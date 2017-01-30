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 Украинские воины взяли в плен боевика "ДНР", - 72 ОМБр

Во время вчерашних боев в районе Авдеевки украинские бойцы взяли в плен одного боевика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении 72 Гвардейской ОМБр в Facebook.

Сообщается, что накануне в 06:30 боевики предприняли попытку штурмовать позиции сил АТО в Авдеевке, однако с потерями вынуждены были отступить на вторую линию обороны.

"Преследуя врага, наши бойцы захватили его позиции, закрепившись там и улучшив свое тактическое положение", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 72 ОМБр назвали имена погибших под Авдеевкой военнослужащих

Также отмечается, что один боевик был взят в плен.

Напомним, боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону, после чего устроили штурм позиций украинских военных. Из-за обстрелов город был обесточен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы АТО ликвидировали 15 и ранили 24 боевика в районе промзоны Авдеевки, - ГУР
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О29 січня 2017, 22:37

Какой должна быть настоящая сводка из зоны АТО. Например, сегодняшняя.

"За минувшие сутки в войне с российскими оккупантами на востоке страны погибли 4 украинских военнослужащих, 5 военнослужащих ранено. Бои в районе Авдеевки продолжаются.

За сутки с территорий "Донецкой и Луганской народных республик" через линию фронта проследовали... железнодорожных состава с углем. В обратную сторону проследовал состав с крепежным лесом. Происшествий нет.

За сутки контрольно-пропускные пункты на автодорогах в сторону "Донецкой и Луганской народных республик" пересекли... большегрузных грузовиков с продовольствием и промышленными товарами. Происшествий нет".

И так - каждый день. Люди должны знать, во сколько вагонов угля и фур с едой правительство их страны оценивает жизни ее защитников.

Только данных о потерях из зоны боевых действий явно недостаточно для понимания того, что там происходит. Сводки должны быть полными, их должны готовить совместно Министерство обороны и Министерство по делам оккупированных территорий. А комментируя их, члены правительства должны рассказывать украинцам, почему Украина не может закупать уголь на роттердамской бирже, если из ОРДЛО он идет по ценам роттердамской же биржи.

Это будет абсолютная ложь, зато в сознании людей все быстро встанет на свои места. Получая такие сводки, украинцы поймут, кто и как их ежедневно обманывает, набивая себе карманы с оккупированных территорий.

Разумеется, таких сводок нам не дадут никогда. То есть не дадут до тех пор, пока олигархи в долях с чиновниками безнаказанно строят схемы обогащения за счет жизней украинских солдат. Поэтому я прошу тех, кто обладает более-менее полной информацией, составлять и предавать такие сводки огласке. Обязуюсь репостить их каждый день. Если этого не будет, то и дальше будут предавать нас.

Мы должны положить этому конец. Нет ничего преступнее для воюющей страны, чем делать на войне деньги. Объяснять такие действия можно только в суде, под угрозой многолетних тюремных строков. Кто согласен с этим - прошу репост. Преступники при власти не должны представлять нас дураками. Они, наверное, думают, что после Майдана украинцы успокоились и согласны бесконечно терпеть воровство и предательство. Мне кажется, они ошибаются.

P.S. Это фото прислали мне бойцы с фронта


и не надо ля ля...
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Настоящая сводка должна быть такой6
1. Надцатого нольетьего 2017 г. решением печерского суда г. Киева гражданин Вальцман (Аваков, Турчинов, ... нужное подчеркнуть) приговорен к пожизненому в зоне строго режима с конфискацией всего имущества в пользу погибших в АТО.
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Ты, лучше своего ублюдка, короткого, к чему-нибудь приговори,задолбали коллаборанты.
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Здесь уже параноя по поводу этих вагонов с углем. Ну как это влияет на военную обстановку? Уже десятый раз спрашиваю - в ответ одни эмоции и матюки. Ну перекрыли уже столько дней - это как -то помогло под Авдеевкой той же? Или только хуже стало? Или если в середине зимы Украина погрузится во тьму и все остановится мы станем сильнее? Надо быть честным и дружить с головой - ложили кацапы на эти гришинские блокады, а, скорее всего, они это и инициировали. Выгодно ЭТО только мордве! Вот не надо надеяться на простые решения. Волшебной блокадной палочки не существует! Блокадами войны не выигрывают. Тем более какая в хера может быть блокада при открытой в сторону Кацапии границе и при руководстве орками со стороны Росии, которую, повторю, эта тема совершенно не торкает.
Кстати, Ахметов вон конвои направляет который год с кормежкой для донбассят. Вот это - нонсенс, почему это не прекратить?
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не существует никаких народных республик, поэтому твои новости уже не соответствуют действительности!!
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надо туда савченко привезти. пусть парням расскажет свои ц.у. с москвы.
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Эта дура только вред приносит.По ее закону выпущенные рецидивисты убили уже 55 человек.И Рада преступная за этот закон проголосовала а не доработала его.
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Ти шо?!?! Та бл@дь потім всі позиції поздає! Ні в якому разі не можна...
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Фу ! Як не гарно здохли ! Не здохли а спортились и вже смердять !
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Не, ну чьо... привезти можно... только накануне упаковать ее в 3 гн --- дона... Потому ,шо первые 2 она прокусывает!
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Координатор группы «СтопТерор» Семен Кабакаев отметил, что российские власти решили ликвидировать всех полевых командиров так называемых «ЛНР» и «ДНР». по мнению эксперта начало смертей террористова можно ожидать уже к концу нынешнего года.
Кабакаев отметил, что главной причиной ликвидации всех полевых командиров «ЛДНР» может стать то, что именно они обладают полной информацией о том кто же давал им приказы по захвату стратегических объектов в Луганской и Донецкой областях еще в начале дестабилизации ситуации на Донбассе.
«Хочу отметить, что все полевые командиры «Новороссии» будут устранены. Вопрос времени. Моя оценка это конец 2017. Кремлю абсолютно невыгодно, чтобы мало контролируемые спецслужбами РФ люди жили и у них была возможность рассказать, кто им давал приказы и кто руководил спецоперациями в момент захвата стратегических точек в Луганской и Донецкой областях в 2014», - отметил эксперт.
Более того именно полевым командирам известны все нюансы контрабанды и каналы финансирования с территории России, которые могут стать безоговорочными доказательствами участия российских военных в боевых действиях против украинских военных.
«Также полевым командирам известные каналы контрабанды, финансирование из РФ, поставки оружия из РФ, завоз наемников, информация о кадровых военных», - заявил Кабакаев.
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Прав он на 100%. Раша свидетелей своих преступлений не оставляет. Отлавливать этих уеанов нужно пачками, при каждом удобном случае, не афишируя особо.
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Для свидетельствоваяния можно человек 20 держать , для судов и тд если они росиянцы, а остальных чистить
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какой плен???, в ответ на обстрелы ровнять все Смерчами и Ураганами....
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пленные нужны для торга. может кого то с наших поменяют грохнуть всегда успеют.
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самим русским этот биомусор нахер не нужен, а для обмена встань на границе Крыма и лови ... сади-работы непочатый край)
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нахєра.... допитали і усе... Всерівно обмін роблять 57 наших на хєр зна скільки, або на усіх орків
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Боюсь представить как он воняет, опорожнился при захвате сто пудов
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Щас начнёт рассказывать, что варил кашу и возил воду на блокпост и зарплаты не видел полгода.
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Да - да ! Це вони вмиють ! Родители - алкоголики , родился на помойке , детство без витаминов , деревянные игрушки , испорченная молодость , ночь с срузьським офицером , подайте Хреста ради ...... автомат ! Суки !
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Молодцы ребята. А эту мразь брать было не обязательно. Их там еще тысячи
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Тандит уже работает над передачей пленного обратно в днр.
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як би не полонені наші хлопці, то вбити тварюку було б святою справою.
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Могли сразу же отпустить. Все равно потом назад вернется после неравноценного обмена...
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Орки в сетях донецких надеются, что Грек попал в плен...
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Почитал комментарии на этом "ресурсе" им. Геббельса... такое впечатление, что это всё пишут пациенты клиники им. Павлова. Слышен звон кастрюль, цокот копыт и перегар глода.
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У паРашкинцев будет разрыв ваты мозгов - типа укры пошли в наступление и их всех почти перебили,а потом они убежали в панике от мощи "шахтеров",но пленного взяли ВСУ и закрепились на бывших позициях вжопучленцев.....цирк для ваты..
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