 216 взрывов зафиксированы за 4,5 часа в районе Ясиноватой, - ОБСЕ

Об этом ЛІГА.net сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ
"Команда СММ слышала 261 взрыв неопределенного происхождения, 29 выстрелов из неустановленных систем вооружения, 43 очереди и 55 выстрелов из крупнокалиберных пулеметов, 502 очереди и 50 выстрелов из стрелкового оружия, а также интенсивный огонь в течение 9 минут из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - всё в 2‑7 км к западо‑юго‑западу, юго‑западу, западу, западо‑северо‑западу и северо‑западу", - отметилив пресс-службе.
Камера СММ на оккупированной шахте Октябрьская (9 км к северо‑западу от центра Донецка) зафиксировала 23 взрыва неопределенного происхождения, три осветительных ракеты и перестрелку, в ходе которой было выпущено 266 снарядов неопределенного типа (из них 150 - с востоко‑юго‑востока на западо‑северо‑запад, 86 - с западо‑северо‑запада на востоко‑юго‑восток, 22 - с северо‑запада на юго‑восток, 7 - с юго‑востока на северо‑запад и 3 - с севера на юг), причем перестрелка началась со взрыва неопределенного происхождения и снаряда неустановленного типа, выпущенного с востоко‑юго‑востока на западо‑северо‑запад.
Вся указанная огневая активность наблюдалась в 6‑11 км к северо‑востоку от места, где установлена камера.
"В Донецкой области СММ зафиксировала большее количество нарушений режима прекращения огня", - подчеркнули в пресс-службе.
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...арабы говорят - то ли инсульт, то ли сдох со страха?
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Про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают, то у вас руины говорят... (с)
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совбез будет сегодня, или подождут пока главком в германии чая с тортом попьет
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Украинцы ушли с пьедестала при проигрывании гимна паРаши
( 6 минута видео)
https://www.youtube.com/watch?v=AeykSZljhm0
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