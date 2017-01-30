 НАПК инициирует увеличение штрафов за нарушение партиями порядка и сроков подачи отчетности, - Корчак

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава НАПК Наталия Корчак, передает Цензор.НЕТ.
"В этом году будем предлагать Верховной Раде как минимум четыре законопроекта антикоррупционного направления. В частности, имеем инициативу по размеру штрафов относительно политических партий: на наш взгляд целесообразно внести изменения в статьи 212-21 в части увеличения размера штрафных санкций за нарушение политическими партиями установленного порядка и сроков представления отчетности. А также к 212-15 КУоАП по расширению и дополнению состава правонарушений связанных с финансированием партий и пред выборной агитации", - заявила она.
"С учетом того, что мы совместно с IFES работаем над внедрением электронной системы отчетности для украинских политпартий, есть необходимость в соответствующем проекте Закона Украины об изменениях в Закон Украины "О политических партиях в Украине". Также, нормотворческая работа будет касаться проведения Национальным агентством антикоррупционной экспертизы законопроектов, вносимых на рассмотрение Верховной Рады Украины, и роли уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции", - добавила Корчак.
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вон гойсман моментом провернул проверки и штрафы 320 000
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