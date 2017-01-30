 Оккупанты намерены передать Ялтинскую киностудию в федеральную собственность России

Об этом рассказала так называемый министр культуры оккупированного Крыма Арина Новосельская, сообщают Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Крыма.
"Ялтинская киностудия, скорее всего, будет передана на федеральный уровень, где к ней будет применена программа развития Фонда Кино и департамента по развитию кино", - сказала Новосельская.
"Развитие киностудии - это огромные вложения, республике (оккупированному Крыму - ред.) не потянуть. В нынешнем году реконструкции Ялтинской киностудии не будет", - отметила Новосельская.
2 сентября 2014 года так называемый парламент Крыма принял незаконное решение о выкупе Ялтинской киностудии в собственность полуострова за 1,3 млн гривен. Марионеточные власти оккупированного Крыма закрепили имущество Ялтинской киностудии за подконтрольным Кремлю так называемым министерством культуры полуострова.
10 сентября 2014 года "парламент Крыма" отменил решение 15-летней давности об акционировании и продаже контрольного пакета акций Ялтинской киностудии. Владелец студии Сергей Аршинов назвал действия оккупантских властей незаконными и сообщил о намерении оспорить их в суде. В августе 2016 года Верховный Суд России оставил в силе решение о "национализации" киностудии.
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Многие из вас слышали про ЧЕРНУЮ СОТНЮ?
Кода наш друг пожаловался, что в Киевской таможне его контейнера выворачивают на изнанку, досматривают по три-четыре дня представители Черной сотни, я подвисла.
Мне стало интересно, каким образом представители Майдана попадают на таможню, да к тому же досматривают контейнера.
Оказалось никакого отношения к майдану эти персонажи не имеют. Это "работают" представители Межведомственного целевого центра (МЦЦ) и мобильные группы для борьбы с коррупцией на таможне.Они же и называют себя пафосно "черная сотня". Для чего они созданы можно почитать тут.
Что же происходит по факту?
А по факту ребятки с зарплатами от 30 до 50 ТЫСЯЧ гривен, те самые мобильные группы занимаются обычным бандитизмом.
Их руководство определило 4 самые мощные фирмы на таможенном посту. Каждая декларация приносит в бюджет от 250 до 500 тыс гривен. Контейнера идут регулярно, и с помощью мобильных групп их начали нагибать.
Как только декларация заходит в базу таможни, эти перцы ставят ее на свой дополнительный досмотр. Сразу объясню, что груз самый обычный 7 километр из Китая. Обувь, полотенца, шмотки. Никаких брендов, ничего особо дорогого.
Далее на досмотр приезжает первая мобильная группа. Полностью выгружает контейнер. В процессе режут коробки, выворачивают и разрывают мешки, уродуют упаковку. Все сходится. Загружают. Тут же приезжает вторая мобильная группа. Проделывает то же самое, аргументируя это тем, что они проверяют не только таможенников, но и первую мобильную группу. После второй группы приезжает...ТРЕТЬЯ!))
И снова полная выгрузка! Контейнера стоят по 3-4 дня. Товар в говне. НИКАКИХ НАРУШЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО, но это не мешает мобильным группам выворачивать следующие и следующие контейнера одних и тех же фирм!
Цифра уже была озвучена. Власов хочет 500 ДОЛЛАРОВ США с каждого контейнера.
Как вам борьба с контрабандой? Нам тоже понравилось.
Мы приехали на досмотр. Учитывая, что я бывший таможенный брокер, а один из наших участников АТО бывший таможенник мы от души повеселились))) Остальные члены организации просто охреневали от беспредела. Контейнера быстро отпустили. На следующие "черную метку" кинули, но ехать отказались.
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Наши юристы пока позакидывали скарги. В понедельник мы снова планируем быть в Киеве...
И да, территориально "Черная сотня" сидит в Фискальной службе на Львовской площади 8, вход в которую охраняется круче, чем золотой запас Америки.
Продолжение следует...
Olesya DENISENKO
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