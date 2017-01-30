 Бой в районе Авдеевки продолжается. Украинские воины мужественно держатся на своих позициях, - 72 ОМБр

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы 72 ОМБр, опубликованном в Facebook.
"Утром 30 января бой продолжается, ночью его интенсивность несколько уменьшилась, сейчас нарастает снова. Получив поддержку от других подразделений бригады, в Авдеевке военнослужащие мужественно держатся на своих позициях, включая захваченные у врага в результате решительной контратаки", - сказано в сообщении.
"Мы готовы к любым неожиданностям как со стороны врага, так и в плане наших перспектив", - говорят бойцы.
Напомним, по сообщению пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки было зафиксировано 56 обстрелов, в результате которых 5 украинских военнослужащих погибли, 9 ранены и 4 травмированы.
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Приймай, пекло, московських чортів!
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Штурм украинских позиций под Авдеевкой, который состоялся в воскресенье утром, осуществляли две группы российских оккупационных войск по 25-30 человек каждая.
В Украине на шее народа:
Армия -- 220 тыс чел
СБУ -- 33,5
МВД -- 360 тыс чел и прочее и прочее
Кому это впаривают про 50 чел раша-окупантов
Просто эпическая битва
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