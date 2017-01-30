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 Политика Украины
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Все про:заложник (1050) Меркель (1337) освобождение (939) плен (1683) Порошенко (10524) СБУ (13114) Тандит (255)

 Тандит: Я не сомневаюсь, что Порошенко и Меркель во время встречи в Германии обсудят вопрос освобождения украинских заложников

Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит уверен, что в ходе встречи 30 января президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудят вопросы освобождения украинских заложников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина".

Говоря о том, будет ли обсуждаться вопрос освобождения заложников на встрече Порошенко-Меркель, Тандит резюмировал: "Я не сомневаюсь в этом".

"Сейчас были опубликованы подтверждающие записи того, что именно РФ принимает решение (по заложникам. - Ред.). Иногда бывает так, что представители ОРДЛО готовы идти на компромисс, но они ссылаются на то, что Москва не дает согласия", - отметил советник главы СБУ.

"Есть проблема, что тему освобождения заложников государство, которое является агрессором в отношении Украины, принимает как приоритетную тему. Они понимают, что для нас по каждому нашему заложнику имеет большое значение, и они давят на эту пружину. Мы же со своей стороны открыты к любым компромиссам", - сказал Тандит.

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Он добавил: "Несколько дней назад проходила большая рабочая встреча, были приглашены родные заложников и без вести пропавших, было руководство СБУ - Василий Грицак, а также представители ведомств, которые принимают участие в работе и поиске наших заложников и без вести пропавших. Это очень важно для нас, потому что кроме освобождения заложников есть вопрос без вести пропавших".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 января, посетит Германию. В ходе визита запланированы переговоры Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Также он проведет встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем и представителями немецких деловых кругов.

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, на встрече в Германии канцлер Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко обсудят вопросы выполнения Россией пунктов минских соглашений, урегулирования ситуации с безопасностью на Донбассе, а также вопрос освобождения заложников.
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а что у немцев есть наши заложники?
хорошо трендит
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Да денег он снова клянчить будет,на все остальное ему плевать.
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та ні ... просто трамп поговорив з меркель про УКРАЇНУ , з оландом про УКРАЇНУ , з путькою про УКРАЇНУ , а порох безкінечно мала величина . от і полетів узнавать у меркель шо говорив трамп , і не про УКРАЇНУ , а просто про нього .
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АТО гремит.
Президент молчит.
Магазины "Рошен" увеличивают объем продаж.
Нардепы на отдыхе. Устали.
Шел третий год войны....
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о освобождение Донбасса под большим сомнением и обсуждению не подлежит???Сами создали то.что бы наплодить заложников.а теперь 50 лет будут обсуждать как освобождать рожденных ими же заложников....лучше б они в Минске аборт сделали....
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а чем может помочь меркель? позвонит хуйлу и станет призывать, а потом скажет, что хуйло в параллельной вселенной?
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Неплохо бы если бы они помогли с современным летальным оружием.
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да ну, они испуганы эскалацией. тем более, что военного решения нет
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Ну даже если и обсудят, то что из этого? У этого коня товарища работа в такой структуре, что он надеяться не имеет права, а должен действовать в интересах безопасности страны и граждан. Хотя о чем это я?
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В Минске заседали братаны Путлера Кучма и Ведмедчук,а посему ничему хорошему там не дамовились...
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Славяне месят друг друга а немцы их мирят.Дожили....
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які там заручники?
ліпєцьку фабрику треба спасати!
І офшори бабла вже 2 тижні не бачили!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТандит: Я не сомневаюсь, что Порошенко и Меркель во время встречи в Германии обсудят вопрос освобождения украинских заложников
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