 Раненых военнослужащего и двух гражданских доставили в Днепр из авдеевской промзоны, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил главврач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.
"Доставили одного военного, очень серьезно раненого. Взрывное ранение. Ранение в грудную клетку, повреждена голова осколками. В настоящее время в операционном зале наши доктора делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь. И двое гражданских. Женщина 58 лет. Она также с миновзрывной травмой, у нее осколочный перелом бедра. И мужчина 40 лет со сложными ранениями головы, грудной клетки, конечностей. Он на аппарате искусственной вентиляции легких. В настоящее время ему оказывают помощь", - отметил он.
При этом Рыженко подчеркнул, что состояние двух раненых крайне тяжелое. "Всем им понадобится реанимационная помощь. Мы надеемся, что поставим их на ноги, есть такая уверенность", - добавил он.
749 2
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Бой под Авдеевкой не затихает. Российские наемники ввели в бой танки. Воины 72-й мехбригады не отступают ни на шаг, - журналист(828)
Генерал Думанский, рассылавший "обращение к Януковичу" с требованием остановить Майдан, сейчас чуть ли не национальный герой. Странно это, - Тымчук. ДОКУМЕНТ(82)
Позиции под Авдеевкой штурмовали две группы боевиков по 25-30 человек каждая, - Полторак(100)
Сегодня на Донбассе зафиксировано более 2,2 тыс. нарушений режима прекращения огня, - ОБСЕ(33)
Почему призывы к блокаде Донбасса противоречат Конституции и Закону "О борьбе с терроризмом"(0)
Силы АТО ликвидировали 6 и ранили 8 террористов в Авдеевке, - волонтер Кабакаев(115)
Авдеевка в результате обстрелов обесточена, - руководитель ВГА(24)
Виявилось,там не страшно, страшно тут, де спокій і небо не затягнуте чорним димом.
В АТО всі рівні, ніхто не старається себе показати, ділимось останнім, підтримуєм чим можем, переживаємо за кожного.
Повернувся у відпустку додому, мамі не казав, щоб зайвий раз не метушилася.
Дзвоню у двері. Неспитавши, хто там, відчиняє.
Радість, сльози, і я не стримався, майже рік не був вдома.
Мама саме сніданок собі готувала. На столі пакет Мівіни і окраєць чорного хліба. Побачила моє здивування, виправдовуватись почала:
- То я так, щоб економніше. Що мені одній треба.
А далі розплакалась.
- Всю пенсію за квартиру віддала, газ дорогий, вода. Ще й серце прихватило, на ліки не залишилося. Ходила за тією супсидією і злягла.
Я курив цигарку за цигаркою.
То як виходить. Поки ми воюємо на Сході, щодня дивимось смерті в очі, влада знущається з наших рідних. Нас вбиває ворожа зброя, а їх байдужість влади.
Ми можемо себе захистити, а що робити їм? Що???
Серце стисла ненависть:
- Суки, ми повернемось....
Соломія Українець
Ответить
Ответить