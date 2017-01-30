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 Оккупанты намерены передать Ялтинскую киностудию в федеральную собственность России

Оккупанты не исключают возможность передачи в федеральную собственность Ялтинской киностудии, которая была захвачена россиянами в 2014 году.

Об этом рассказала так называемый министр культуры оккупированного Крыма Арина Новосельская, сообщают Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Крыма.

"Ялтинская киностудия, скорее всего, будет передана на федеральный уровень, где к ней будет применена программа развития Фонда Кино и департамента по развитию кино", - сказала Новосельская.

"Развитие киностудии - это огромные вложения, республике (оккупированному Крыму - ред.) не потянуть. В нынешнем году реконструкции Ялтинской киностудии не будет", - отметила Новосельская.

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2 сентября 2014 года так называемый парламент Крыма принял незаконное решение о выкупе Ялтинской киностудии в собственность полуострова за 1,3 млн гривен. Марионеточные власти оккупированного Крыма закрепили имущество Ялтинской киностудии за подконтрольным Кремлю так называемым министерством культуры полуострова.

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10 сентября 2014 года "парламент Крыма" отменил решение 15-летней давности об акционировании и продаже контрольного пакета акций Ялтинской киностудии. Владелец студии Сергей Аршинов назвал действия оккупантских властей незаконными и сообщил о намерении оспорить их в суде. В августе 2016 года Верховный Суд России оставил в силе решение о "национализации" киностудии.
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інфа проскочила.що була спроба вбивства аксьонова-гобліна.....
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"Черная сотня" на киевской таможне занимается обычным бандитизмом - эксперт

Многие из вас слышали про ЧЕРНУЮ СОТНЮ?

Кода наш друг пожаловался, что в Киевской таможне его контейнера выворачивают на изнанку, досматривают по три-четыре дня представители Черной сотни, я подвисла.

Мне стало интересно, каким образом представители Майдана попадают на таможню, да к тому же досматривают контейнера.

Оказалось никакого отношения к майдану эти персонажи не имеют. Это "работают" представители Межведомственного целевого центра (МЦЦ) и мобильные группы для борьбы с коррупцией на таможне.Они же и называют себя пафосно "черная сотня". Для чего они созданы можно почитать тут.

Что же происходит по факту?

А по факту ребятки с зарплатами от 30 до 50 ТЫСЯЧ гривен, те самые мобильные группы занимаются обычным бандитизмом.

Их руководство определило 4 самые мощные фирмы на таможенном посту. Каждая декларация приносит в бюджет от 250 до 500 тыс гривен. Контейнера идут регулярно, и с помощью мобильных групп их начали нагибать.

Как только декларация заходит в базу таможни, эти перцы ставят ее на свой дополнительный досмотр. Сразу объясню, что груз самый обычный 7 километр из Китая. Обувь, полотенца, шмотки. Никаких брендов, ничего особо дорогого.

Далее на досмотр приезжает первая мобильная группа. Полностью выгружает контейнер. В процессе режут коробки, выворачивают и разрывают мешки, уродуют упаковку. Все сходится. Загружают. Тут же приезжает вторая мобильная группа. Проделывает то же самое, аргументируя это тем, что они проверяют не только таможенников, но и первую мобильную группу. После второй группы приезжает...ТРЕТЬЯ!))

И снова полная выгрузка! Контейнера стоят по 3-4 дня. Товар в говне. НИКАКИХ НАРУШЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО, но это не мешает мобильным группам выворачивать следующие и следующие контейнера одних и тех же фирм!

Цифра уже была озвучена. Власов хочет 500 ДОЛЛАРОВ США с каждого контейнера.

Как вам борьба с контрабандой? Нам тоже понравилось.

Мы приехали на досмотр. Учитывая, что я бывший таможенный брокер, а один из наших участников АТО бывший таможенник мы от души повеселились))) Остальные члены организации просто охреневали от беспредела. Контейнера быстро отпустили. На следующие "черную метку" кинули, но ехать отказались.

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Наши юристы пока позакидывали скарги. В понедельник мы снова планируем быть в Киеве...

И да, территориально "Черная сотня" сидит в Фискальной службе на Львовской площади 8, вход в которую охраняется круче, чем золотой запас Америки.

Продолжение следует...

Olesya DENISENKO
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Тщетные усилия. Ведь каждый знает, что у нас есть мырный план Порошенка.
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дык её немцы уже в собственность Рейха передавали..
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Когнитивный диссонанс испытали жители Москвы, когда увидели, как полуодетый человек, похожий на стерха, гнался за Паниным с ржавым пистолетом и кричал: "Пристрелю суку!".
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Кацапские свиньи могут только отнимать и делить ибо воровство и наглость у них в крови.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты намерены передать Ялтинскую киностудию в федеральную собственность России
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