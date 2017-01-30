Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью изданию Welt am Sonntag.
"Мы, политики, тоже люди, мы тоже совершаем ошибки. Но на них надо учиться", - сказал Шойбле.
При этом министр отметил, что в Германии принимаются меры к тому, чтобы эти ошибки исправить.
Он сказал, что Евросоюзу следует более рационально разместить мигрантов в странах-членах ЕС, признав, однако, что социальные гарантии, которые предоставляет Германия, выше, чем в других странах. Этим обусловлено стремление мигрантов осесть именно в ФРГ.
Он скептически оценил политику президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов.
Как заявил журналу "Шпигель" представитель германского правительства, канцлер ФРГ Ангела Меркель также не согласилась с решением президента США Дональда Трампа о введении ограничений на въезд для граждан семи ближневосточных государств.
"Канцлер уверена, что хотя активная борьба против терроризма является необходимостью, это не основание для того, чтобы подозревать всех людей определенного происхождения и веры", - сказал представитель правительства Германии.
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Отправьте мусульман обратно на родину...
Или вам нужно чтобы к власти пришел новый Гитлер?
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Как рушатся государства ? А вот так: когда во власти оказываются диверсанты.
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Допуск в Германию почти миллиона мигрантов - ошибка, - глава Минфина ФРГ
ВАЩЕТО БАБЫ - ДУРЫ !!!!
все мужики отето падтвердять...
НА ДЕСЯТЬ СЛАВНЫХ ДЕЛ,
одну упорят глупость...
НО ОТАКУЮ, ШО ПИСТЕЦ!
ШО ДО ТАКОГО НЕ ДОДУМАЛСЯ Б И БЕС !!!!
(про Меркель)
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