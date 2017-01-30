 При задержании браконьеров на Херсонщине травмирован полицейский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в лесополосе возле реки Днепр в Белозерском районе правоохранители увидели, что двое мужчин загружают прицеп автомобиля ВАЗ-2106 спиленными деревьями. Когда полицейские приблизились к мужчинам, браконьеры сели в автомобиль и тронулись с места. Один из правоохранителей пытался их остановить, но злоумышленники проехали мимо него, задев автомобилем, и скрылись с места происшествия.
Полицейские начали преследование и через 15 минут остановили автомобиль злоумышленников в соседнем селе. Нарушителям оказались 25- и 35-летний местные жители.
Правоохранителя доставили в больницу. Ему была вовремя оказана медицинская помощь. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.
Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 246 (незаконная вырубка леса). Правонарушителям может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.
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правоохранители шакалы в данном конкретном случае
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у нас рядом дубраву вековую выпилили, до сих пор уралами вывозят, не в жигулях
закон должен быть один для всех
а сейчас у нас как при феодализме, когда крестьянина за вязанку хвороста из барского леса батогами забивали
шел третий год революции майдана-2) зато у Кобелёва всё хорошо)
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так спасибо что не расстреляли при попытке к бегству
а ведь были бы правы по закону, за пару палок
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а то так на всех не хватит
попались, получите
"вор должен сидеть в тюрьме (с)"
правильно?)
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САДИТЬ НЕ БРАКОНЬЕРОВ, А ТЕХ, КТО ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ ВЗВИНТИЛ ДО НЕБЕС НА ФОНЕ ОБЕЩАННЫХ СУБСИДИЙ, ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КОТОРЫХ КУЧА "ОФОРМИТЕЛЕЙ" ВРЕЗАЛА ДУБА ПРЯМО В КОРИДОРАХ ИЛИ КАБИНЕТАХ "СУБСИДИТЕЛЕЙ"
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