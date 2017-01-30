 Украинские воины взяли в плен боевика "ДНР", - 72 ОМБр

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении 72 Гвардейской ОМБр в Facebook.
Сообщается, что накануне в 06:30 боевики предприняли попытку штурмовать позиции сил АТО в Авдеевке, однако с потерями вынуждены были отступить на вторую линию обороны.
"Преследуя врага, наши бойцы захватили его позиции, закрепившись там и улучшив свое тактическое положение", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что один боевик был взят в плен.
Напомним, боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону, после чего устроили штурм позиций украинских военных. Из-за обстрелов город был обесточен.
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Какой должна быть настоящая сводка из зоны АТО. Например, сегодняшняя.
"За минувшие сутки в войне с российскими оккупантами на востоке страны погибли 4 украинских военнослужащих, 5 военнослужащих ранено. Бои в районе Авдеевки продолжаются.
За сутки с территорий "Донецкой и Луганской народных республик" через линию фронта проследовали... железнодорожных состава с углем. В обратную сторону проследовал состав с крепежным лесом. Происшествий нет.
За сутки контрольно-пропускные пункты на автодорогах в сторону "Донецкой и Луганской народных республик" пересекли... большегрузных грузовиков с продовольствием и промышленными товарами. Происшествий нет".
И так - каждый день. Люди должны знать, во сколько вагонов угля и фур с едой правительство их страны оценивает жизни ее защитников.
Только данных о потерях из зоны боевых действий явно недостаточно для понимания того, что там происходит. Сводки должны быть полными, их должны готовить совместно Министерство обороны и Министерство по делам оккупированных территорий. А комментируя их, члены правительства должны рассказывать украинцам, почему Украина не может закупать уголь на роттердамской бирже, если из ОРДЛО он идет по ценам роттердамской же биржи.
Это будет абсолютная ложь, зато в сознании людей все быстро встанет на свои места. Получая такие сводки, украинцы поймут, кто и как их ежедневно обманывает, набивая себе карманы с оккупированных территорий.
Разумеется, таких сводок нам не дадут никогда. То есть не дадут до тех пор, пока олигархи в долях с чиновниками безнаказанно строят схемы обогащения за счет жизней украинских солдат. Поэтому я прошу тех, кто обладает более-менее полной информацией, составлять и предавать такие сводки огласке. Обязуюсь репостить их каждый день. Если этого не будет, то и дальше будут предавать нас.
Мы должны положить этому конец. Нет ничего преступнее для воюющей страны, чем делать на войне деньги. Объяснять такие действия можно только в суде, под угрозой многолетних тюремных строков. Кто согласен с этим - прошу репост. Преступники при власти не должны представлять нас дураками. Они, наверное, думают, что после Майдана украинцы успокоились и согласны бесконечно терпеть воровство и предательство. Мне кажется, они ошибаются.
P.S. Это фото прислали мне бойцы с фронта
и не надо ля ля...
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1. Надцатого нольетьего 2017 г. решением печерского суда г. Киева гражданин Вальцман (Аваков, Турчинов, ... нужное подчеркнуть) приговорен к пожизненому в зоне строго режима с конфискацией всего имущества в пользу погибших в АТО.
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Кстати, Ахметов вон конвои направляет который год с кормежкой для донбассят. Вот это - нонсенс, почему это не прекратить?
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Кабакаев отметил, что главной причиной ликвидации всех полевых командиров «ЛДНР» может стать то, что именно они обладают полной информацией о том кто же давал им приказы по захвату стратегических объектов в Луганской и Донецкой областях еще в начале дестабилизации ситуации на Донбассе.
«Хочу отметить, что все полевые командиры «Новороссии» будут устранены. Вопрос времени. Моя оценка это конец 2017. Кремлю абсолютно невыгодно, чтобы мало контролируемые спецслужбами РФ люди жили и у них была возможность рассказать, кто им давал приказы и кто руководил спецоперациями в момент захвата стратегических точек в Луганской и Донецкой областях в 2014», - отметил эксперт.
Более того именно полевым командирам известны все нюансы контрабанды и каналы финансирования с территории России, которые могут стать безоговорочными доказательствами участия российских военных в боевых действиях против украинских военных.
«Также полевым командирам известные каналы контрабанды, финансирование из РФ, поставки оружия из РФ, завоз наемников, информация о кадровых военных», - заявил Кабакаев.
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