 Освобожденные по "закону Савченко" заключенные убили за год 55 человек, - МВД

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень, передает Цензор.НЕТ.
За время действия этого закона на свободу досрочно вышли 8,7 тысячи заключенных. Из них 1313 человек были задержаны вновь по подозрению в совершении тяжких преступлений. А в течение 2016 году 55 убийств в Украине совершили именно те, кто вышел на свободу по "закону Савченко".
"55 жизней граждан Украины на протяжении года были потеряны из-за тех, кто вышел благодаря "закону Савченко", - рассказал директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.
Этот документ разрешил пересчитывать узникам сроки. То есть год, проведенный в СИЗО, за этим законом, стал считаться двумя. Именно год за два, который применили к заключенным, дал возможность последним выйти на свободу досрочно.
"Сегодня те, кто принимали документ, через год его страшных последствий, признаются, мало того, что его не читали, оказывается, народным избранникам было просто неудобно отказать нардепу Надежде Савченко, которая на то время была в российском плену. Сама же автор закона на вопросы отвечать отказалась. Благодаря "закону Савченко" на волю вышли немало одиозных фигур, среди которых - судья-колядник Зварыч (пойманный на взятке в миллион гривен) и экс-депутат Лозинский, который среди белого дня расстрелял селянина", - говорится в сюжете
"Однако этот закон позволил выйти на свободу и тем, кто сидел в СИЗО, вину которых годами доказывали, и те заключенные, которые совершили незначительные преступления Этот закон имеет не только темную сторону, говорят правозащитники. Ведь получается, что следователи могут годами удерживать человека в СИЗО, не неся за это никакой ответственности. Судьи годами могут рассматривать дело, тоже несмотря на разумные сроки. Также этот закон в очередной раз показал правду о так называемом тюремном перевоспитании, проблемы в социализации преступников, которые все равно рано или поздно будут выходить на свободу. То, что либеральный "закон Савченко" вышел крайне несвоевременно для правоохранительной системы, которая одновременно меняет милицию на полицию, и суд, и прокуратуру, и пенитенциарную систему, а следовательно вряд ли способна противостоять массовому выходу на свободу осужденных - факт уже неоспоримый. Поэтому, в полиции настаивают, если закон не изменят, до конца месяца на свободу выйдет еще тысяча заключенных", - отмечается в сюжете.
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Кто писал закон, тот и ответе... вместе с теми, кто за него голосовал...
И вместе с теми, кто голосовал за этих депутатов!
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подумай как следует что за сроки были у задержанных, что их выпустили, это тупая манипуляция, а закон хорош.
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55 человек убито теми, кого выпустили.
Если бы они сидели, 55 человек жили бы со своими детьми, родителями, внуками...
Возможно, разорвалась целая цепь поколений...
А вопросы рецидива, это - отдельная тема.
В нашем обществе людей толкает на преступление и нищета, в том числе.
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а говрити "що через закон савченко" вбили 55 людей теж саме що у в бивстві виннен пістолет, чи ніж яким скоюють злочин. Таке враження, що в мвд хотіло б мати владу запротори заграти всіх а потім "розбиратись" і когось відпускати
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Вот, чтобы все благодарные и благородные выпускники из мест не столь атдалённых пришли бы лично к ним и поблагодарили их за этот закон. Кто бы сумочку снял, а может и плазму вынес в качестве благодарности. Думают тем на чем сидят, кАзлы
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Посадить всех, кто голосовал за закон - за соучастие.
Не Савченко его принимала.
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Об этом почему то мусора не пишут,а когда будут новые СИЗО тогда и можно будет отменять.
А в подтасовке цифр мусора конечно мастера.
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малинетюрьме - а мы бы "безуспешно боролись" за ее "освобождение" из путинских лап..
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26 марта 1953 года Лаврентий Берия дал старт одной из самых массовых амнистий за всю отечественную историю. Началось «холодное лето 53-го». На свободе оказались опасные уголовники, что существенно изменило культурную и общественную жизнь СССР.
Источник: Как в 1953 году Берия выпустил из тюрем уголовников
© Русская Семерка russian7.ru
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Потом всех кого отпустили, все равно бы отпустили - у нас нет расстрела. Пусть отменят этот закон для убийц - кто им мешает? Так этот закон им самим нужен. Открылись небывалые перспективы для адвокатов, судей. Все мы понимаем - какие.
Одно понятно- когда дали бежать Садовнику , Савченкиного закона не было - кого за это наказали?
У нас сейчас слишком много Савченко . Я уже ее тихо ненавижу. Но в данном конкретном случае- не Савченко есть главное зло
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А все свои остальные прое.. так и будут валить на Савченко. Удобно
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Шо, проснулось?
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Смертная казнь в Украине: за что казнили 20 лет назад и почему перестали это делать
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Смертну кару тра!
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Закон Савченко - помила, і сама вона - або помилка, або підстава.
Всі ми помиляємось, але не розумію - її давно треба відправити до тих кого вона поважає без права повернутися.
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Савченко не писала не бачила не голосувала і затверджувала цей закон!
Жиди просто побачили що вона дуже популярна серед людей - тому вирішили спортити їй житт!
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У нас же ж рехворма мусарні?
Тоді винні мусара і їхні реформи а не закони!
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