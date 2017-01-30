 С начала текущих суток боевики 12 раз обстреляли Авдеевку из 152-мм артиллерии и 120-мм минометов, - Матюхин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина".
"Если говорить о ситуации с 00:00 до текущего часа, то было 12 обстрелов из тяжелого вооружения только на донецком направлении. Все эти обстрелы были по Авдеевке. Там боевики использовали 152-мм артиллерию и 120-мм минометы", - прокомментировал ситуацию Леонид Матюхин.
Он также отметил, что силы АТО были вынуждены открыть огонь в ответ. "Вчера боевики дважды пытались атаковать наши позиции. У нас много, очень много погибших. Открывали огонь в ответ и будем открывать", - заявил спикер пресс-центра штаба АТО.
По словам пресс-офицера оперативно-тактической группы "Мариуполь" Ивана Чмиля, по состоянию на 06:00 на мариупольском направлении было зафиксировано 9 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе.
"Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения боевики неоднократно вели огонь по позициям сил АТО под Павлополем, Гнутово, Водяным и Широкино", - заявил Иван Чмиль.
При этом он отметил, что на мариупольском направлении силы АТО огонь в ответ не открывали.
Напомним, по сообщению пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки было зафиксировано 56 обстрелов, в результате которых 5 украинских военнослужащих погибли, 9 ранены и 4 травмированы.
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Немає віри вам й довіри,
до крові тиснеш автомат.
- Чи люди ви, а може звірі?
Команду в бій давай,гарант!
Сльоза непрошена щокою:
- Чого і досі мовчите?
В окопах холодно зимою,
ви, курва, думали про те?
А так клялися, обіцяли,
чи ми для вас вже не народ?
Сюди хай їдуть генерали
і депутатів теж на фронт!
Не гріють нас дешеві берці,
морозом розійшлась зима.
Вирує ненависть у серці
і матом душу перейма. Соломія Українець
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