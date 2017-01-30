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 В 72 ОМБр назвали имена погибших под Авдеевкой военнослужащих

Артиллерийские обстрелы Авдеевки и позиций ВСУ боевиками продолжались весь вечер и ночь. К сожалению, во время боя и нападения были убиты четверо бойцов 72 отдельной механизированной бригады, девять получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра 72 ОМБр, опубликованном в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Светлая память капитану Кизило Андрею Александровичу (02.05.1993 г.р.); младшему сержанту Бальченко Владимиру Ивановичу (04.01.1992 г.р.); солдату Оверченко Дмитрию Александровичу (24.01.1989 г.н.); сержанту Крыжанскому Владимиру Алексеевичу (24.03.1982 г.н)! Мы не забудем вас, дорогие наши побратимы! Вся Украина скорбит по вам...!", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ""Трехсотый" еще один! Пока не знаем, легкий-нелегкий! У него сверху входное. Может, легкое прострелено!", - бой в промзоне Авдеевки. ВИДЕО

Напомним, бой в районе Авдеевки продолжается. Украинские воины мужественно держатся на своих позициях.

По сообщению пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки было зафиксировано 56 обстрелов, в результате которых 5 украинских военнослужащих погибли, 9 ранены и 4 травмированы.


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плять, пацаны 93 - 92 года... что бы вы выздыхали кацапские уроды!
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Вічна пам'ять нашим Героям !!! Щирі співчуття родинам !
Смерть кремлівським окупантам !!
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