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Все про:Китай (925) разведка (1500) Россия (64966) США (11786) ядерное оружие (444) Bloomberg (82)

 Спецслужбы США изучают, сможет ли руководство РФ и Китая выжить при ядерном ударе, - Bloomberg

Спецслужбы США готовят оценку того, насколько высоки шансы у руководства России и Китая выжить при нанесении ядерных ударов по территории этих стран.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет управления директора Национальной разведки США (ODNI) и Стратегического командования Вооруженных сил США.

По данным агентства, соответствующий запрос был отправлен от лица конгрессмена-республиканца, члена подкомитета по стратегическим силам комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил Майка Тернера.

Предлагалось проанализировать такие факторы, как "вероятность выживаемости" руководства обеих стран, сохранения им командных функций, контроля над ситуацией и принципа "непрерывности в исполнении государственных программ".

Отчет должен был включать координаты расположения и описание "наземных и подземных объектов" обеспечения безопасности российского и китайского политического и военного руководства и их оперативных штабов "на период кризиса и военного времени".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбачев призвал Путина и Трампа инициировать запрет ядерной войны

Стратегическому командованию было также поручено проанализировать, как все эти факторы соотносятся с планами Вашингтона по ведению ядерной войны.

В Стратегическом командовании ВС США отметили, что его эксперты "готовят соответствующий ответ" на данный запрос, "разглашение каких-либо деталей на данном этапе преждевременно".

Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном снятии санкций с России в обмен на соглашение по ядерному оружию.
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Спецслужбы США изучают, сможет ли руководство РФ и Китая выжить при ядерном ударе.

Пора уже к экспериментам над ними переходить.
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спочатку на китайцях з кацапами, а потім перейти на експеременти на мишах.
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диванный стратег,че там посмотрит...
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так это рядом будут пробовать, тебя тоже это коснётся, руководства Китая и России нет а тебя да, но какое им дело до этого, правильно?)
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Брехло подражает хуйлу

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) прекратил деятельность магазина duty free Pavo group.

Об этом сообщил партнер юридической компании "Анте" Андрей Гук на своей странице в Facebook.

"Мастер Авиа" (компания управляющая аэропортом ) сегодня ночью полностью отключил свет в магазине беспошлинной торговли Pavo и аннулировало все пропуски работникам магазина. При этом договор аренды, по мнению ООО "Паво груп", не расторгнут, является действующим, акты стороны не подписывали. За январь аренда оплачена. Аэропорт действует незаконным путем, поскольку он не обратился в суд для решения спора относительно одностороннего досрочного прекращения договора, а отключил подачу электроэнергии в магазин", - сообщил юрист.
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Ponjatno,shto trump utku brosil-kak Reagan kosmiceskuju zvjozdnuju voinu objavil kacapam...............)))))))..........huilo devatsja nekuda-ves bjudzet mordora na bomby..............)))))))))))))).........................popcorna vsem ne hvatajet...........).........
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Поднятие цены водки в 3 раза уничтожит руководство паРашки гораздо быстрее....
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Тяжело в учении-легко в бою !!,Изучайте ,только побыстрей!!
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Хорошее исследование Представляю радость и восторг по этому поводу руководства РФ и Китая.
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конечно же нет и сша то же!!! останется только руководство Bloomberg!!!!
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руководство без подчинённых - мусор, сборище ублюдков
в первую очередь нужно поражать системы управления и связи
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Хорошая новость! Скоро армия рашеновских ботов останется без финансирования.


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Я не понимаю вашей радости.
Если финансирование закончится, у вас есть план Б, как жить?
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Финансирование не закончится. Быстрее трамп закончится
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якщо забрати всі накрадені кошти у депутатів та олігархів-то Україна і МВФ зможе фінансувати.
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Идите и заберите. Они уже спрашивали, почему никто не идет....
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С предыдущей властью США был заключен негласный договор: вы нам даёте деньги, бесконтрольно, а мы выполняем все ваши указания беспрекословно. Радует что наконец-то эту шарашку прикроют!
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Т.е. теперь нет денег, Украина - птица гордая, как буревестник, куда хочет, туда и летает. Ок.
И куда она без денег полетит по вашему? Каков план?
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Изучать, изучать... Практика-критерий истины. Надо бы провести эксперимент.
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Выживут ли руцкие и китайцы никому не интересно?
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Заявлять такое всеравно что чесаться. Трамп устроет хаос в Америке . При Обаме такого небыло. Китаи выживет и даст ответку. Раша нет.
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если изучают это уже хорошо, значит скоро перейдут к опытам
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О сколько нам отритий чудних готовит просвещенья век. И опит,син ошибок трудних. И гений,парадоксов друг....😕😕😕
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Ученые бьют тревогу: российское зерно поражено смертельно опасным грибом
Вчера в 17:46,

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений (ФГБНУ ВИЗР) бьют тревогу: в нашей стране сложилась чрезвычайная ситуация с зерном, почти все оно заражено опасным грибом фузариозом. Это очень серьезное заболевание растений, которое снижает качество зерна до фуражного, уменьшает всхожесть семян, но главное - при нем выделяются опасные для человека микотоксины. Из зерна они легко попадают в хлеб, муку, пиво. Это чревато не только разовыми отравлениями, но и развитием хронических болезней.
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"Только не пиво, только не пиво" простонал рашист Ваня
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"Ну раз не пиво,тогда боярышник" твердо решил рашист Ваня
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Теория даунизма в России , доказана подтвержденными фактами , зерно всегда было заражено.
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Значит раша будет закупать зерно за границей!!!! Замещение однако
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Теорія перевіряється практикою.
Так що - з Богом.
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сможет ли руководство РФ и Китая выжить при ядерном ударе

Выживают Тараканы и Крысы.
.
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Мне Трамп определенно начинает нравится, и эксперименты у него интересные.
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Ну это не Трампа инициатива , а американских спецслужб ... Работа у них такая , моделировать подобные ситуации ... Хотя , чем чёрт не шутит ...
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Таки да . Нехай Трамп немного поиграет с казламордыми в доброго полицейского , пока ему это не осточертеет ... Ежели в первом акте ружьё вешают на сцену , то по законам жанра , в третьем акте оно обязательно выстрелит ...
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"По данным Bloomberg, запрос на проведение такого исследования направили члены Конгресса США от Республиканской и Демократической партий еще при президентстве Барака Обамы."
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у Путина столько двойников что хоть один сука но по любому выживет
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Вони двійників посадять квадратно-гніздовим способом і хоч один але залишиться.
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Странные американцы. Надо изучать сдохнет ли руководство параши при ядерном ударе, а не сможет ли выжить.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСпецслужбы США изучают, сможет ли руководство РФ и Китая выжить при ядерном ударе, - Bloomberg
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