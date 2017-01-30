 Спецслужбы США изучают, сможет ли руководство РФ и Китая выжить при ядерном ударе, - Bloomberg

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет управления директора Национальной разведки США (ODNI) и Стратегического командования Вооруженных сил США.
По данным агентства, соответствующий запрос был отправлен от лица конгрессмена-республиканца, члена подкомитета по стратегическим силам комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил Майка Тернера.
Предлагалось проанализировать такие факторы, как "вероятность выживаемости" руководства обеих стран, сохранения им командных функций, контроля над ситуацией и принципа "непрерывности в исполнении государственных программ".
Отчет должен был включать координаты расположения и описание "наземных и подземных объектов" обеспечения безопасности российского и китайского политического и военного руководства и их оперативных штабов "на период кризиса и военного времени".
Стратегическому командованию было также поручено проанализировать, как все эти факторы соотносятся с планами Вашингтона по ведению ядерной войны.
В Стратегическом командовании ВС США отметили, что его эксперты "готовят соответствующий ответ" на данный запрос, "разглашение каких-либо деталей на данном этапе преждевременно".
Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном снятии санкций с России в обмен на соглашение по ядерному оружию.
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Пора уже к экспериментам над ними переходить.
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Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) прекратил деятельность магазина duty free Pavo group.
Об этом сообщил партнер юридической компании "Анте" Андрей Гук на своей странице в Facebook.
"Мастер Авиа" (компания управляющая аэропортом ) сегодня ночью полностью отключил свет в магазине беспошлинной торговли Pavo и аннулировало все пропуски работникам магазина. При этом договор аренды, по мнению ООО "Паво груп", не расторгнут, является действующим, акты стороны не подписывали. За январь аренда оплачена. Аэропорт действует незаконным путем, поскольку он не обратился в суд для решения спора относительно одностороннего досрочного прекращения договора, а отключил подачу электроэнергии в магазин", - сообщил юрист.
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в первую очередь нужно поражать системы управления и связи
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Если финансирование закончится, у вас есть план Б, как жить?
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И куда она без денег полетит по вашему? Каков план?
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А.С. Пушкин
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Вчера в 17:46,
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений (ФГБНУ ВИЗР) бьют тревогу: в нашей стране сложилась чрезвычайная ситуация с зерном, почти все оно заражено опасным грибом фузариозом. Это очень серьезное заболевание растений, которое снижает качество зерна до фуражного, уменьшает всхожесть семян, но главное - при нем выделяются опасные для человека микотоксины. Из зерна они легко попадают в хлеб, муку, пиво. Это чревато не только разовыми отравлениями, но и развитием хронических болезней.
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Так що - з Богом.
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Выживают Тараканы и Крысы.
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Цікаво, гниди виживуть?
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Новости Крымнаша. Выпуск #804 за 29.01.2017 «Эвакуация из гавани» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/01/29/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-804-%d0%b7%d0%b0-29-01-2017-%d1%8d%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83/ … ссылки, фото и видео в блоге
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