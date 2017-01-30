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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (15970) прокуратура (2588) суд (19963) халатность (25)

 Чиновника Печерской РГА будут судить за служебную халатность, которая обошлась госбюджету в 580 тыс. грн, - прокуратура

Киевской местной прокуратурой №6 направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Печерской районной в г. Киеве государственной администрации по факту служебной халатности.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе прокуратуры города Киева, чиновник обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, а именно в необоснованном перечислении денежных средств в сумме более 10 млн гривен бюджетных средств за капитальный ремонт дошкольного учебного заведения №720, расположенного на территории Печерского района города Киева, из которых строительные работы на сумму 580 тыс. гривен не были выполнены вообще.

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По результатам досудебного расследования должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

Сейчас обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения по существу.


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что значит халатность и сколько еще будет эта дибильная формулировка из совка у нас действовать
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Разве только эта формулировка каким то образом связанная с халатами,а заявления " Прошу предоставить плановый отпуск..." "Прошу" ,Карл.
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Ну теперь пусть попробуют эти жмоты из МВФ панамцам кредит не дать
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так вот ты какой, северный олень какая, халатность !
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Та в Україні таких потвор,мают щоденно сотнями пакувати,на нари і з конфіскатом,як власного майна ,так і майна родичів та наближенних осіб ))))
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Судить может и будут, но вопрос только в том, сколько бабла он должен отстегнуть судьям. Я не помню чиновников, которым дали реальный срок
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Какая же это халатность ???
Это неприкрытое воровство !
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ой да не морочьте голову пусть сейчас на работу и выходит
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дома у него проверьте, может там ремонт на 580 тыс. был выполнен.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновника Печерской РГА будут судить за служебную халатность, которая обошлась госбюджету в 580 тыс. грн, - прокуратура
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