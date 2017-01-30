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 216 взрывов зафиксированы за 4,5 часа в районе Ясиноватой, - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на протяжении около 4,5 часов зафиксировала 216 взрывов в оккупированной Ясиноватой Донецкой области.

Об этом ЛІГА.net сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ

"Команда СММ слышала 261 взрыв неопределенного происхождения, 29 выстрелов из неустановленных систем вооружения, 43 очереди и 55 выстрелов из крупнокалиберных пулеметов, 502 очереди и 50 выстрелов из стрелкового оружия, а также интенсивный огонь в течение 9 минут из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - всё в 2‑7 км к западо‑юго‑западу, юго‑западу, западу, западо‑северо‑западу и северо‑западу", - отметилив пресс-службе.

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Камера СММ на оккупированной шахте Октябрьская (9 км к северо‑западу от центра Донецка) зафиксировала 23 взрыва неопределенного происхождения, три осветительных ракеты и перестрелку, в ходе которой было выпущено 266 снарядов неопределенного типа (из них 150 - с востоко‑юго‑востока на западо‑северо‑запад, 86 - с западо‑северо‑запада на востоко‑юго‑восток, 22 - с северо‑запада на юго‑восток, 7 - с юго‑востока на северо‑запад и 3 - с севера на юг), причем перестрелка началась со взрыва неопределенного происхождения и снаряда неустановленного типа, выпущенного с востоко‑юго‑востока на западо‑северо‑запад.

Вся указанная огневая активность наблюдалась в 6‑11 км к северо‑востоку от места, где установлена камера.

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"В Донецкой области СММ зафиксировала большее количество нарушений режима прекращения огня", - подчеркнули в пресс-службе.
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Цензор, давай уже что нибудь про Асада...
...арабы говорят - то ли инсульт, то ли сдох со страха?

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Уважаемый редактор, может лучше про реактор, а?
Про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают, то у вас руины говорят... (с)
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куярят по всей линии фронта
совбез будет сегодня, или подождут пока главком в германии чая с тортом попьет
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мне вот интересно как они все это считают и какой толк от них
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Взрывы в Ясиоватой? Херассе. Это точно сепарня с русней сцепилась из за гамнонетарки)
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"На Чемпіонаті Європи з біатлону збірна України відмовилася слухати гімн Росії"
Украинцы ушли с пьедестала при проигрывании гимна паРаши
( 6 минута видео)
https://www.youtube.com/watch?v=AeykSZljhm0
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замеси там ого.... може щось новеньке є у укроборонпрома.... пора вже на молекули кацапів розбирати!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия216 взрывов зафиксированы за 4,5 часа в районе Ясиноватой, - ОБСЕ
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