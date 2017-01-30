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Все про:задержание (4924) покушение (631) СБУ (13116) Тымчук (1295) Геращенко_Антон (800)

 Один судим трижды, второй - дважды, - Тымчук рассказал о криминальном прошлом подозреваемых в покушении на Геращенко

Двое задержанных СБУ подозреваемых в подготовке покушения на нардепа Антона Геращенко, которых задержала СБУ, неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Относительно задержанных подозреваемых в подготовке покушения на А.Геращенко. Один из задержанных - трижды судим (первый раз - ст.185 "Кража" ч.1, второй раз - ст.128 "Неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение", третий раз - ст.185 "Кража" ч.3); родом из г. Крестовка Донецкой обл. (быв. Кировское, в настоящее время контролируется "ДНР"), там же, на ул.Ленина, - постоянное место жительства. Второй задержанный - дважды судим (первый раз - ст.185 "Кража" ч.3, второй раз - ст.187 "Разбой", ч.2 и несколько статей "в довесок"); постоянное место жительства - АРК, г. Алушта. Оба отбывали свои крайние сроки в Керченской ИК №126 (АР Крым)", - написал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Покушение на меня и убийство Шеремета планировались одним и тем же диверсионно-террористическим центром в РФ, - Геращенко. ВИДЕО

Напомним, ранее Служба безопасности Украины отчиталась о предотвращении покушения на советника главы МВД, народного депутата Антона Геращенко. Покушение якобы было заказано уроженцем РФ, который жил в Харьковской области, а сейчас выехал в РФ. Исполнителями называют двух ранее судимых мужчин, которые должны были подорвать автомобиль нардепа.

Злоумышленников якобы задержали с уже готовым взрывным устройством и арестовали без права залога. В отношении них возбуждено дело по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Сам Геращенко заявил, что покушение на него и убийство журналиста Павла Шеремета летом прошлого года готовилось из единого диверсионно-террористического центра на территории РФ.


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За ним дійсно постійно стежать і полюють 2 рецидивіста.

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А двух белочек он на плече у себя не видит?

Делириум тременс - белая горячка.
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Как вовремя появилось покушение и про пашинского сразу забыли
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Антоха нанял обычных ГОПНИКОВ, не опытных Офицеров (а то ещё убили бы)
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Для того, что бы прикрепить магнитную мину к днищу машины нужно быть выпускником Оксфорда, пройти стажировку в Моссад???
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Брехун розповів про брехливий напад на брехуна....
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Если Антоха брехун, нападение брехня и сайт "Миротворец" брехня???
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Антоха-Покушенец .
Смешное погоняло заработал ...
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Такие кадры для покушения на госчиновников -чистой воды поклёп на ФСБ.Неудачная инсценировка СБУ.Покушениями в ФСБ ,впрочем ,как и в СБУ,случайные люди не занимаются.Такими делами занимаются профессионалы,которых длительное время готовят.А так гречкоеды-папуасы за чистую монету примут..
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я бы не был так категоричен ФСБ и ее методы работы берут истоки от сталинских времен а тогда это была большая практика работы с гопниками так что есть о чем подумать методы работы с тех пор у кацапов сильно не изменились
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Их подрывают, ртутью травят,
Пускай придушат, всё равно.
Теперь уже мы точно знаем,  
Что наша власть - одно govno!
Народ уже их проклинает,
Они воруют всё равно,
И нам ёщё раз подтерждают:
Не тонет в проруби govno!
Так это Путин понарошку:
Кило тротила, ртути ложка
И Игорёшке и Антошке
Поднимут рейтинг хоть немножко.
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менты назначили бедняг, всем понятно, что это шапито - срежиссировал сабаков со своими шестерками..
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Чергова жуйка для лохторату )))0 Чим ближче до виборів, тим відгодованіші "покушенци" ))))
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Можно было бы и поверить, если бы не одно "но": Шеремета убили, а этих геращенок-шконок-кононенок - нет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин судим трижды, второй - дважды, - Тымчук рассказал о криминальном прошлом подозреваемых в покушении на Геращенко
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