 Трое мирных жителей ранены в результате массированного артобстрела боевиками "ДНР" Авдеевки и Ясиноватского района, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Террористы "ДНР" нанесли целенаправленный огневой удар по жилым кварталам Авдеевки, имея достоверную информацию о том, что в этом районе находятся гражданские лица. В результате обстрела трое мирных жителей получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения различных частей тела. Сейчас всем гражданам оказана медицинская помощь. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и предварительно квалифицированы по ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Донецкой области", - сказано в сообщении.
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