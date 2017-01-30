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Все про:Киев (15970) расследование (1841) самоубийство (475) СБУ (13118) смерть (4404) Военная прокуратура (419)

 Гибель сотрудника СБУ расследуется по статье "доведение до самоубийства"

Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины начала уголовное производство по факту доведения до самоубийства старшего инспектора сектора режимно-секретного отдела Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины (ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, труп старшего прапорщика с огнестрельным ранением головы был обнаружен в помещении указанного института. Найдена предсмертная записка, составленная от имени погибшего, пистолет ПМ, семь патронов к нему, пуля и гильза.

Наиболее вероятной версией смерти следствие считает самоубийство.

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Напомним, в Киеве покончил с жизнью сотрудник Службы безопасности Украины. Он выстрелил себе в висок из табельного оружия.
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Если бы ты имел совесть , то не писал бы о том , чего не знаешь !
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Не пинайте мертвых, нам не узнать истиную причину, пусть покоится с миром.
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Забыли тебя спросить как обращаться с самоубийцами!
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Прапорщик
не встречал такого звания
а вот начиная с капитана и начиная с 1984 года все КГБисты (сбуисту) были редкостная пьянь
а там и до суицида не далеко

Попкорн в студию
будем смотреть, как водку посадят.
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До получения результатов экспертизы и установления авторства эта записка "составленная от имени..."
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Предсмертные записки не заверяют нотариусом , а вот истинную причину самоубийства некоторым ,, товарищам ", ох как хочется узнать!
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один теоретическый пример, я надеюс что этот не тот случый - узнал сотрудник, СБУ известно его деиствиях и сотрудничество с противником или достатоно - любои другой странои, даже дружэстскои и ему об сказал колега и друг в одной персоне - это тоже разценить как - доведение до самоубийство
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Если на бытовой почве, то кроме жены и высоких тарифов ЖКХ больше виновных нет. Интересно, может всё-таки посадят винницкого базаропитека?
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А когда наше доблестное СБУ-КГБ расскроет все списки сексотов с советских времен???...люстрация..люстрация..для лохов...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГибель сотрудника СБУ расследуется по статье "доведение до самоубийства"
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