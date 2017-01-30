 Если украинского маршрута не будет, то "Газпром" может использовать "Северный поток - 2" для различных способов шантажа стран ЕС, - Коболев

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом он сказал в интервью Reuters, опубликованном в воскресенье, 29 января.
"Мы призываем наших европейских партнеров посмотреть на шаг вперед, что произойдет, когда "Северный поток-2" будет запущен", - сказал руководитель "Нафтогаза".
Коболев подчеркнул, что запуск подводного газопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год приведет к эквивалентному падению объемов транзита природного газа через Украину и Польшу.
"Не думаю, что это имеет отношение к диверсификации поставок. Это означает доминирование "Газпрома" в этой части Европы", - отметил глава "Нафтогаза".
Коболев призвал страны ЕС быть осмотрительными в отношениях с РФ и российским компаниями, а также заверил, что Украина остается одним из самых последовательных противников "Северного потока-2".
"Когда не будет украинского маршрута и Германия останется с двумя Северными потоками, Газпром может использовать это для различных способов шантажа: более высокие цены, это может быть геополитическое давление, это может быть шантаж других соседей России, таких как Польша, Словакия", - сказал он.
Как сообщалось, западные компании отказались финансировать строительство "Северного потока-2", и теперь расходы "Газпрома" на реализацию увеличатся вдове - до 1 миллиарда 750 миллионов долларов.
Напомним, в декабре Швеция отклонила запрос российского "Газпрома" об аренде территории порта острова Готланд для хранения труб для строительства газопровода "Северный поток-2" Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что считает нереальными перспективы построить обходные газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток-2" до 2019 года, когда закончится транзитный контракт с НАК "Нафтогазом Украины". Соответственно, так же нереально и прекращение транзита российского газа через Украину в ближайшие годы.
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Говори, что с этим делом мы покончили давно.
Могут действовать они не прямиком,
Шасть в купе, и притвориться мужиком.
А сама наложит тола под корсет...
Ты проверяй, какого пола твой сосед!
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Кроме Украины, естественно....
Сланцевая революция, СПГ (сжиженный природный газ)
и огромное месторождение газа в Катаре,
из-за которого параша, кстати, и "переключилась" с Украины на Сирию -
ставят большой крест на когда-то крупнейшей-в-мире компании!!!!
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Вот только, почему он стесняется признать самое главное...
То, что хуже всего в этой истории будет Украине.
Как-то, неискренне он за ЕС переживает...
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Эмбарго, говорите?
Да прямо сейчас откажитесь от закупок "словацкого" газа ))), и всей Европе посоветуйте отказаться от 1/3 потребляемого газа...
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