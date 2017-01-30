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 16-летняя жительница Донецкой области повесилась у могилы матери

В Донецкой области 16-летняя девушка совершила самоубийство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, тело девушки нашли двое местных жителей на кладбище в поселке Яровая (Лиманский район). Несовершеннолетняя повесилась возле могилы своей матери.

Было установлено, что у девушки полгода назад умерла мать и после того она мало с кем общалась. По свидетельствам знакомых, девочка очень часто приходила на могилу.

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Она жила у родственников. В своей предсмертной записке девушка написала, что ей не хватало понимания со стороны родных и практически все время она была предоставлена сама себе.

Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
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Царство небесне тобі, дитино. Люди, не будьте байдужими до тих хто поряд.
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ни дедушки ни бабушки ни папы не было?странно...
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Социальные службы куда глядели? Хотя соцработник не сможет никогда заменить родных.
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Самоубийство -большой грех!! Оно не должно вызывать сочувствия окружающих!Хотя бы потому,что это-Убийство.Люди,решившиеся на самоубийство-эгоистичны,слишком обожают себя,не любят и не уважают окружающих.Спокон вику самоубийц не хоронили на общих кладбищах и не отпевали.Самоубийцы-психическое отклонение в развитии..
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По Вашему ,всех нервно-больных к стенке?Это был чейто лозунг.
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"...Оно не должно вызывать сочувствия окружающих!..." - должно, ибо человек умер.
"...Самоубийцы-психическое отклонение в развитии..." - А кто вы такой, чтобы судить? Пыль....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия16-летняя жительница Донецкой области повесилась у могилы матери
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