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Все про:дети (2904) Киевская область (1346) Нацполиция (5680) похищение (1149)

 Двое мужчин в Белой Церкви похитили 9-летнего мальчика и требовали за него выкуп 10 тыс. грн, - полиция

Сотрудники Белоцерковской полиции задержали 30-летнего мужчину и его сообщника, которые по предварительному сговору в городе Белая Церковь похитили 9-летнего мальчика и требовали у родственников за него выкуп в 10 тысяч гривен.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Отделе коммуникации полиции Киевской области, 29 января, вечером в Белоцерковский отдел полиции обратилась местная пенсионерка и сообщила, что в этот же день ее внук ушел из дома играть во двор и исчез.

Кроме этого, женщине подкинули записку с текстом: "Если нужен ребенок, то надо подготовить 10 000 гривен до двенадцати ночи". Правоохранители сразу начали поиски ребенка.

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При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению данного преступления причастен 30-летний житель пгт Гребенки Васильковского района.

Выяснилось, что мужчина обманным путем заманил парня к себе домой, где вместе с сообщником связали его и насильно удерживали, требуя от родственников за его освобождение выкуп в 10 тысяч гривен. Однако, 9-летний мальчик при отсутствии злоумышленников сам освободился из плена и на маршрутном такси вернулся домой.

Сейчас правоохранители задержали вымогателя и его сообщника по ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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По данному факту следователями Белоцерковского отдела полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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Кацапы . Украинцы на такую мерзость неспособны.
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"мальчик при отсутствии злоумышленников сам освободился из плена и на маршрутном такси вернулся домой" - мальчику конфет, а двух гон*онов в петушиный угол, бизнесмэны - похитители хреновы....
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..."9 летний мальчик при отсутствии злоумышленников сам освободился из плена и на маршрутном такси вернулся домой"... вот жеж дебилы...
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Ганстеры-долбое@ы, таким максималку давать нужно.
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Сразу вспомнился "Вождь краснокожих" О'Генри
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое мужчин в Белой Церкви похитили 9-летнего мальчика и требовали за него выкуп 10 тыс. грн, - полиция
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