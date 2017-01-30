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Все про:обстрел (5202) боевые действия (955) Авдеевка (707)

 Бой в районе Авдеевки продолжается. Украинские воины мужественно держатся на своих позициях, - 72 ОМБр

Сегодня, 30 января, в районе Авдеевки продолжается бой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы 72 ОМБр, опубликованном в Facebook.

"Утром 30 января бой продолжается, ночью его интенсивность несколько уменьшилась, сейчас нарастает снова. Получив поддержку от других подразделений бригады, в Авдеевке военнослужащие мужественно держатся на своих позициях, включая захваченные у врага в результате решительной контратаки", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раненых военнослужащего и двух гражданских доставили в Днепр из авдеевской промзоны, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко

"Мы готовы к любым неожиданностям как со стороны врага, так и в плане наших перспектив", - говорят бойцы.

Напомним, по сообщению пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки было зафиксировано 56 обстрелов, в результате которых 5 украинских военнослужащих погибли, 9 ранены и 4 травмированы.


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Cлава нашим воинам, нашей стране! Светлая память погибшим.
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Борони, Боже, наших героїв!
Приймай, пекло, московських чортів!
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Пора задуматься о проведении АТО в вконче засраной
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Та да. Из-за боев уже второй день не идут эшелоны через Ясиноватую. Рыжему таракану сплошной убыток.
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Раненых военнослужащего и двух гражданских доставили в Днепр из авдеевской промзоны, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко

Штурм украинских позиций под Авдеевкой, который состоялся в воскресенье утром, осуществляли две группы российских оккупационных войск по 25-30 человек каждая.

В Украине на шее народа:
Армия -- 220 тыс чел
СБУ -- 33,5
МВД -- 360 тыс чел и прочее и прочее

Кому это впаривают про 50 чел раша-окупантов
Просто эпическая битва
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Погибшим - земля пухом, раненым - скорейшего выздоровления . Остальным МУЖЧИНАМ - держитесь, вся Украина за вас переживает ! Мы гордимся вами - вы настоящие ГЕРОИ ! Слава Украине и ее ВОИНАМ ! Не забываем помогать армии !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБой в районе Авдеевки продолжается. Украинские воины мужественно держатся на своих позициях, - 72 ОМБр
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