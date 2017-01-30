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 Допуск в Германию почти миллиона мигрантов - ошибка, - глава Минфина ФРГ

Правительство совершило ошибку, допустив в ФРГ около миллиона мигрантов, считает министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью изданию Welt am Sonntag.

"Мы, политики, тоже люди, мы тоже совершаем ошибки. Но на них надо учиться", - сказал Шойбле.

При этом министр отметил, что в Германии принимаются меры к тому, чтобы эти ошибки исправить.

Он сказал, что Евросоюзу следует более рационально разместить мигрантов в странах-членах ЕС, признав, однако, что социальные гарантии, которые предоставляет Германия, выше, чем в других странах. Этим обусловлено стремление мигрантов осесть именно в ФРГ.

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Он скептически оценил политику президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов.

Как заявил журналу "Шпигель" представитель германского правительства, канцлер ФРГ Ангела Меркель также не согласилась с решением президента США Дональда Трампа о введении ограничений на въезд для граждан семи ближневосточных государств.

"Канцлер уверена, что хотя активная борьба против терроризма является необходимостью, это не основание для того, чтобы подозревать всех людей определенного происхождения и веры", - сказал представитель правительства Германии.
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Вы, политики, заигрывали с мигрантами ибо это были ваши голоса на будущих выборах, а теперь когда это все пачкается кровью вы утверждаете что это была ошибка. Во истину циничные твари.
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Ну так исправляйте ее...
Отправьте мусульман обратно на родину...
Или вам нужно чтобы к власти пришел новый Гитлер?
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Он же сказал, их распределят по европейским странам. Жди.
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Мало ли чего он сказал. Задача выполнена; а по её итогам можно и голову пеплом посыпать, от неё не убудет.
Как рушатся государства ? А вот так: когда во власти оказываются диверсанты.
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Допуск в Германию почти миллиона мигрантов - ошибка, - глава Минфина ФРГ

ВАЩЕТО БАБЫ - ДУРЫ !!!!
все мужики отето падтвердять...
НА ДЕСЯТЬ СЛАВНЫХ ДЕЛ,
одну упорят глупость...
НО ОТАКУЮ, ШО ПИСТЕЦ!
ШО ДО ТАКОГО НЕ ДОДУМАЛСЯ Б И БЕС !!!!
(про Меркель)








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А кто у этого Шойбле в шобле? Штанымаеры да прочие подхуйловники небойсь?..
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