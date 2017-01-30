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Все про:Луганщина (3624) мобильная связь (251) прокуратура (2585) СБУ (13116) технологии (563)

 Незаконный канал международной связи выявлен на Луганщине

В Старобельске (Луганская область) сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры пресекли противоправную деятельность группы лиц, которые наладили незаконный канал международной связи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, злоумышленники вмешивались в работу сетей электросвязи отечественных операторов мобильной связи с использованием GSM-шлюзов и IP-телефонии. Это позволяло им показывать входящий международный трафик, в т. ч. с территории РФ и оккупированного Донбасса, под видом национального соединения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины.

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