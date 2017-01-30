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 С начала текущих суток боевики 12 раз обстреляли Авдеевку из 152-мм артиллерии и 120-мм минометов, - Матюхин

С начала суток противник 12 раз открывал огонь по позициям украинских военных из запрещенных минскими соглашениями видов вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина".

"Если говорить о ситуации с 00:00 до текущего часа, то было 12 обстрелов из тяжелого вооружения только на донецком направлении. Все эти обстрелы были по Авдеевке. Там боевики использовали 152-мм артиллерию и 120-мм минометы", - прокомментировал ситуацию Леонид Матюхин.

Он также отметил, что силы АТО были вынуждены открыть огонь в ответ. "Вчера боевики дважды пытались атаковать наши позиции. У нас много, очень много погибших. Открывали огонь в ответ и будем открывать", - заявил спикер пресс-центра штаба АТО.

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По словам пресс-офицера оперативно-тактической группы "Мариуполь" Ивана Чмиля, по состоянию на 06:00 на мариупольском направлении было зафиксировано 9 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе.

"Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения боевики неоднократно вели огонь по позициям сил АТО под Павлополем, Гнутово, Водяным и Широкино", - заявил Иван Чмиль.

При этом он отметил, что на мариупольском направлении силы АТО огонь в ответ не открывали.

Напомним, по сообщению пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки было зафиксировано 56 обстрелов, в результате которых 5 украинских военнослужащих погибли, 9 ранены и 4 травмированы.


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А есть ваще достоверная инфа с чего началось и что происходит? Или быдлу знать не положено? Ни у нас, ни у сепаров никакой нормальной инфы нет. А был ли мальчик? Или опять узнавать по госпиталям, что привезли в 3 раза больше раненых чем заявлено?
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Телеканал Пиzда сказал, что коратели заняли какую-то высоту. Если кацапосвины пишут, то наши реально потихоньку сунут вперед.
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Только они как-то сунут странно, не тогда, когда это удобно с военной точки зрения (ну кто же в морозы воюет? Даже в ВОВ в морозы не воевали), а когда нужно информационное прикрытие какой-то гадости. Например отвлечь внимание от блокады. Тут пахнет махровым цинизмом и действительно, отношением к солдатам как к мясу. АТО должно проходить на Банковой.
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Дніпро. Легендарна бабуся Люда, 10 січня їй пішов 87 рік безперервно підтримує поранених у всіх лікарнях і госпіталях міста.
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Козломордые, а шо там с вашим другом Асадом?
Говорят шо уже сдох?

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Было бы не плохо что бы и хуйло с Лавровым и всеи кремлевской гадостью
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Сповідь бійця...
Немає віри вам й довіри,
до крові тиснеш автомат.
- Чи люди ви, а може звірі?
Команду в бій давай,гарант!
Сльоза непрошена щокою:
- Чого і досі мовчите?
В окопах холодно зимою,
ви, курва, думали про те?
А так клялися, обіцяли,
чи ми для вас вже не народ?
Сюди хай їдуть генерали
і депутатів теж на фронт!
Не гріють нас дешеві берці,
морозом розійшлась зима.
Вирує ненависть у серці
і матом душу перейма. Соломія Українець
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С начала текущих суток ........... можна ж конкретно написати з такого по такий період
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И это АТО, слово-то какое придумали в АП ... Да никакое не АТО - пора уже взглянуть правде в глаза , а полноправная война , которую ведет наша страна с кацапией... Каждый день погибшие , раненые ... Будь проклят " кремлевский карлик" и его КГБэшное окружение!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала текущих суток боевики 12 раз обстреляли Авдеевку из 152-мм артиллерии и 120-мм минометов, - Матюхин
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