 Один судим трижды, второй - дважды, - Тымчук рассказал о криминальном прошлом подозреваемых в покушении на Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"Относительно задержанных подозреваемых в подготовке покушения на А.Геращенко. Один из задержанных - трижды судим (первый раз - ст.185 "Кража" ч.1, второй раз - ст.128 "Неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение", третий раз - ст.185 "Кража" ч.3); родом из г. Крестовка Донецкой обл. (быв. Кировское, в настоящее время контролируется "ДНР"), там же, на ул.Ленина, - постоянное место жительства. Второй задержанный - дважды судим (первый раз - ст.185 "Кража" ч.3, второй раз - ст.187 "Разбой", ч.2 и несколько статей "в довесок"); постоянное место жительства - АРК, г. Алушта. Оба отбывали свои крайние сроки в Керченской ИК №126 (АР Крым)", - написал он.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины отчиталась о предотвращении покушения на советника главы МВД, народного депутата Антона Геращенко. Покушение якобы было заказано уроженцем РФ, который жил в Харьковской области, а сейчас выехал в РФ. Исполнителями называют двух ранее судимых мужчин, которые должны были подорвать автомобиль нардепа.
Злоумышленников якобы задержали с уже готовым взрывным устройством и арестовали без права залога. В отношении них возбуждено дело по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля) Уголовного кодекса Украины.
Сам Геращенко заявил, что покушение на него и убийство журналиста Павла Шеремета летом прошлого года готовилось из единого диверсионно-террористического центра на территории РФ.
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Делириум тременс - белая горячка.
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Смешное погоняло заработал ...
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Пускай придушат, всё равно.
Теперь уже мы точно знаем,
Что наша власть - одно govno!
Народ уже их проклинает,
Они воруют всё равно,
И нам ёщё раз подтерждают:
Не тонет в проруби govno!
Так это Путин понарошку:
Кило тротила, ртути ложка
И Игорёшке и Антошке
Поднимут рейтинг хоть немножко.
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