского совета, в нарушение требований Закона "О предотвращении коррупции" не сообщил городскому совету о наличии у него реального конфликта интересов, и 3 марта 2016 года проголосовал на сессии Киевского горсовета за принятие решения о его назначении на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.
Таким образом Сагайдак совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией. Ответственность за него предусмотрена ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 (нарушение требований относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов) КУоАП. В его отношении был составлен протокол о совершении административного правонарушения, который направлен в Шевченковский районный суд Киева.
Цензор.НЕТ пытался связаться с Ильей Сагайдаком, однако на момент написания новости получить его комментарий не удалось.
Согласно информации, размещенной на сайте суда, рассмотрение протокола судьей Андреем Трубниковым состоится сегодня, 30 января, в 15:00. В разделе "суть дела" указано следующее: "Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов".
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