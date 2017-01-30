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 Происшествия, Общество
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Все про:браконьерство (71) задержание (4923) лес (321) Нацполиция (5677) травма (599) Херсонщина (584)

 При задержании браконьеров на Херсонщине травмирован полицейский

В Херсонской области задержаны два человека, занимавшихся незаконной заготовкой леса. В ходе задержания полицейский получил травму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в лесополосе возле реки Днепр в Белозерском районе правоохранители увидели, что двое мужчин загружают прицеп автомобиля ВАЗ-2106 спиленными деревьями. Когда полицейские приблизились к мужчинам, браконьеры сели в автомобиль и тронулись с места. Один из правоохранителей пытался их остановить, но злоумышленники проехали мимо него, задев автомобилем, и скрылись с места происшествия.

Полицейские начали преследование и через 15 минут остановили автомобиль злоумышленников в соседнем селе. Нарушителям оказались 25- и 35-летний местные жители.

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Правоохранителя доставили в больницу. Ему была вовремя оказана медицинская помощь. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 246 (незаконная вырубка леса). Правонарушителям может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.
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не леса, а дров
правоохранители шакалы в данном конкретном случае
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Да скорее всего пилили на дрова. Это ничего не меняет потому что из-за таких "заготовителей" полностью или частично уничтожено очень много лесополос в Херсонской области. Они их садили? Уверен что нет. А если-бы и садили то точно не за свои деньги. Конечно это не те масштабы что лесных регионах,но в условиях юга Украины каждое посаженное и выросшее дерево имеет особую ценность т.к. создает определенные положительные условия для ведения сельского хозяйства. И не надо оправдываться бедностью. К сожалению у нас сейчас много бедных,но слава Богу не все становятся преступниками,а именно такими де-факто являются эти "заготовители дров". О факте травмирования правоохранителя я уже не говорю. Походу мужикам светит срок. Но не это огорчает. Огорчает то что ничего не светит тем кто пилит и вывозит лес составами....
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сушняк и валежник тоже брать нельзя? (твоё мнение, по закону нельзя, пусть лучше сгниет)
у нас рядом дубраву вековую выпилили, до сих пор уралами вывозят, не в жигулях
закон должен быть один для всех
а сейчас у нас как при феодализме, когда крестьянина за вязанку хвороста из барского леса батогами забивали
шел третий год революции майдана-2) зато у Кобелёва всё хорошо)
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Заедьте в отдаленное село и увидите,чем топят старые люди свои домики.А в сельсовете нет денег им купить дров или угля.Им замерзать?
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Чей-то не очень эти два лося на старых людей похожи. Нееее?... Да и наличие машины с прицепом не является признаком крайней нищеты. Как раз стариков я-бы мог понять а этих "орлов"-точно нет. Я сам живу недалеко от тех мест и с уверенностью могу сказать что заработать на тонну-другую угля вполне можно людям 25-35-ти лет отроду, при наличии машины, чем-то другим ,а не воровством...
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Почему это , сразу шакалы . ? Они на работе .!! Сделали то что и должны были сделать , задержали нарушителей закона . Незаконная ( без разрешающих документов ) вырубка даже сухостоя карается законом . И это не полиция такие законы придумала , а депутаты . !!
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тебя послушать
так спасибо что не расстреляли при попытке к бегству
а ведь были бы правы по закону, за пару палок
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А не надо бегать, никто и не будет стрелять . И что я сказал не так .? Эти олухи видать хотели подзаработать на продаже дров , разрешения на вырубку не взяли , поэтому и бежали . И какая разница , пару палок они взяли или целый прицеп .. ? И то и другое это считается нарушением закона , при чём же тут полиция . ? Она лишь делала то для чего её и создавали . !
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согласен
а то так на всех не хватит
попались, получите
"вор должен сидеть в тюрьме (с)"
правильно?)
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Расстрелять это уж слишком,а вот выписать пару-другую резиновых палок поперек места пониже спины надо было-бы...
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Я извиняюсь, а раненый полицейский, случайно, не был вторым из браконьеров? Спрашиваю потому, что у нас рыбу глушат только менты и прокуроры, имеется прецедент, так сказать.
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Обеспечьте села,хотябы курным углем или брикетами для топки.А так,что замерзать людям?
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При задержании браконьеров на Херсонщине травмирован полицейский

САДИТЬ НЕ БРАКОНЬЕРОВ, А ТЕХ, КТО ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ ВЗВИНТИЛ ДО НЕБЕС НА ФОНЕ ОБЕЩАННЫХ СУБСИДИЙ, ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КОТОРЫХ КУЧА "ОФОРМИТЕЛЕЙ" ВРЕЗАЛА ДУБА ПРЯМО В КОРИДОРАХ ИЛИ КАБИНЕТАХ "СУБСИДИТЕЛЕЙ"
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а кто взвинтил?не бойсь рептилоиды?где у нас цены выше мровых?а зарплаты-так надо чаще работать....
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Вот-вот - арбайтен унд дисциплин. Лет 10-15 и получим экономику как в Германии. Правда есть одно "НО". Поступать так должны ВСЕ в т.ч. и "неприкасаемые". Но это не про нашу страну. Как-бы там ни было а воровать не хорошо, то исть плохо.. Про это и в Законе Божьем и в УК прописано. Так шо надо все-таки соблюдать . По-любому....
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Почему 6-ку не расстреляли? Толерантность? Я дорогу на зеленый свет перехожу и т.д.-все ок.
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