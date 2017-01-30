 Больше всего россиян беспокоят международные конфликты и рост цен, - опрос

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Индекс страхов по первой проблеме в ноябре-декабре 2016 г. составил 14 пунктов. Показатель, демонстрирующий уровень опасений россиян относительно подорожания товаров и обесценивания сбережений, - 10 п.
Индекс страхов из-за роста преступности в декабре опустился до -1 п. Меньше стали беспокоить и внутренние беспорядки, конфликты (-7 п.). За год стали меньше беспокоить возможные проблемы со здоровьем, получением медицинской помощи (-8 п.).
Боязнь снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и т. п. существенно ниже: соответствующий индекс равен -18 п. Индекс страхов потери работы в декабре составил -29 п.
Семейные конфликты и проблемы по-прежнему занимают последнюю строчку в рейтинге страхов: соответствующий показатель индекса в декабре составил -50 п.
Индекс страхов показывает, насколько высокой кажется россиянам вероятность наступления той или иной проблемы. Индекс строится на основе вопроса "Как Вы оцениваете вероятность появления следующих проблем в Вашей жизни?", измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от -100 до 100. Ответу "полностью уверен, что случится" присвоен коэффициент 1, ответу "думаю, что случится" коэффициент 0,5, ответу "скорее, случится" 0,1, ответу "скорее, не случится" (-0,1), ответу "думаю, не случится" (-0,5), ответу "полностью уверен, что не случится" (-1). Чем выше значение индекса, тем более вероятным кажется россиянам наступление проблемы.
Инициативный всероссийский опрос был проведен 24-25 декабря 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 федеральных округах России. Объем выборки - 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Выборка многоступенчатая стратифицированная, с пошаговым отбором домохозяйств, с применением квот на последнем этапе отбора. Для данной выборки максимальный размер ошибки (с учетом эффекта дизайна) с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Метод опроса - личные формализованные интервью по месту жительства респондента.
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Не в курсе, он родил уже или всё еще на сносях?
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От же ж ідіоти, реальні козломорді ідіоти, сидять в лохмітті, в холодних домах, серуть в дірки в огородах, а турбує "положеніе в Гондурасє"..
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