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 Больше всего россиян беспокоят международные конфликты и рост цен, - опрос

Основные опасения жителей России связаны с международными конфликтами и ростом цен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Индекс страхов по первой проблеме в ноябре-декабре 2016 г. составил 14 пунктов. Показатель, демонстрирующий уровень опасений россиян относительно подорожания товаров и обесценивания сбережений, - 10 п.

Индекс страхов из-за роста преступности в декабре опустился до -1 п. Меньше стали беспокоить и внутренние беспорядки, конфликты (-7 п.). За год стали меньше беспокоить возможные проблемы со здоровьем, получением медицинской помощи (-8 п.).

Боязнь снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и т. п. существенно ниже: соответствующий индекс равен -18 п. Индекс страхов потери работы в декабре составил -29 п.

Семейные конфликты и проблемы по-прежнему занимают последнюю строчку в рейтинге страхов: соответствующий показатель индекса в декабре составил -50 п.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основными проблемами россияне назвали низкий уровень жизни, экономику и здравоохранение, - опрос

Индекс страхов показывает, насколько высокой кажется россиянам вероятность наступления той или иной проблемы. Индекс строится на основе вопроса "Как Вы оцениваете вероятность появления следующих проблем в Вашей жизни?", измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от -100 до 100. Ответу "полностью уверен, что случится" присвоен коэффициент 1, ответу "думаю, что случится" коэффициент 0,5, ответу "скорее, случится" 0,1, ответу "скорее, не случится" (-0,1), ответу "думаю, не случится" (-0,5), ответу "полностью уверен, что не случится" (-1). Чем выше значение индекса, тем более вероятным кажется россиянам наступление проблемы.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 24-25 декабря 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 федеральных округах России. Объем выборки - 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Выборка многоступенчатая стратифицированная, с пошаговым отбором домохозяйств, с применением квот на последнем этапе отбора. Для данной выборки максимальный размер ошибки (с учетом эффекта дизайна) с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Метод опроса - личные формализованные интервью по месту жительства респондента.
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а нам похер на вас
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в жопу я скаклов трахал в жопу
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ну шо кацапы вас жопы так притягивают шо не кацап то лезет в жопу вас как вроде специально где то для жопы вырастили
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Так вы еще и с нестандартной сексуальной ориентацией. Фииии........
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скачи курва и соси
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кацап ты как Элочка Щукина только у той запас слов был побольше
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кацапа видимо в спешке сделали, вот это, животное везде бегает и рефликсирует со своим "скачи" .. заморыш боярышниковый ..бхххх
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вася васин 132f8a69 ты это русскому патриоту Бабаю расскажи...

Не в курсе, он родил уже или всё еще на сносях?
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Троли стали совсем тупыми , вот помню три года назад они были более образованными, чувствовалась школа этак классов 8. А сеичас выпускники пятиклассники из рашистской Тмутаракани, ни слога, ни мысли. А прежних наверно в Донбассе ликвидировали
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убейсоапстену скакел
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так похер, шо сюда прибежало, гавно, и накарябало ... гыыыы
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Это типа: "Я за тобой три дня ганялся, что ты сказать, что ты мне безразлична?"
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Че им беспокоиться о том что они отжали и на что тратиться не собираются, сгниет и сгниет главное что бы при соседе не процветал
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Рост цен не должен беспокоить россиян , они должны к нему привыкнуть и сушить сухари. Главное что бы хуйло был царем и кремляди жили в достатке.
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Нет, Хуйло одно и оно в Кремле. Это всему миру известно. Уже и до китайцев дошло даже.
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Это ж надо! Сами международные конфликты устраивают и сами ими же обеспокаиваются.
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Беспокоются что не в их пользу . Когда в их пользу так они галопом прыгают вокруг портретов хуйла. Помнится когда Крым захватили( при том что никто такои наглости не ожидал, поэтому и сопротивления не дали, думали по средством диалога решится вопрос)
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їх турбують проблеми , як ще щось вкрасти та відібрати ...
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Але кацапи чомусь не бачать зв"язку між цими речами.)))
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К чему эта новость. Нам глубоко *******, что беспокоит жителей ПАРАШИ. Хоть дерьмом пусть питаются, да и повыздыхают все...
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сдохнешь сам питар голозадый
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Вася у нас интердевочка. За 10 минут 4 флажка поменял.
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Мене більше непокоїть антідержавницька стратегія "українських" керманичів )))
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брехня... ничего козломордых не беспокоит... для них главное, что педофил путенин 45 минут говорил с Трампом и то, что в Алеппо, разбомбленном кацапской авиацией, расейские оккупанты раздают местным жителям воду... не пожрать, а воду...
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У козломордых и в 17 будет тоже самое. Только без гусей. Кончатся.
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А почему украинский Цензор никогда не волнует что волнует жителей Украины?
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Чаще читайте Цензор и увидите, что и об этом печатается.
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а то, что они конченные ублюдки, это их не беспокоит ?
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Наверное нет. Это как у психов. Настоящий псих никогда не признает себя психом.
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гм, да похрен,что там беспокоит роисян. меня как-то больше волнует происходящее в НАШЕЙ стране. окозамыливание в наших сми набирает обороты, у нас все хорошо...
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скачи дальше быдло
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нехай кацапів краще непокоїть стан пенсів на росії. Як на дрова бабусям назбирати, як газ провести до їх домівок, як хоч щось схоже на дорогу зробити в містах та селах Якутії, наприклад, чи просто за садовим кільцем зробити хоч щось схоже на цивілізацію...
От же ж ідіоти, реальні козломорді ідіоти, сидять в лохмітті, в холодних домах, серуть в дірки в огородах, а турбує "положеніе в Гондурасє"..
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у себя сначала в черепе порядок наведи скакел
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а що тобі більш за все не сподобалось? про дірки, в які ви ср..те, чи про дороги в Якутії??? ..
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ДЫРКУ СЕБЯ СНАЧАЛА ЗАМАЖЬ БЫДЛО
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Все что в России есть гениальное, построено и создано европеицами и иностранцами, по их проектам. Если это все убрать в параше останутся одни блочные хрущевки
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Останутся одни блочные хрущевки, построенные по технологии Донбассэнергострой, Украина.
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А чего это винторогие так распереживались..?? Цены на ягель стабильны...урожаи растут..... могут расслабится и продолжать лакать боярышник....
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В красовках " нью баланс" или это уже замещение?
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ну чё хохлосвиньи -скоро вы будете испытывать новые мед.препараты -и дроны с грибами -удачи
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УМНО СКАККЕЛ УМНО
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Нам уже страшно. Вася, спасибо, что предупредил.
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Кацапы, мой вам совет: как только сахар начнет дешеветь - выходите ночевать на улицу.
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Канадские хоккеисты провели матч в украинских вышиванках: опубликованы фото и видео https://www.obozrevatel.com/sport/hockey/98617-kanadskie-hokkeistyi-proveli-match-v-ukrainskih-vyishivankah-opublikovanyi-foto-i-video.htm
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБольше всего россиян беспокоят международные конфликты и рост цен, - опрос
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