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 Политика Украины
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Все про:ВР (21341) партия (376) Корчак (67) НАПК (192)

 НАПК инициирует увеличение штрафов за нарушение партиями порядка и сроков подачи отчетности, - Корчак

Кроме того, НАПК будет инициировать внедрение электронной системы отчетности для украинских политпартий, а также антикоррупционную экспертизу законопроектов, вносимых на рассмотрение Рады.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава НАПК Наталия Корчак, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году будем предлагать Верховной Раде как минимум четыре законопроекта антикоррупционного направления. В частности, имеем инициативу по размеру штрафов относительно политических партий: на наш взгляд целесообразно внести изменения в статьи 212-21 в части увеличения размера штрафных санкций за нарушение политическими партиями установленного порядка и сроков представления отчетности. А также к 212-15 КУоАП по расширению и дополнению состава правонарушений связанных с финансированием партий и пред выборной агитации", - заявила она.

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"С учетом того, что мы совместно с IFES работаем над внедрением электронной системы отчетности для украинских политпартий, есть необходимость в соответствующем проекте Закона Украины об изменениях в Закон Украины "О политических партиях в Украине". Также, нормотворческая работа будет касаться проведения Национальным агентством антикоррупционной экспертизы законопроектов, вносимых на рассмотрение Верховной Рады Украины, и роли уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции", - добавила Корчак.

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НАПК очень сильно поднатужилось и выдало на гора эпохальную инициативу. За месяц работы 2017-го года оно только "инициирует увеличение штрафов за нарушение партиями порядка и сроков подачи отчетности". Теперь я совершенно спокоен за противодействие коррупции в нашей стране.
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Когда работать уже начнете, уроды ? Хорош там всякие "инициативы выдвигать" и "порядок проверок согласовывать " - проверяйте, сажайте воров или ИДИТЕ НА ХЕР !!! Достали уже, саботажники...
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Хорошо бы ввести статью закона о запрете партии - обманувшей народ, не выполнивших обещаний данных на выборах!!
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Это типа саботажники заработали!? И это с зарплатой 100 тыс и премиями по 200 процентов? Полезные идиоты для Банковой в НАПК, негодяи, мягко сказано.
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ненапряжно тетка работает...
вон гойсман моментом провернул проверки и штрафы 320 000
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК инициирует увеличение штрафов за нарушение партиями порядка и сроков подачи отчетности, - Корчак
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