 Самоубийство сотрудника СБУ не связано со службой, - Гитлянская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Самоубийство не связано со службой", - сказала она.
По ее словам, мотивы содеянного имеют бытовой характер.
Другими деталями на данный момент Гитлянская не располагает.
Как сообщалось, полиция начала расследование обстоятельств смерти военнослужащего от огнестрельного ранения в селе Вартиковцы Кельменецкого района Черновицкой области.
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и дважды выстрелил в висок.
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Ось знайшов в мережі. І додати нічого! І коротко і ясно! Нецензурний
@netsenzurnyj 28 янв.
Наскільки треба бути блядюгою, щоб імітувати жаль за загиблими хлопцями і одночасно підтримувати торгівлю з тими, хто хлопців вбиває.
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