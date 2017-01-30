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Все про:Нафтогаз (2216) Евросоюз (11486) Северный поток (134) Климкин (1077) Коболев (172)

 Если украинского маршрута не будет, то "Газпром" может использовать "Северный поток - 2" для различных способов шантажа стран ЕС, - Коболев

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев призвал страны ЕС быть осмотрительными в отношениях с РФ и российским компаниями, а также заверил, что Украина остается одним из самых последовательных противников "Северного потока-2".

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом он сказал в интервью Reuters, опубликованном в воскресенье, 29 января.

"Мы призываем наших европейских партнеров посмотреть на шаг вперед, что произойдет, когда "Северный поток-2" будет запущен", - сказал руководитель "Нафтогаза".

Коболев подчеркнул, что запуск подводного газопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год приведет к эквивалентному падению объемов транзита природного газа через Украину и Польшу.

"Не думаю, что это имеет отношение к диверсификации поставок. Это означает доминирование "Газпрома" в этой части Европы", - отметил глава "Нафтогаза".

Коболев призвал страны ЕС быть осмотрительными в отношениях с РФ и российским компаниями, а также заверил, что Украина остается одним из самых последовательных противников "Северного потока-2".

"Когда не будет украинского маршрута и Германия останется с двумя Северными потоками, Газпром может использовать это для различных способов шантажа: более высокие цены, это может быть геополитическое давление, это может быть шантаж других соседей России, таких как Польша, Словакия", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские партнеры "Газпрома" отказались финансировать "Северный поток-2", - Der Standard

Как сообщалось, западные компании отказались финансировать строительство "Северного потока-2", и теперь расходы "Газпрома" на реализацию увеличатся вдове - до 1 миллиарда 750 миллионов долларов.

Напомним, в декабре Швеция отклонила запрос российского "Газпрома" об аренде территории порта острова Готланд для хранения труб для строительства газопровода "Северный поток-2" Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что считает нереальными перспективы построить обходные газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток-2" до 2019 года, когда закончится транзитный контракт с НАК "Нафтогазом Украины". Соответственно, так же нереально и прекращение транзита российского газа через Украину в ближайшие годы.

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Там Газпромы с крепким телом, ты их в дверь - они в окно.
Говори, что с этим делом мы покончили давно.
Могут действовать они не прямиком,
Шасть в купе, и притвориться мужиком.
А сама наложит тола под корсет...
Ты проверяй, какого пола твой сосед!

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Согласен! Нужно срочно запретить транспортировку вонючего агрессоргского кацапского газа через территорию Украины!
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то,что Коболь трындит, в ЕС в курсе с 2009 года.когда куйло- Медвев по телевизору на весь мир давал указание закрыть задвижку подачи газа с нумером 22 для прекращения поставок газа и в Украину ив ЕС....В ЕС давно имеют несколько источников и поставщиков газа.так что им н...срать на куйло...
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Какая разница, если поставщик один, не все ли равно каким маршрутом будет осуществлена доставка? Где здесь место для шантажа? Кто в курсе, объясните. Я в этом вопросе не разбираюсь, но интересно.
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это просто риторика) не могут же они объявить - не разрешайте строить трубопровод, потому что мы потеряем бабло за транзит) не принято так)
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Ну вот, а я послушав Коболева, грешным делом подумал, что ничего не понимаю в этом вопросе, ну не может же Глава Нафтогаза такую чушь нести, как ни как должность, да и цифры озвучили ряд политиков, ему 2 млн. в месяц платят, дураку же столько платить не будут. Я ошибся.
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Почему?) в том и есть работа политиков, чтобы банальные вещи говорить красивыми словами)
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А в чем опасность для Германии, если Германия может всегда купить словацкий газ, как это делает сейчас Украина?
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Украина покупает россйиский газ у перекупщиков. Нафига это нужно Европе - они ж не идиоты.
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Европа вообще должна отказаться от российского газа
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Спасибо! Ваше мнение очень важно для Европы! Почему Вы так долго молчали?
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Скажите еще Европе, что она должна покупать украинскую жрачку. А то она не в курсе.)))))
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ГАЗПРОМ вряд ли способен уже кого-то шантажировать!!!
Кроме Украины, естественно....
Сланцевая революция, СПГ (сжиженный природный газ)
и огромное месторождение газа в Катаре,
из-за которого параша, кстати, и "переключилась" с Украины на Сирию -
ставят большой крест на когда-то крупнейшей-в-мире компании!!!!
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коболев ты отвечай за украину а с газпромом и без тебя разберутся . вы уже доуказывались всем что делать.
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Интересно, правительство хочет иметь бизнес с РФ? Или Коболев просто боится, что тырить газ неоткуда будет?
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Еще одна ложь. Вообще трубу нужно было перекрыть в марте 2013 года. Тогда Европа так бы врезала путину, что он и с Крыма ушел и на донбасс даже не подумал лезть.
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КацаПсинский газ тырить невозможно поскольку ГрязьПром поставил на маршруте газогона Уренгой-Брест(Франция)новейшие анализаторы утечки из Германии.Не мелите чушь собачью........
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Коболев говорит всё верно.

Вот только, почему он стесняется признать самое главное...
То, что хуже всего в этой истории будет Украине.
Как-то, неискренне он за ЕС переживает...
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Ну для ес проблема - что меньше будет польша зарабатывать)
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Є тільки один спосіб запобігти цьому. Ввести ембарго на імпорт енергоресурсів з РФ. Інакше РФ буде йти до Лісабона стільки скільки зможе, і цілком вірогідно там і буде закінчуватися.
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По данным "Газпром экспорта", в 2016 году доля "Газпрома" в балансе стран дальнего зарубежья составила 33,5% после прошлогодних 31%.

Эмбарго, говорите?
Да прямо сейчас откажитесь от закупок "словацкого" газа ))), и всей Европе посоветуйте отказаться от 1/3 потребляемого газа...
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Нехай спочатку збудують, а потім вже заборонити
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Смысл шантажировать тех , кто исправно платит?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЕсли украинского маршрута не будет, то "Газпром" может использовать "Северный поток - 2" для различных способов шантажа стран ЕС, - Коболев
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