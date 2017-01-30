 Чиновника Печерской РГА будут судить за служебную халатность, которая обошлась госбюджету в 580 тыс. грн, - прокуратура

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе прокуратуры города Киева, чиновник обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, а именно в необоснованном перечислении денежных средств в сумме более 10 млн гривен бюджетных средств за капитальный ремонт дошкольного учебного заведения №720, расположенного на территории Печерского района города Киева, из которых строительные работы на сумму 580 тыс. гривен не были выполнены вообще.
По результатам досудебного расследования должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.
Сейчас обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения по существу.
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какой, северный оленькакая, халатность !
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Это неприкрытое воровство !
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возместит 580 тыс?
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