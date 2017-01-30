 Гибель сотрудника СБУ расследуется по статье "доведение до самоубийства"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, труп старшего прапорщика с огнестрельным ранением головы был обнаружен в помещении указанного института. Найдена предсмертная записка, составленная от имени погибшего, пистолет ПМ, семь патронов к нему, пуля и гильза.
Наиболее вероятной версией смерти следствие считает самоубийство.
Напомним, в Киеве покончил с жизнью сотрудник Службы безопасности Украины. Он выстрелил себе в висок из табельного оружия.
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не встречал такого звания
а вот начиная с капитана и начиная с 1984 года все КГБисты (сбуисту) были редкостная пьянь
а там и до суицида не далеко
Попкорн в студию
будем смотреть, как водку посадят.
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http://censor.net.ua/news/425511/blokada_okkupirovannyh_territoriyi_donbassa_imeet_priznaki_protivopravnoyi_deyatelnosti_i_otritsatelno
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