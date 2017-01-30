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Все про:война (2788) Маккейн (205) Трамп (589)

 Трамп обвинил сенаторов Маккейна и Грэма в "постоянных попытках развязать Третью мировую войну"

Американский президент Дональд Трамп считает, что члены сената конгресса США Джон Маккейн и Линдси Грэм предпринимают постоянные попытки развязать новую мировую войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.com, сенаторы должны сосредоточить свои усилия на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", нелегальной иммиграции и защите границ вместо того, чтобы постоянно стараться начать Третью мировую войну. Об этом Трамп написал в своем Twitter в ответ на совместное заявление Маккейна и Грэма с критикой его иммиграционного указа.

Президент отверг заявление его однопартийцев о том, что новый указ об ужесточении иммиграционного контроля способствует обострению террористической угрозы, а не укреплению безопасности США. "Совместное заявление бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма неверно - к сожалению, они слабы в вопросах иммиграции. Оба", - написал Трамп в еще одном твите.

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Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Кроме того, документ ввел лимит на максимальное количество беженцев, которых Штаты готовы принять, - не более 50 тысяч в течение 2017 финансового года.

Своим указом глава государства также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена. Как пояснил президент, в отношении прибывающих в США мигрантов новые меры необходимы для того, чтобы в страну не проникали радикальные исламисты.

Джон Маккейн и Линдси Грэм, которые, как известно, придерживаются жестких антироссийских взглядов, заявили, что иммиграционный указ Трампа будет способствовать нарастанию террористической угрозы, а не усилению безопасности США.

Как отметили сенаторы, они опасаются, что этот указ в конечном итоге нанесет ущерб борьбе с терроризмом. Они высказали мнение, что меры, объявленные Трампом, посылают сигнал о нежелании Вашингтона видеть мусульман в стране. По версии авторов заявления, указ скорее поможет в вербовке террористов, чем усилит безопасность США.

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Раскритиковали указ Трампа и демократы. Так, лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чарльз Шумер осудил решение приостановить прием США беженцев и въезд из ряда стран. Другие представители партии заявили, что указ не защищает Америку от ИГ, а дает террористам второй шанс, и те будут использовать позицию Трампа в пропагандистской работе.

Напомним, Джон Маккейн был кандидатом в президенты США от Республиканской партии в 2008 году, однако проиграл демократу Бараку Обаме. Линдси Грэм пытался баллотироваться на высший государственный пост на выборах в 2016 году, однако выбыл из борьбы на раннем этапе.
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И развязали её далеко не Макейн и Грэм.А в Игиле больше руссузбеков ,чем исламистов арабов.
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об этом объявлял в своё время сам Папа Римский
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Trump jobnuty.......................zdu impiicmenta........................)..............
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Трамп типичный зажраный авантюрист , самодур , его ждёт импичмент .
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Дурачок ! Послушай умных сенаторов.Иначе война придет сама к тебе.
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короче выпилит постепенно (ведь хуйло уже прошёл этот путь и ест у кого поучиться) нелояльных.
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Это Аваков со своим Фейсбуком отдыхает...
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Идиот. А радикальные исламисты не могут приехать с рашистским паспартом и под другим именем да еще и не легально на каком нибудь суденышке из Кубы. Тьфу . В Турции живут миллионы беженцев из сирии а тварь который на новый год убил людеи в ночном клубе, наемник из Узбекистана. Что не терракт то рашистская тварь то Дагестан то ичкерия все подконтрольные параше
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Иногда складывается впечатление, что на смену Обаме пришёл путинский брат по разуму.)
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Так и есть и поэтому не удивлюсь если окажется что трампа , Кремль дергает за яйца
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Так Сорес прямо заявил что Трамп обанкротившийся финансовый аферист, часть долгов которого выкупила рашка и держит его за яйца.
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А на Обаму наезжал по тому же поводу . Какой-то он противоречивый .)
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Дядя Дональд-дебил. Это было известно с самого начала. Печально,что его советники недалеко ускакали в плане ума.
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Трамп находится под воздействием "золотого дождя", который выдали лучшие в мире девушки с низкой социальной ответственностью
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О да - Маккейн и Грэм слабаки в вопросах миграции, другое дело проФФессионал Трамп...
Трамп вообще то забывает, что Америка - страна эмигрантов и все там (кроме индейцев) эмигранты в каком то колене. Родители Трампа сами беженцы из Германии
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Не мог он получить это золото . Вероисповедание не то.
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Да выходит , что он советский комунизд )) Ну смотрите сами . Любит строить заборы думая , что это оградит от внешних проблем . Закрыл везд в страну для семи стран , прямо железный занавес . Ведёт себя , как Никита Жрущев , типа все дураки , один он все знает . Ну и много всего похожего .
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Еще немножко и на "исконно рюськой" земле - Аляске пройдет референдум о возвращении на родину.
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То ведущие газеты облил помоями,то сенаторов которые дали добро на его правление-как говорится:Гагарин долетался...
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Если Трамп и дальше будет сра@ся с сенаторами - однопартийцами, то до окончания своего президентского срока не "досидит"... Или, что еще хуже, повторит судьбу президентов А. Линкольна и Дж. Кеннеди. Нельзя так себя вести президенту величайшей мировой державы, нельзя. А особенно игнорировать требования Сената и Конгресса США в вопросах отношений с ху@лом. Ну, вообще то это дело самого Трампа, - "досидеть" в Белом доме до конца своего президентского срока или стать ранее установленного срока "эксом". Хотя я не сомневаюсь, кто станет "проигравшей стороной" в случае начала открытого противостояния между законодательной и исполнительной властью США...
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Веселая жизнь ожидает американцев, если с самого начала Сенат готовит импичмент президенту.
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Блин, бьіл африканский полусирота-полупрезидент, квольій вьідвиженец американского собеса. Теперь єтот буйно тупой шоумен, Перис Хилтон в штанях, любитель "рашн проститьютс" и любимец белой американской ватьі без образования (скален - greatagain). Шугануло что-ли клоуна xyило?
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да притихне скоро трамп, це він так, потякає в угоду карлика!!!!
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я вот с утра задумался: что такого сделал Джон Кеннеди, что истеблишмент его грохнул - причём так, чтобы запомнилось на века?
некоторые утверждают, что Кеннеди не дал возможность военным уничтожить СССР, за что и ответил
похоже, история повторяется, но уже в виде фарса - на месте спецслужб я бы заразил Трампа сифоном, чтобы потом долго хохотать, играя в гольф
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Россия и США играют в свою игру, пока Европа думает что делать с беженцами Трамп никого не спрашивая запретил въезд всем им же.
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так и Трампа не спросят, когда время придёт. В США ветви власти независимы. К примеру когда выяснится, что средний американец не может в собственном доме за собой гамно убрать без помощи мексиканца.
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Ты думаешь в Америке Мексиканцы как 50 лет назад негры?Америке выгодно развязывать конфликт с сухопутными границами и Мексика для них сейчас идеальный вариант
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Уверен что Путин и Трамп закончат войну в Сирии выйдя победителями, покончив с ИГ где остановят поток беженцев из Африки
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Андрей Пионтковский
Пионтковский: Китайские ракеты - это предупреждение кремлевским бл...дям, чтобы не заигрались со своим Трампушкой
Андрей #Пионтковский

По мнению российского публициста Андрея Пионтковского, размещение Пекином межконтинентальных баллистических ракет возле границ России должно убедить Кремль не идти на антикитайский союз с президентом США Дональдом Трампом.

Власти Китая разместили межконтинентальные баллистические ракеты близ российских границ, чтобы власти РФ не пошли на антикитайский союз с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение в Facebook высказал российский публицист и политолог Андрей Пионтковский.

"Китайские ракеты - это предупреждение кремлевским бл...дям (лучшим в мире), чтобы не заигрались в песочные Ялты со своим Трампушкой", - отметил он.

Китайская газета Global Times сообщила вчера, что в сети опубликовали фото китайской баллистической ракеты Dongfeng-41, транспортировку которой осуществляли в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Как считают военные аналитики, три бригады с межконтинентальными баллистическими ракетами разместят на северо-востоке Китая, то есть вблизи китайско-российской границы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая и военное строительство в этой стране в России не воспринимают как угрозу.

Пионтковский: Китайские ракеты - это предупреждение кремлевским бл...дям, чтобы не заигрались со сво
http://gordonua.com/news/worldnews/piontkovskiy-k.....

Пионтковский: Китайские ракеты - это предупреждение кремлевским бл...дям, чтобы не заигрались со своим Трампушкой
http://gordonua.com/news/worldnews/piontkovskiy-
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Жизнь -игра ,а мы в ней -актёры.Американцы протестуют,а не пиво пьют..Короля делает свита.Не исключено ,что Трамп окажется в гордом одиночестве после своих эпатажных действий..
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Интересные времена ожидают американцев. Называется, выбрали на свою голову. Хотя нужно подождать 100 дней и тогда все станет ясно. Правда, первые шаги Трампа уж очень неуклюжие получаются.
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Как можно бороться с мировым терроризмом не уничтожив Кремль?
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Трамп прав на 100%.
Когда количество мусульман превышает 10% "крыша" у государства начинает "ехать".
Пример - рашка.
.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп обвинил сенаторов Маккейна и Грэма в "постоянных попытках развязать Третью мировую войну"
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