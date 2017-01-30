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 Политика Украины
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Все про:освобождение (939) правоохранительные органы (199) Савченко (2444) убийство (4606) заключенные (323) пенитенциарная служба (123) закон Савченко (15)

 Освобожденные по "закону Савченко" заключенные убили за год 55 человек, - МВД

На днях начался суд над "александрийским маньяком". Он замучил на смерть по меньшей мере четверо детей, уже после того, как досрочно вышел на свободу. И это лишь один из фактов, которые скандальным шлейфом тянутся за так называемым законом Савченко.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень, передает Цензор.НЕТ.

За время действия этого закона на свободу досрочно вышли 8,7 тысячи заключенных. Из них 1313 человек были задержаны вновь по подозрению в совершении тяжких преступлений. А в течение 2016 году 55 убийств в Украине совершили именно те, кто вышел на свободу по "закону Савченко".

"55 жизней граждан Украины на протяжении года были потеряны из-за тех, кто вышел благодаря "закону Савченко", - рассказал директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

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Этот документ разрешил пересчитывать узникам сроки. То есть год, проведенный в СИЗО, за этим законом, стал считаться двумя. Именно год за два, который применили к заключенным, дал возможность последним выйти на свободу досрочно.

"Сегодня те, кто принимали документ, через год его страшных последствий, признаются, мало того, что его не читали, оказывается, народным избранникам было просто неудобно отказать нардепу Надежде Савченко, которая на то время была в российском плену. Сама же автор закона на вопросы отвечать отказалась. Благодаря "закону Савченко" на волю вышли немало одиозных фигур, среди которых - судья-колядник Зварыч (пойманный на взятке в миллион гривен) и экс-депутат Лозинский, который среди белого дня расстрелял селянина", - говорится в сюжете

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"Однако этот закон позволил выйти на свободу и тем, кто сидел в СИЗО, вину которых годами доказывали, и те заключенные, которые совершили незначительные преступления Этот закон имеет не только темную сторону, говорят правозащитники. Ведь получается, что следователи могут годами удерживать человека в СИЗО, не неся за это никакой ответственности. Судьи годами могут рассматривать дело, тоже несмотря на разумные сроки. Также этот закон в очередной раз показал правду о так называемом тюремном перевоспитании, проблемы в социализации преступников, которые все равно рано или поздно будут выходить на свободу. То, что либеральный "закон Савченко" вышел крайне несвоевременно для правоохранительной системы, которая одновременно меняет милицию на полицию, и суд, и прокуратуру, и пенитенциарную систему, а следовательно вряд ли способна противостоять массовому выходу на свободу осужденных - факт уже неоспоримый. Поэтому, в полиции настаивают, если закон не изменят, до конца месяца на свободу выйдет еще тысяча заключенных", - отмечается в сюжете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Закон Савченко" - преступный: 1423 человека уже задержаны по второму кругу, 31 из них - за убийство, 25 - за тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом, - Троян
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Вопрос - стоило ли ее освобождение жизни этих 55 человек .....Не мне решать ...но...
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ТАК СКАЖИТЕ ГАДИ В ГЛАЗА ЧТО ОНА СПАСЛА ДВУХ ХАЛЯВ ИЗ ПЛЕНА ( НЕ СОЛДАТ) А 55 ЧЕЛОВЕК ОТДАЛИ ЖИЗНЬ ИЗ ЗА ЕЕ ДУРАЦКОГО ЗАКОНА!
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А какое отношение Гадя имеет к этому закону? Она за него голосовала?Она его подписывала как председатель ВР? Она его утверждала как Президент Украины? Может хватит брехать?
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Не занимайтесь демагогией. Хватит брехать - это Вы правильно сказали. Так и не "брешите". Прям невинная овечка у Вас Гадя получается.
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Вряд ли гадя способна написать закон. Закон прошел одобрение профильных комитетов, за него проголосовало 255 детапутов, подписал спикер и перзидент. Но виновата все равно гадя. Странно однако. Или такие как гадя, Парасюк нужны пропаганде, что бы прикрывать задницы нашей власти?
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Всё смешалось в доме... кони, гади, бляди...

Кто писал закон, тот и ответе... вместе с теми, кто за него голосовал...
И вместе с теми, кто голосовал за этих депутатов!
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Конечно стоило. Теперь на Гадю можно спихнуть то, что прошло одобрение профильных комитетов, проголосовано 255 детапутами, подписано спикером и перзидентом. А прикинь не было бы Гади ... На кого спихивать этот закон? На шакалАдного?
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Закон и прошел потому, что был назван именем Савченко.
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Так чeго ждeм ??? Прeмии дeпутаnам и сабакову neмeдлenо!!!!
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А чем плох закон?А эти убийцы,все равно бы убили,ну на год другой позже.Зато многие невинные люди,которых раньше держали в СИЗО без суда,выйдут на волю раньше.
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Мусора манипулируют цифрами чтобы иметь возможность пока подозреваемый в СИЗО давить на него,хотя я лично считаю что для умышленных убийств лучше все таки не применять этот закон
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Убийство нужно доказать, а когда нет доказательств, то можно годам их в СИЗО ждать, так любого неугодного власть засадят по доносу подведя под статью о убийстве.
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"ну на год другой позже" - это как раз важно. Чем дольше такие будут изолированы от общества - тем лучше обществу.
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на самом деле закон не так уж и плох, ибо наши ретивые служаки годами измываются в СИЗО над тысячами невиновных, выбивая пытками из них признания
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Добродетель оборачивается трагедией всегда....
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А без закона Савченко, сколько убили вышедшие на свободу, что за привычка подтасовки фактов.
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тоже екмало...но все таки на 55 меньше.или по сравнению с большевитским террором капля в море?не забывай,что ты и твои дети из того же теста
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А если поставить вопрос по-другому? Вы непротив, если вышедшие раньше на свободу, начнут убийства с Вас? Это подтасовка будет?
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Вот видишь как тобой легко манипулировать, раньше чего вышли мрази? Закон действует ГОД,
подумай как следует что за сроки были у задержанных, что их выпустили, это тупая манипуляция, а закон хорош.
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Я задал Вам конкретный вопрос. Вы на него не ответили. У Вас в голове только две вещи: 1) Доказать всем, что закон хороший. 2) Все кто с этим несогласен - подвержены манипуляции. Вы не переживайте, - кто по задумке органов не должен выйти, не выйдет при любых законах. Примеров - масса. Сидят без обвинения, сидят без доказательной базы, сидят вообще за чужие грехи. А вы мне сказки рассказываете.
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Здесь констатируется факт.

55 человек убито теми, кого выпустили.
Если бы они сидели, 55 человек жили бы со своими детьми, родителями, внуками...
Возможно, разорвалась целая цепь поколений...
А вопросы рецидива, это - отдельная тема.
В нашем обществе людей толкает на преступление и нищета, в том числе.
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Хрень постят,не держите в сизо по 3 года.И в добавок не работает профилактика и участковые.По мнению этих умников,если б эта мразь вышла на 5лет позже,меньше убила бы.Если у нас зона не лечит,а калечит.А Савченко- с гайкой в голове,как и большинство горе депутатов.
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ты конечно по своему прав -но лучше бы эти мрази-убийцы вышли на 5-ть лет позже
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Там даже гайка с сорванной резьбой. Насчет профилактических мероприятий вопрос спорный но то что участковые должны отрабатывать вместе с надзорниками хотя бы минимум это ПЯЦЬ !
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По информации на сайте парламента, за принятие закона проголосовали 255 депутатов из 319, присутствующих в зале: от Блока Петра Порошенко законопроект поддержали 104 из 118-ти находящихся на сессии нардепов, от "Народного фронта" - 62 из 69-ти, от Оппозиционного блока - один из 21-го, от "Самопомочі" - 14 из 18-ти, от "Відродження" - 10 из 14-ти, от Радикальной партии - 11 из 12-ти, от "Воли народа" - 11 из 18-ти, от "Батьківщини" - 13 из 13-ти. Также закон одобрили 29 из 36-ти внефракционных депутатов. Против законопроекта не голосовал никто.
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Наверное, наша исправительная система не очень исправляет. Если за 8-12 лет она этих преступников не исправила, то что, за эти 3-4 месяца она сделала бы из них законопослушных граждан?
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не зрозуміло як законч савченко може стосуватись довічно увязнених, а по всій лозіці "александрийским маньяком" мав би мати таку міру покарання, а він мабуть і 15 не мав... що ще раз доводить що не закони у нас погані, а ті хто їх крутить як хочить.
а говрити "що через закон савченко" вбили 55 людей теж саме що у в бивстві виннен пістолет, чи ніж яким скоюють злочин. Таке враження, що в мвд хотіло б мати владу запротори заграти всіх а потім "розбиратись" і когось відпускати
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Если бы сажали вовремя ментов, прокуроров, судей, которые годами держат людей в сизо без доказательств преступления, то и не нужно было бы спецзаконов
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Авторами документа выступили сама Савченко, нардепы от "Батькивщины" Андрей Кожемякин, Иван Крулько, от БПП - Николай Паламарчук, от "Народного фронта" - Леонид Емец и внефракционный Олег Осуховский. 26 ноября парламент поддержал данный закон, 22 декабря его подписал президент Украины Петр Порошенко, а 24 декабря закон вступил в силу.
Вот, чтобы все благодарные и благородные выпускники из мест не столь атдалённых пришли бы лично к ним и поблагодарили их за этот закон. Кто бы сумочку снял, а может и плазму вынес в качестве благодарности. Думают тем на чем сидят, кАзлы
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Жила по моей улице семья одна еще в сссре дохлом,2 детишек муж жена.он работал сантехником,она дома сидела.Однажды попались дети мне на глаза,оборванные голодные.Решил подсобить им.у меня то 4 детей и шмоток море всяких и девичих и ребят.Собрал мешок и отнёс им.Спасибо спасибо.В воскресенье поехал на базар скупиться,смотрю соседкая продаёт шмотки типа мои.Дня через 2 приезжают менты скорая к их дому.Соседка зарезала мужа по пьяне...,а дети были избиты что капец..С тех пор никому ничего не дарю...
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Не переймайся, тут немає твоєї вини і на добро не завжди відповідають злом )). Просто так сталося.
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Освобожденные по "закону Савченко"

Посадить всех, кто голосовал за закон - за соучастие.
Не Савченко его принимала.
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Закон этот принят был чтобы были построены новые СИЗО с человеческими условиями.
Об этом почему то мусора не пишут,а когда будут новые СИЗО тогда и можно будет отменять.
А в подтасовке цифр мусора конечно мастера.
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лучше-бы Савченко продолжала голодовку в фсб-шной малинетюрьме - а мы бы "безуспешно боролись" за ее "освобождение" из путинских лап..
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как сказала Гадя в одном из интервью про этот закон -ОН ИДЕАЛЕН ...наверно идеальный план кремля что б выпустить убийц на свободу аля Берия
26 марта 1953 года Лаврентий Берия дал старт одной из самых массовых амнистий за всю отечественную историю. Началось «холодное лето 53-го». На свободе оказались опасные уголовники, что существенно изменило культурную и общественную жизнь СССР.

Источник: Как в 1953 году Берия выпустил из тюрем уголовников
© Русская Семерка russian7.ru
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да не по закону Гади, а по закону дебилов которые его написали, который офшорный юротдел Зрады рекомендовал и проверял на соотведствие законов Украины, Гадя там и близко не валялась
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Чим більше таких повідомлень, тим більше впевненості, що за ширмою Гаді авакови з геращенками хочуть прикрити свою вийняткову некомпетентність. Мислити амебними категоріями, оцінюючи причини рецидиву можуть лише дебіли. Проводьте слідство в розумні терміни і не тримайте людей роками у гнилих СІЗО.
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Все претензии из за фамилии "Савченко" в законе? Закон - не самый лучший (возмущаться надо было - когда принимали). Но эти преступники вышли бы на волю и так (немного позже). А вот чтобы не жаловаться на закон "Савченко" - не нужно держать годами в СИЗО виновных и невиновных! Взяли - суд - тюрьма. Или - невиновен - свобода. Так закон "Савченко" хоть как то заставляет государство расплачиваться перед своими гражданами (хоть и непутевыми) за некомпетентность и непрофессионализм следственных органов.
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Ну так какие проблемы! Пусть депутаты не отдыхают по два месяца, а соберутся и отменят или отредактируют этот закон. Я не есть адвокатом Савченко, но здесь есть место очевидной манипуляции. Свалить на Савченко повысившийся уровень преступности многим очень выгодно. Почему у нас стало небезопасно?- Так это Савченко виновата!
Потом всех кого отпустили, все равно бы отпустили - у нас нет расстрела. Пусть отменят этот закон для убийц - кто им мешает? Так этот закон им самим нужен. Открылись небывалые перспективы для адвокатов, судей. Все мы понимаем - какие.
Одно понятно- когда дали бежать Садовнику , Савченкиного закона не было - кого за это наказали?
У нас сейчас слишком много Савченко . Я уже ее тихо ненавижу. Но в данном конкретном случае- не Савченко есть главное зло
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Теракт в Канаде забрал жизни 6 человек,восемь ранено в Мечети Квебека.Двое срелявших арестовано.
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жаль что им гадя гадюкина на пути не встретилась...
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Что за бред? Они вышли не по закону Савченко, а в связи с истечением... Закон нормальный, надо в сроки досудебное следствие проводить и суды по сто раз не откладывать. Маринуют всех подряд с СИЗО годами, а потом закон им виноват.
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На розслідування часу немає , кришування , наркотики , грабунки , ось де роботи не початий край . До того ж потрібно більше часу , щоб запресувати і повісити чужий злочин .
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Этот закон уже не отменят никогда. Им он самим нужен на перспективу. Дадут, например, кононенко десятку, он пять лет про сидит в СИЗО , носясь о судам, а потом - выйдет.
А все свои остальные прое.. так и будут валить на Савченко. Удобно
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В Лукьяновском СИЗО Киева заключенный Рафаэль Лусварги, воевавший на стороне боевиков, был избит сокамерниками. Бразилец получил телесные повреждения.
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НЕ ПОНИМАЮ!?, ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ РУГАЮТ САВЧЕНКО, ЧТО ОНА ПРИНЯЛА ТАКОЙ ДЕБИЛЬНЫЙ ЗАКОН?. А МОЖЕТ МЫ ПРОСТО НЕ ХОТИМ ПРАВИЛЬНО МЫСЛИТЬ, - ЭТОТ ДУРАЦКИЙ ЗАКОН ПРИНЯЛА НЕ САВЧЕНКО, А НАША "ЛЮБИМАЯ" ВЕРХОВНАЯ РАДА. А ВСЁ ПОТОМУ, ЧТО ЗАКОНЫ ПРИНИМАЮТ, А О ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕ КТО И НЕ ДУМАЕТ.
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Закон будет тогда хороший, когда прокуроры и судьи начнут работать , а не специально затягивать время.
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І яке мудило підписуваоо цей закон і не наклало вето?? Хоча кладе воно тільки купи "чоколяду" на голови украінців...
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Гадюкин закон надо не отменять, а менять. Убийцы, которые умышленно убивали не должны попадать под этот закон. Таких тварей надо держать за решёткой пока они там и не подохнут.
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Яка ж лицемірна і брехлива ця шоколадна риганальна шобла!!! Бидло без всякоі людяності
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Ну ось і вся робота ВР ,ну я не знаю ким треба бути ,що б під час воєної агресії випускати тисячі урків і хто відповість за цеи' злочин ? Щось дуже схоже ,що закон був підготовлении' фсб така собі операція хаос .
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І це на фоні того, що кожен день йдуть повідомлення , що банду очолює як не нині діючий , то колишній мент. А хабарники , що теж саме вбивство , як не мент , то суддя , то прокурор. А Княжичі то взагалі "казка".
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если закон плох то почему за год не внесли поправки?
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А скільки людей за рік вбили менти? Теперішні і "колишні".І хто з них поніс відповідальність?
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А сколько убийств совершили освобожденные НЕ по закону Савченко?! Или те убийств и прочих преступлений не совершают? Все исправились? И только отсидевшие многие годы в СИЗО без суда, не имевшие денег и богатых родственников, чтоб откупиться, не исправились?... Лицемерием попахивает от таких новостей, однако.
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Отсидев полный срок,они бы всё равно вышли и убили бы.Просто убийц нужно изолировать от общества лет на 25 минимум.
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Треба визнавати власні помилки та, якомога швидше, їх виправляти.
Закон Савченко - помила, і сама вона - або помилка, або підстава.
Всі ми помиляємось, але не розумію - її давно треба відправити до тих кого вона поважає без права повернутися.
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жидівка із пархатим баригою підсунули цей "закон" щоб не дати політичного майбутнього простій людині із народу!
Савченко не писала не бачила не голосувала і затверджувала цей закон!
Жиди просто побачили що вона дуже популярна серед людей - тому вирішили спортити їй житт!
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А чому мусара не виконують норми про порядок проведення розслідування і не роблять свою роботу нормально?
У нас же ж рехворма мусарні?
Тоді винні мусара і їхні реформи а не закони!
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Цей закон не Савченко а простих злодіїв при владі які його написали підготували проголосували спікер підписав шоко кон дом підписав!
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а кто этот закон подписал, вспоминаем, что скажет институт национальной памяти, товарищ вятрович?
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Хватит отвлекать от офшоров Порошенко, если закон плохой, подправьте или отмените, времени было достаточно. Сомневаюсь, что этот закон Савченко сама придумала, сама протолкнула. Закон скорее всего придумали для Лозинских. В телевизоре рассказывали, что маньяк освобождённый по "закону Савченко" убил насколько людей и опять арестован. Выпустили бы его на пять лет позже, он убил бы не сейчас, а через пять лет. Маньяк выпущенный через 10 лет, останется маньяком даже если отсидит 15 лет и 20 лет.
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про последствия я писал когда его принимали и все хвалили, теперь, уже не интересно!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсвобожденные по "закону Савченко" заключенные убили за год 55 человек, - МВД
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