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Все про:самоубийство (474) СБУ (13114) Гитлянская (70)

 Самоубийство сотрудника СБУ не связано со службой, - Гитлянская

Сотрудник Службы безопасности Украины совершил самоубийство в Киеве 29 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Самоубийство не связано со службой", - сказала она.

По ее словам, мотивы содеянного имеют бытовой характер.

Другими деталями на данный момент Гитлянская не располагает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник СБУ застрелился в Киеве, - Эспрессо.TV

Как сообщалось, полиция начала расследование обстоятельств смерти военнослужащего от огнестрельного ранения в селе Вартиковцы Кельменецкого района Черновицкой области.



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Ну, конечно, не связано. Просто шел человек с пистолетом, поскользнулся, упал, сработал пистолет
и дважды выстрелил в висок.
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Угу кто нить верит, что работник такой структуры может покончить с собой? Наверное неразделенная лубофь или мама на свидание не пустила.
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значит помогли. Я на такие новости внимае не обращаю или просто принимаю к сведению - нельзя проверить её достоверность.
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Ну конечно не связано..... Живут в масле купаются. Крышуют все и вся. В АТО ездят в Бахмут за документом УБД.
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Учитывая тот факт,какие мрази находятся в сбу,верится с трудом про самоубийство.К чему обманывать себя ? - Сбу - это филиал кгб.С их мерзкими порядками и отсутствием понятий о чести и благородстве.Чтобы военные не обижались,скажу что там тоже самое.Я имею ввиду конечно высший офицерский состав.А не бедолаг солдатиков.Чистить-чистить и еще раз чистить ! Иначе победы нам не видать.
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Там не подбирают. Родственник на родственнике. Кум на куме и т.д. Попробуй со стороны туда попади.
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Моего пацана в ВУЗе вербовали. Приходят и завлекают студентов.
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Офицер-Мужик только в одном случае, может пустить себе пулю - измена Родине или народу, все остальные причины - не Мужик.
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Відділ роботи з особовим складом, куди ви дивились? Чи тільки зошити можете з самопідготовки перевіряти і доганами кидатись. Працівнички мать вашу...
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Бог йому суддя!

Ось знайшов в мережі. І додати нічого! І коротко і ясно! Нецензурний ‏@netsenzurnyj 28 янв.

Наскільки треба бути блядюгою, щоб імітувати жаль за загиблими хлопцями і одночасно підтримувати торгівлю з тими, хто хлопців вбиває.
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А нахрена нам такие СБУшники, которые стреляются по бытовым мотивам? Нормальный СБУшник может застрелиться только по служебным мотивам, конечно, если он СБУшник...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСамоубийство сотрудника СБУ не связано со службой, - Гитлянская
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