 Двое мужчин в Белой Церкви похитили 9-летнего мальчика и требовали за него выкуп 10 тыс. грн, - полиция

Как сообщили Цензор.НЕТ в Отделе коммуникации полиции Киевской области, 29 января, вечером в Белоцерковский отдел полиции обратилась местная пенсионерка и сообщила, что в этот же день ее внук ушел из дома играть во двор и исчез.
Кроме этого, женщине подкинули записку с текстом: "Если нужен ребенок, то надо подготовить 10 000 гривен до двенадцати ночи". Правоохранители сразу начали поиски ребенка.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению данного преступления причастен 30-летний житель пгт Гребенки Васильковского района.
Выяснилось, что мужчина обманным путем заманил парня к себе домой, где вместе с сообщником связали его и насильно удерживали, требуя от родственников за его освобождение выкуп в 10 тысяч гривен. Однако, 9-летний мальчик при отсутствии злоумышленников сам освободился из плена и на маршрутном такси вернулся домой.
Сейчас правоохранители задержали вымогателя и его сообщника по ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
По данному факту следователями Белоцерковского отдела полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
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