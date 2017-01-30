 Трамп обвинил сенаторов Маккейна и Грэма в "постоянных попытках развязать Третью мировую войну"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.com, сенаторы должны сосредоточить свои усилия на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", нелегальной иммиграции и защите границ вместо того, чтобы постоянно стараться начать Третью мировую войну. Об этом Трамп написал в своем Twitter в ответ на совместное заявление Маккейна и Грэма с критикой его иммиграционного указа.
Президент отверг заявление его однопартийцев о том, что новый указ об ужесточении иммиграционного контроля способствует обострению террористической угрозы, а не укреплению безопасности США. "Совместное заявление бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма неверно - к сожалению, они слабы в вопросах иммиграции. Оба", - написал Трамп в еще одном твите.
Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Кроме того, документ ввел лимит на максимальное количество беженцев, которых Штаты готовы принять, - не более 50 тысяч в течение 2017 финансового года.
Своим указом глава государства также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена. Как пояснил президент, в отношении прибывающих в США мигрантов новые меры необходимы для того, чтобы в страну не проникали радикальные исламисты.
Джон Маккейн и Линдси Грэм, которые, как известно, придерживаются жестких антироссийских взглядов, заявили, что иммиграционный указ Трампа будет способствовать нарастанию террористической угрозы, а не усилению безопасности США.
Как отметили сенаторы, они опасаются, что этот указ в конечном итоге нанесет ущерб борьбе с терроризмом. Они высказали мнение, что меры, объявленные Трампом, посылают сигнал о нежелании Вашингтона видеть мусульман в стране. По версии авторов заявления, указ скорее поможет в вербовке террористов, чем усилит безопасность США.
Раскритиковали указ Трампа и демократы. Так, лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чарльз Шумер осудил решение приостановить прием США беженцев и въезд из ряда стран. Другие представители партии заявили, что указ не защищает Америку от ИГ, а дает террористам второй шанс, и те будут использовать позицию Трампа в пропагандистской работе.
Напомним, Джон Маккейн был кандидатом в президенты США от Республиканской партии в 2008 году, однако проиграл демократу Бараку Обаме. Линдси Грэм пытался баллотироваться на высший государственный пост на выборах в 2016 году, однако выбыл из борьбы на раннем этапе.
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Трамп вообще то забывает, что Америка - страна эмигрантов и все там (кроме индейцев) эмигранты в каком то колене. Родители Трампа сами беженцы из Германии
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некоторые утверждают, что Кеннеди не дал возможность военным уничтожить СССР, за что и ответил
похоже, история повторяется, но уже в виде фарса - на месте спецслужб я бы заразил Трампа сифоном, чтобы потом долго хохотать, играя в гольф
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Пионтковский: Китайские ракеты - это предупреждение кремлевским бл...дям, чтобы не заигрались со своим Трампушкой
Андрей #Пионтковский
По мнению российского публициста Андрея Пионтковского, размещение Пекином межконтинентальных баллистических ракет возле границ России должно убедить Кремль не идти на антикитайский союз с президентом США Дональдом Трампом.
Власти Китая разместили межконтинентальные баллистические ракеты близ российских границ, чтобы власти РФ не пошли на антикитайский союз с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение в Facebook высказал российский публицист и политолог Андрей Пионтковский.
"Китайские ракеты - это предупреждение кремлевским бл...дям (лучшим в мире), чтобы не заигрались в песочные Ялты со своим Трампушкой", - отметил он.
Китайская газета Global Times сообщила вчера, что в сети опубликовали фото китайской баллистической ракеты Dongfeng-41, транспортировку которой осуществляли в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Как считают военные аналитики, три бригады с межконтинентальными баллистическими ракетами разместят на северо-востоке Китая, то есть вблизи китайско-российской границы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая и военное строительство в этой стране в России не воспринимают как угрозу.
Пионтковский: Китайские ракеты - это предупреждение кремлевским бл...дям, чтобы не заигрались со сво
http://gordonua.com/news/worldnews/piontkovskiy-k.....
Пионтковский: Китайские ракеты - это предупреждение кремлевским бл...дям, чтобы не заигрались со своим Трампушкой
http://gordonua.com/news/worldnews/piontkovskiy-
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Когда количество мусульман превышает 10% "крыша" у государства начинает "ехать".
Пример - рашка.
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