 16-летняя жительница Донецкой области повесилась у могилы матери

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, тело девушки нашли двое местных жителей на кладбище в поселке Яровая (Лиманский район). Несовершеннолетняя повесилась возле могилы своей матери.
Было установлено, что у девушки полгода назад умерла мать и после того она мало с кем общалась. По свидетельствам знакомых, девочка очень часто приходила на могилу.
Она жила у родственников. В своей предсмертной записке девушка написала, что ей не хватало понимания со стороны родных и практически все время она была предоставлена сама себе.
Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
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"...Самоубийцы-психическое отклонение в развитии..." - А кто вы такой, чтобы судить? Пыль....
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