 В 72 ОМБр назвали имена погибших под Авдеевкой военнослужащих

Об этом говорится в сообщении пресс-центра 72 ОМБр, опубликованном в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Светлая память капитану Кизило Андрею Александровичу (02.05.1993 г.р.); младшему сержанту Бальченко Владимиру Ивановичу (04.01.1992 г.р.); солдату Оверченко Дмитрию Александровичу (24.01.1989 г.н.); сержанту Крыжанскому Владимиру Алексеевичу (24.03.1982 г.н)! Мы не забудем вас, дорогие наши побратимы! Вся Украина скорбит по вам...!", - сказано в сообщении.
Напомним, бой в районе Авдеевки продолжается. Украинские воины мужественно держатся на своих позициях.
По сообщению пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки было зафиксировано 56 обстрелов, в результате которых 5 украинских военнослужащих погибли, 9 ранены и 4 травмированы.
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Смерть кремлівським окупантам !!
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