 Украина осуждает вооруженное нападение на мечеть в Квебеке и поддерживает Канаду в борьбе с терроризмом, - Климкин

Об этом в своем аккаунте в Твиттере написал глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.
"Решительно осуждаем чудовищную атаку в Квебеке. Мысленно я с жертвами, мы поддерживаем народ Канады в борьбе с терроризмом", - заявил Климкин.
"Шокирующее преступление в Квебеке. Наши сердца сегодня там. Дорогие канадцы, пожалуйста, мужайтесь", - написал в Твиттере посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
Напомним, в городе Квебек (Канада) пять человек погибли в результате стрельбы в мечети, которую открыл неизвестный во время вечерней молитвы.
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А в цей час, наші хлопці гинуть під Юзівкою; орда поперла після дози...
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Стоит мусульманам стать в либеральной светской стране хотя бы значительным меньшинством и ... держитесь тогда все остальные!
Все разговоры о "мирной религии" ислам рассчитаны на общественных дебилов, которые, вместо того, чтобы обратиться к первосточниками (Корану и Хадисам), жуют подслащенную либеральную пропаганду фальшивого гуманизма.
Не можете сделать над собой усилие, чтоб обратиться к первоисточникам? Тогда посмотрите хотя бы фильмы об исламе в Ютубе. Там их достаточно - и коротко и полнометражных.
Вождь иранской исламской революции айятолла Хомейни когда-то еще в 70-х сказал во время забытой миром ирано-иракской войны на сетования, что уж больно много жертв, что "ислам возник в крови и в крови должен существовать".
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Етноцид - різновид етнонаціональної політики (політичної поведінки), спрямованої на знищення ідентичності й культури конкретного народу (етносу).
Світове співтовариство, міжнародне право й гуманістична мораль рішуче засуджують будь-які прояви етноциду й розглядають його як злочин проти людства.
Тут новий Нюрнберг світить.
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