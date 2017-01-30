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 Регистрация участников пробного ВНО завершится 31 января

31 января завершается регистрация участников пробного внешнего независимого оценивания (ВНО).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Освіта.ua, пробное ВНО проводится для ознакомления выпускников школ и абитуриентов с процедурой ВНО, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования, рабочему месту и т. д.

Каждый пользователь сможет принять участие в пробном ВНО по украинскому языку и литературе, а также в одном из тестов на выбор - по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, русскому, французскому языкам.

Пробное тестирование по украинскому языку и литературе состоится 1 апреля, по другим предметам - 8 апреля.

Участие в пробном внешнем независимом оценивании является платным. Стоимость тестирования по одному тестовому предмету составляет 129 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВНО по английскому языку в следующем году не будет обязательным для всех выпускников, - директор УЦОКО Карандий

Напомним, ранее директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий заявил, что государственную итоговую аттестацию выпускники школ будут сдавать на пунктах тестирования в форме ВНО.
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