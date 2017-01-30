 Российские адвокаты выступили в поддержку арестованного в оккупированном Крыму Курбединова

Данное письмо опубликовала Медиазона, передает Цензор.НЕТ.
"26 января 2017 года. в Симферополе задержан и арестован на 10 суток адвокат Эмиль Курбединов. Арестован за публикацию в 2013 году "экстремистского" видео в интернете - видео с митинга запрещенной в России мусульманской организации. Его офис и квартира подвергнуты обыскам якобы по уголовному делу о деятельности той же организации.
С 2014 года в Крыму российскими властями последовательно удушаются основные права и свободы человека. Свобода собраний, совести и слова на полуострове фактически уничтожены, уголовные дела, административные аресты и штрафы щедро раздаются людям любых взглядов и сфер деятельности - журналистам, анархистам, мусульманам только лишь за выражение своего мнения, за вывешенный в автомобиле флаг, за критику власти, за попытку провести мирный пикет или собрание. С 2014 года статья 20.3 КоАП (Публичная демонстрация нацистской символики или атрибутики экстремистских организаций), по которой арестован Курбединов, массово используется российскими властями в политических целях.
В Крыму отсутствуют какие-либо правозащитные организации, общественно-наблюдательные комиссии, а доступ независимых мониторинговых миссий максимально ограничен. Судебная система в Крыму низведена до состояния формальной инстанции, крымские суды не выполняют элементарные нормы законодательства, игнорируют решения и разъяснения высших судов РФ.
Последним препятствием на пути к тотальному бесправию остаются адвокаты - те единицы, что готовы активно и открыто защищать журналистов, активистов и простых людей, беспочвенно назначаемых "террористами" или "диверсантами". Адвокат Курбединов защищает украинского журналиста Николая Семену, лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова и многих других.
Не вызывает сомнений, что одновременный арест адвоката за размещение видеоролика в соцсети и обыски у него в офисе и квартире носят спланированный и политический характер с целью запугивания, поиска компрометирующих материалов и устранения его от выполнения профессионального долга.
Вызывает недоумение позиция Адвокатской палаты Крыма, назвавшей преследование своего адвоката "законным".
Мы - российские адвокаты, в том числе работающие в Крыму, выражаем солидарность со своим коллегой, обращаемся к Федеральной палате адвокатов Российской Федерации с просьбой предпринять ряд мер по его защите и не допустить его сугубо политического преследования", - говорится в письме.
В даное время к обращению присоединились:
Александр Попков, Адвокатская палата Краснодарского края
Андрей Сабинин, Адвокатская палата Ставропольского края
Светлана Сидоркина, Адвокатская палата Москвы
Сергей Локтев, Адвокатская палата Липецкой области
Ирина Хрунова, Адвокатская палата Республики Татарстан
Ильнур Шарапов, Адвокатская палата Москвы
Раушания Камалова, Адвокатская палата Республики Татарстан
Алексей Бушмаков, Адвокатская палата Свердловской области
Андрей Лепёхин, Адвокатская палата Челябинской области
Дмитрий Динзе, Адвокатская палата Ленинградской области
Ольга Динзе, Адвокатская палата Москвы
Ольга Лепёхина, Адвокатская палата Челябинской области
Рамиль Ахметгалиев, Адвокатская палата Республики Татарстан
Роман Качанов, Адвокатская палата Свердловской области
Дмитрий Герасимов, Адвокатская палата Санкт-Петербурга
Марат Сагитов, Адвокатская палата Москвы
Ольга Карачёва, Адвокатская палата Санкт-Петербурга
Алексей Ладин, Адвокатская палата Тюменской области
Мария Серновец, Адвокатская палата Москвы
Елена Денисенко, Адвокатская палата Краснодарского края
Виталий Черкасов, Адвокатская палата Ленинградской области
Игорь Мангилев, Адвокатская палата Санкт-Петербурга
Михаил Беньяш, Адвокатская палата Краснодарского края
Олег Агафонов, Адвокатская палата Ростовской области
Юлия Казанцева, Адвокатская палата Новосибирской области
Сергей Легостов, Адвокатская палата Севастополя
Оксана Железняк, Адвокатская палата Севастополя
Евгений Губин, Палата адвокатов Нижегородской области
Марина Дубровина, Адвокатская палата Краснодарского края
Юрий Чупилкин, Адвокатская палата Ростовской области
Елена Макарова, Адвокатская палата Свердловской области
Ахмед Ахмедов, Адвокатская палата Республики Дагестан
Сапият Магомедова, Адвокатская палата Республики Дагестан
Присоединиться к обращению адвокатов можно, отправив свою подпись на адрес crimean.lawyers2017@gmail.com.
Напомним, 26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск. Позже стало известно, что Сейрана Салиева также задержали. Во время его задержания произошла потасовка местных жителей, пришедших поддержать Салиева, с силовиками: "Шестерки! Запомни этот день, в аду гореть будете. Позорники!". В итоге оккупанты присудили 12 суток ареста активисту Салиеву из-за аудиозаписей (песен Мацураева) и фотографий на его страничке в "Вконтакте". Адвокат Курбединов же был арестован на 10 суток за репост в "Вконтакте" в 2013 году анонса митинга организации "Хизб ут-Тахрир".
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вчера в 23:14
СМЕРТЬ ПОЛІТВ'ЯЗНЯ
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Від численних травм та забоїв, сьогодні вночі, в Лук'янівському СІЗО міста Києва помер Анатолій Яременко, 27.04.1985. Революціонер та активіст з Черкащини, місто Городище.
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Нагадаю, в січні 2016 р. в тому ж таки Лук'янівському СІЗО загинув націоналіст Макар Колесников.
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