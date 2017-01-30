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 Трое мирных жителей ранены в результате массированного артобстрела боевиками "ДНР" Авдеевки и Ясиноватского района, - прокуратура

29 января во время массированного артобстрела г. Авдеевки и Ясиноватского района боевиками террористической организации "ДНР" ранения получили трое мирных жителей 1976, 1959 и 1991 г.р..

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Террористы "ДНР" нанесли целенаправленный огневой удар по жилым кварталам Авдеевки, имея достоверную информацию о том, что в этом районе находятся гражданские лица. В результате обстрела трое мирных жителей получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения различных частей тела. Сейчас всем гражданам оказана медицинская помощь. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и предварительно квалифицированы по ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Донецкой области", - сказано в сообщении.

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Самі ж кричали: "путін прийді, путін - введі..." - обережно, мрії збуваються...
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За що боролись, те і отримали!! Мрії здійснюються ))))
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Ты знаешь везде есть дебилы, ну не все есть таковыми, есть люди которых особенно не спрашивали. Подумай разве, херячили бы по народу, который был бы за такую бы хуйню? Лично я сомневаюсь, уехать куда либо им сложно, вот и попали под раздачу. А так если по серьезному, если ты их считаешь всех "врагами", расхиряч весь Донбасс! Но почему это не сделано? Значит, в этой ситуации договорено изначально все и твое мнение блядь ни кто не спрашивал и мое по давно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое мирных жителей ранены в результате массированного артобстрела боевиками "ДНР" Авдеевки и Ясиноватского района, - прокуратура
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