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 Раненых военнослужащего и двух гражданских доставили в Днепр из авдеевской промзоны, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко

Состояние двух раненых крайне тяжелое.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил главврач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"Доставили одного военного, очень серьезно раненого. Взрывное ранение. Ранение в грудную клетку, повреждена голова осколками. В настоящее время в операционном зале наши доктора делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь. И двое гражданских. Женщина 58 лет. Она также с миновзрывной травмой, у нее осколочный перелом бедра. И мужчина 40 лет со сложными ранениями головы, грудной клетки, конечностей. Он на аппарате искусственной вентиляции легких. В настоящее время ему оказывают помощь", - отметил он.

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При этом Рыженко подчеркнул, что состояние двух раненых крайне тяжелое. "Всем им понадобится реанимационная помощь. Мы надеемся, что поставим их на ноги, есть такая уверенность", - добавил он.
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Ми повернемось... Коли їхав в АТО думав там страшно: війна, стріляють, вмирають люди.
Виявилось,там не страшно, страшно тут, де спокій і небо не затягнуте чорним димом.
В АТО всі рівні, ніхто не старається себе показати, ділимось останнім, підтримуєм чим можем, переживаємо за кожного.
Повернувся у відпустку додому, мамі не казав, щоб зайвий раз не метушилася.
Дзвоню у двері. Неспитавши, хто там, відчиняє.
Радість, сльози, і я не стримався, майже рік не був вдома.
Мама саме сніданок собі готувала. На столі пакет Мівіни і окраєць чорного хліба. Побачила моє здивування, виправдовуватись почала:
- То я так, щоб економніше. Що мені одній треба.
А далі розплакалась.
- Всю пенсію за квартиру віддала, газ дорогий, вода. Ще й серце прихватило, на ліки не залишилося. Ходила за тією супсидією і злягла.
Я курив цигарку за цигаркою.
То як виходить. Поки ми воюємо на Сході, щодня дивимось смерті в очі, влада знущається з наших рідних. Нас вбиває ворожа зброя, а їх байдужість влади.
Ми можемо себе захистити, а що робити їм? Що???
Серце стисла ненависть:
- Суки, ми повернемось....
Соломія Українець
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРаненых военнослужащего и двух гражданских доставили в Днепр из авдеевской промзоны, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко
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