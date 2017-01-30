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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Канада (786) мечеть (51) терроризм (19720) Шевченко Андрей посол (142) Климкин (1078)

 Украина осуждает вооруженное нападение на мечеть в Квебеке и поддерживает Канаду в борьбе с терроризмом, - Климкин

Украина осуждает нападение на мечеть в Квебеке (Канада), повлекшее гибель по крайней мере 5 человек.

Об этом в своем аккаунте в Твиттере написал глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Решительно осуждаем чудовищную атаку в Квебеке. Мысленно я с жертвами, мы поддерживаем народ Канады в борьбе с терроризмом", - заявил Климкин.

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"Шокирующее преступление в Квебеке. Наши сердца сегодня там. Дорогие канадцы, пожалуйста, мужайтесь", - написал в Твиттере посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Напомним, в городе Квебек (Канада) пять человек погибли в результате стрельбы в мечети, которую открыл неизвестный во время вечерней молитвы.
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Швиденько сходняк в Мінськ і виразити заклопотаність....

А в цей час, наші хлопці гинуть під Юзівкою; орда поперла після дози...
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Только дурак, не знающий и не желающий знать ничего об исламе, может допустить свободную иммиграцю этой нечисти в свою страну.
Стоит мусульманам стать в либеральной светской стране хотя бы значительным меньшинством и ... держитесь тогда все остальные!
Все разговоры о "мирной религии" ислам рассчитаны на общественных дебилов, которые, вместо того, чтобы обратиться к первосточниками (Корану и Хадисам), жуют подслащенную либеральную пропаганду фальшивого гуманизма.
Не можете сделать над собой усилие, чтоб обратиться к первоисточникам? Тогда посмотрите хотя бы фильмы об исламе в Ютубе. Там их достаточно - и коротко и полнометражных.
Вождь иранской исламской революции айятолла Хомейни когда-то еще в 70-х сказал во время забытой миром ирано-иракской войны на сетования, что уж больно много жертв, что "ислам возник в крови и в крови должен существовать".
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лібераст, задумайся!
Етноцид - різновид етнонаціональної політики (політичної поведінки), спрямованої на знищення ідентичності й культури конкретного народу (етносу).

Світове співтовариство, міжнародне право й гуманістична мораль рішуче засуджують будь-які прояви етноциду й розглядають його як злочин проти людства.

Тут новий Нюрнберг світить.
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Климкину, к логопеду пора..Устойчивый клиент из пэциного отдела кадров..Картаво-шепелявых, за бугор..
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кЛІмкін, а відносно воїнів ЗСУ, що загинули вчора під Авдіївкою, мовчиш?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина осуждает вооруженное нападение на мечеть в Квебеке и поддерживает Канаду в борьбе с терроризмом, - Климкин
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