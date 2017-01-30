 Тандит: Я не сомневаюсь, что Порошенко и Меркель во время встречи в Германии обсудят вопрос освобождения украинских заложников

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина".
Говоря о том, будет ли обсуждаться вопрос освобождения заложников на встрече Порошенко-Меркель, Тандит резюмировал: "Я не сомневаюсь в этом".
"Сейчас были опубликованы подтверждающие записи того, что именно РФ принимает решение (по заложникам. - Ред.). Иногда бывает так, что представители ОРДЛО готовы идти на компромисс, но они ссылаются на то, что Москва не дает согласия", - отметил советник главы СБУ.
"Есть проблема, что тему освобождения заложников государство, которое является агрессором в отношении Украины, принимает как приоритетную тему. Они понимают, что для нас по каждому нашему заложнику имеет большое значение, и они давят на эту пружину. Мы же со своей стороны открыты к любым компромиссам", - сказал Тандит.
Он добавил: "Несколько дней назад проходила большая рабочая встреча, были приглашены родные заложников и без вести пропавших, было руководство СБУ - Василий Грицак, а также представители ведомств, которые принимают участие в работе и поиске наших заложников и без вести пропавших. Это очень важно для нас, потому что кроме освобождения заложников есть вопрос без вести пропавших".
Напомним, президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 января, посетит Германию. В ходе визита запланированы переговоры Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Также он проведет встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем и представителями немецких деловых кругов.
По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, на встрече в Германии канцлер Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко обсудят вопросы выполнения Россией пунктов минских соглашений, урегулирования ситуации с безопасностью на Донбассе, а также вопрос освобождения заложников.
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хорошо трендит
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конятоварища работа в такой структуре, что он надеяться не имеет права, а должен действовать в интересах безопасности страны и граждан. Хотя о чем это я?
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ліпєцьку фабрику треба спасати!
І офшори бабла вже 2 тижні не бачили!
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